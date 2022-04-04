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Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі, - Кислиця
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Пропозиція РФ скликати Радбез ООН 4 квітня - це спроба спотворити розгляд російських звірств на Київщині.
Про це у Twitter повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.
"На злодії шапка горить: якщо не вдається зупинити вже оголошене засідання 5 квітня, його можна спотворити скликанням свого власного… Чого ще можна було очікувати від путінських посіпак?" - йдеться в повідомлені.
Так Кислиця прокоментував пропозицію РФ скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня.
Нагадаємо, 5 квітня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН стосовно обговорення масових убивств російськими військами цивільного населення в передмістях Києва.
Топ коментарі
+21 Яукр
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+19 DmitrySviridon ad49c275
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+16 Office Den Haag
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Будь ласка, зачекайте...
Вони точно так робили і по Грузії і по Сирії.
Но, зараз така вистава не пройде.
Всі ви побачили страшні кадри з Ірпеня, Бучі, Гостомеля.
Це ще далеко не вся картина. Далі будуть інші населені пункти де кремлівські окупанти вбили сотні і сотні людей. Втрати страшні, бо це людські життя, долі, розбиті сім'ї, осиротілі діти, знищений цвіт нації.
Сподіваюсь вся країна буде завжди пам'ятати і знати хто це зробив.
Хто ці вбивці та ґвалтівники, хто фашисти та нацисти, хто прийшов вбивати нашу країну.
Якби вони могли - зробили б те ж саме з усіма містами та селами країни. Вони планували влаштувати криваве месиво у Києва, Полтаві, Одесі та навіть Львові. Московитів нічого не зупиняло і не зупиняє крім потужного спротиву та знищення них самих. Сьогодні це роблять Збройні Сили України.
Сподіваюсь, що в Україні більше ніяке падло не буде ратувати за «русскім мір» чи якийсь елемент цієї вбивчої «ідеології». Хоча…є такі що й досі з екранів телевізорів, перефарбувавшись, ратують за зовсім не ті цінності, які повинні були б мати. Їм також буде дана оцінка.
***
Давайте в пам'ять про тих вбитих та закатованих українців дамо собі слово, що тут ніколи більше не буде расіі. Ніколи. І давайте дамо собі слова боротись з усім «русскоміровським» на всіх можливих фронтах. В пам'ять поо тих хто загинув на нашій землі від рук кривавого окупанта.
"Предстоятель РПЦ Кіріл зробив свій вибір на користь справ антихриста.
Російського патріарха ніколи нічого не пов'язувало з Богом, написав Митрополит Епіфаній у фейсбуці.
"Мовиться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив", - зазначив глава ПЦУ.
Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, бо виправдовує насильство, вбивство, війну та геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само як засуджений нацизм, підкреслив Епіфаній".
Я вже зараз можу сказати, що там буде. Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН. Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.
Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами" які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.
Тобто єдина мета всього цього - внутрішня. Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.
Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи". Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без диломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.
А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.
Так що чекаємо цікавого Радбезу.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик
Бучи мало? Ждем нового Холокоста?
У другу світову японці використали повітряні кулі, які доносили фугаси до штатів. Звісно толку мало було. Але ж 21 століття, вже знаємо набагато більше, то массовий запуск малих стратосферних куль з контейнерами листівок фото доказів на рашку до самого сахаліну.
GPS, мікроконтролери, метеопрогнози.... (21 століття) - можна скинуть там де треба. Протидіяти цьому практично не зможуть. Навіть якщо збити кулю, контейнер автоматично розкриється і розсипе . Може хоч так буде донесена правда тим оркам?
"хороші" кацапи вже давно злиняли с лаптєстана. Як мінімум, після смерті нємцова, після того, як вєжлівиє зельоние чєловєчькі вкрали крим посеред ночі, вже було ясно, куди котиться з гори камінь. На території москаляндії людей більше не залишилося. Вам немає до кого запускати ці кулі з листами. Максимум на що ви спромогнетеся, це подаруєте оркам порцію туалетного паперу.
Не варто витрачати гроші, час та зусилля.
быть участником ООН и входить в совбез ООН,она там никак не уполномочена и
гнать их надо отуда пинками,чтоб духу их там смердячего небыло.