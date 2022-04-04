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Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча,вбивство

Предложение РФ созвать Совбез ООН 4 апреля – это попытка исказить рассмотрение российских зверств в Киевской области.

Об этом в Twitter сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

"На воре шапка горит: если не удается остановить уже объявленное заседание 5 апреля, его можно исказить созывом своего собственного... Чего еще можно было ожидать от путинских приспешников?" - говорится в сообщении.

Так Кислица прокомментировал предложение РФ созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН 4 апреля.

Напомним, 5 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению массовых убийств российскими войсками гражданского населения в пригородах Киева.

Читайте также: Порошенко призывает экстренно созвать Совбез ООН и Совет ООН по правам человека из-за зверств российских оккупантов в Киевской области

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
ООН це фікція, вона нічого не значить для людства, а кацапів будуть карати ЗСУ!
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04.04.2022 02:30
+19
Нужно добиться исключения России из ООН!!!
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04.04.2022 02:36
+16
🇺🇦⚡️Андрій Смолій:
Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
***
Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
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04.04.2022 03:24
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моторола, гиви, и подобный мусор, вот эти действительно получили по заслугам. Хоть и не от украинских диверсантов. А те кто убивал украинцев, и поедут домой, потом будут в пьяном угаре расказывать какие они герои, как расстреливали людей. Что то ещё один террорист мильчаков, ****** в рашку, и так и остался безнаказан. А могли бы послать агентов, что бы даже в рашке достали, где то прирезали ночью. А пленным пилотам даже свастику на лбу не вырезают, как в фильме "Бесславные ублюдки". Это все пустые слова! Узнать фамилии преступников, и после войны повесить, вот это было бы по заслугам.
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04.04.2022 03:05 Ответить
По башке хоть дали?
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04.04.2022 02:23 Ответить
Увы нет. Он в каске
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04.04.2022 02:29 Ответить
Работай, Кислиця, это твой участок фронта..
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04.04.2022 02:25 Ответить
Подоляк, Арахамія та Чалий вже надали РФ гарантії БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТИ! То чому дивуватись? У ЄС Німеччина, Італія, Угорщина, в ООН ще купа зискошукачив радо та палко підіграють рашці. Тому від ООН жодної реакції й нема! Там вже навчили рефлексію відключати, Китай добре навчив лицемірити пуйловських повій!
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04.04.2022 02:27 Ответить
А як руки на перемовинах тиснуть! "Загляденье"!
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04.04.2022 04:29 Ответить
Поясніть будь ласка ваші слова про гарантії безвідповідальності?
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04.04.2022 08:52 Ответить
ООН це фікція, вона нічого не значить для людства, а кацапів будуть карати ЗСУ!
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04.04.2022 02:30 Ответить
А ти в біса там навіщо? Чому ти ПЕРШИЙ на вуха не ставиш, най би яка ООН не була гнила? Цей Кислий завжди кислий, когось спритнішого поставте замість цього скиглюючого нездари!
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04.04.2022 02:33 Ответить
Чего верещим? Читаем- назначено заседание на 5 число..лапти, что там хотят 4..ну лапти на то и лапти- вдогонку тоже что то лепят..так в чем проблема то, что за визг?
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04.04.2022 02:43 Ответить
Це вже не перша подібна витівка Рашки.
Вони точно так робили і по Грузії і по Сирії.
Но, зараз така вистава не пройде.
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04.04.2022 02:35 Ответить
Нужно добиться исключения России из ООН!!!
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04.04.2022 02:36 Ответить
Обговорюйте там в своєму ЄС та робіть вже щось суттєве. Бо коли розкриється правда про те, що російські військові творять в Маріуполі, мабуть доведеться розпускати ООН та РазБез.
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04.04.2022 02:39 Ответить
Давно пора разогнать бесполезных га***нов
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04.04.2022 02:41 Ответить
маруф в своем блоге 3 раза сказала - за русь усрусь. а туалетной бумаги нет. будет ходить обосранная. да она и так такая.
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04.04.2022 02:41 Ответить
Україну врятує OUN а не UN
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04.04.2022 03:08 Ответить
🇺🇦⚡️Андрій Смолій:
Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
***
Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
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04.04.2022 03:24 Ответить
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04.04.2022 04:41 Ответить
небендзя, грёбаный твой горным ишаком рот, ты кому служишь? военному преступнику и убийце окурку? лошадиной голове лаврухе? или дьяволу гундяю? или хочешь повторить боевой путь чуркина - пододхнуть на "боевом посте"? сейчас рыпыцы - это исчадие ада, а ты ему служишь... подумал бы уже о душе...
"Предстоятель РПЦ Кіріл зробив свій вибір на користь справ антихриста.

