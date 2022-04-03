Київщину розміновують і зачищають від ДРГ, - Маляр

На Київщині після звільнення від російських окупантів триває зачистка регіону від ДРГ та розмінування.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"По Київській області ситуація зараз така: триває зачистка, тобто перевіряються підвали, сховища, різні місця на предмет можливої наявності представників Диверсійних груп. Станом на зараз вони не знайдені, але процедура така, що це потрібно зробити. Друге – це триває розмінування. Російська армія залишила після себе дуже багато мін, і в нас, на жаль, є випадки, коли люди підриваються", - зазначила вона.

Маляр закликала громадян не поспішати з поверненням у визволені міста, доки не буде завершено розмінування.

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