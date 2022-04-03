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Київщину розміновують і зачищають від ДРГ, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

На Київщині після звільнення від російських окупантів триває зачистка регіону від ДРГ та розмінування.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"По Київській області ситуація зараз така: триває зачистка, тобто перевіряються підвали, сховища, різні місця на предмет можливої наявності представників Диверсійних груп. Станом на зараз вони не знайдені, але процедура така, що це потрібно зробити. Друге – це триває розмінування. Російська армія залишила після себе дуже багато мін, і в нас, на жаль, є випадки, коли люди підриваються", - зазначила вона.

Маляр закликала громадян не поспішати з поверненням у визволені міста, доки не буде завершено розмінування.

Читайте також: Нацполіція та ЗСУ перевіряють Київщину на наявність диверсійних груп, - Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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ДИДОВСКИЕ ФЛЕШБЕКИ, ОЙ МАЙ!!11
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03.04.2022 22:23 Відповісти
👍
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03.04.2022 22:28 Відповісти
Свитчблейды несколько тысяч нужно и арте кацапов пипец
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03.04.2022 22:29 Відповісти
Пленных не брать!
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03.04.2022 22:12 Відповісти
будьте бдительными. диверсанты сейчас везде. обычно ходят парами. акцент специфичный. багажа нет.
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03.04.2022 22:14 Відповісти
та ты шо
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03.04.2022 23:19 Відповісти
Березовый сок, [03.04.2022 22:20] У Київській обласній прокуратурі зазначають, що всі громадяни, евакуйовані з території Київської області через військову агресію РФ, можуть допомогти у фіксуванні воєнних злочинів. Тих, хто внаслідок військової агресії отримали тілесні ушкодження, чиї близькі родичі або члени сім'ї загинули, в кого пошкоджено або зруйновано майно, просять звертатися до уповноважених прокурорів і передавати цю інформацію, у тому числі фото/відео матеріалів про злочини військових РФ. За такими телефонами, зокрема: 🔻097-053-04-65 Іващенко Сергій Анатолійович; 🔻097-838-31-87 Павлюк Олена Володимирівна; 🔻050-107-66-75 Ковальов Сергій Валерійович.
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03.04.2022 22:24 Відповісти
 
 