Російського патріарха ніколи нічого не пов'язувало з Богом, написав Митрополит Епіфаній у фейсбуці.

"Мовиться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив", - зазначив глава ПЦУ.

Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну та геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само як засуджений нацизм, підкреслив Епіфаній".
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04.04.2022 04:55 Ответить
Цей довбаний рад.без.ООН повинні позбавити московську мерзоту права вето, країна яка скоїла агресію, терор, війну, не може мати право голосу, що за устав грьобаний. Сюрреалізм якийсь!
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04.04.2022 06:03 Ответить
А вы сделайте сюрприз, как только начнётся заседание одевайте наручники на кацапского гноя и кучу помощников и начинайте их судить. Ведь не раз они лгали с этих требун и на весь мир. Они нас что за дураков держат. Так что никаких заседаний, сначала суд над кацапией
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04.04.2022 06:27 Ответить
На палю
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04.04.2022 06:58 Ответить
Що там кацапня буде доказувати по Бучі ? Подивіться стан трупів - вже всихаються (муміфікація), покази свідків, відео з привчзками, на підході висновки судмедексп. Всі мирні з кульовими безспірно справа орків. З осколочними ще мож оспорювати і доказувати про випадковість, але є час і напрями обстрілів
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04.04.2022 06:58 Ответить
Параша -суцільне спотворення...
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04.04.2022 07:00 Ответить
Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, через "жахливу провокацію у Бучі". Це вони так убивства та катування сотень людей називають.

Я вже зараз можу сказати, що там буде. Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН. Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.

Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами" які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.

Тобто єдина мета всього цього - внутрішня. Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.

Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи". Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без диломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.

А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.

Так що чекаємо цікавого Радбезу.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик
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04.04.2022 07:44 Ответить
А наша влада мовчить бо боїться рашку турбувати!Агов,президенте,виходь з коми!!!
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04.04.2022 08:09 Ответить
твари ********, наглость запредельная, почему их не исключили оттуда? выродки ******
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04.04.2022 08:53 Ответить
Что-то я не припоминаю чтобы гитлеровская Германия созывала заседание Лиги Наций.
Бучи мало? Ждем нового Холокоста?
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04.04.2022 08:57 Ответить
Сначала Росссию нужно выпереть из Совбеза ООН. И только тогда там станет возможно что то предпринять.
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04.04.2022 09:15 Ответить
Почему украинская делегация ещё в Турции ? Переговоры после Бучи - это плевок в каждую жертву русофашистского геноцида.
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04.04.2022 11:05 Ответить
........закрили рашці весь інет і правди вони не бачать......немає в нас ракет, щоб долетіли до кремля... як донести факти?
У другу світову японці використали повітряні кулі, які доносили фугаси до штатів. Звісно толку мало було. Але ж 21 століття, вже знаємо набагато більше, то массовий запуск малих стратосферних куль з контейнерами листівок фото доказів на рашку до самого сахаліну.
GPS, мікроконтролери, метеопрогнози.... (21 століття) - можна скинуть там де треба. Протидіяти цьому практично не зможуть. Навіть якщо збити кулю, контейнер автоматично розкриється і розсипе . Може хоч так буде донесена правда тим оркам?
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04.04.2022 11:20 Ответить
Ви я так розумію з тих, хто вірить, що путєн паганий, а кацапи хороші?
"хороші" кацапи вже давно злиняли с лаптєстана. Як мінімум, після смерті нємцова, після того, як вєжлівиє зельоние чєловєчькі вкрали крим посеред ночі, вже було ясно, куди котиться з гори камінь. На території москаляндії людей більше не залишилося. Вам немає до кого запускати ці кулі з листами. Максимум на що ви спромогнетеся, це подаруєте оркам порцію туалетного паперу.
Не варто витрачати гроші, час та зусилля.
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04.04.2022 16:11 Ответить
Участником создания ООН была Украина,поле развала совка кто уполномачива парашу
быть участником ООН и входить в совбез ООН,она там никак не уполномочена и
гнать их надо отуда пинками,чтоб духу их там смердячего небыло.
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04.04.2022 15:35 Ответить
 
 