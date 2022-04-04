Росія хоче спотворити засідання Радбезу ООН щодо звірств у Бучі, - Кислиця

Пропозиція РФ скликати Радбез ООН 4 квітня - це спроба спотворити розгляд російських звірств на Київщині.

Про це у Twitter повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

"На злодії шапка горить: якщо не вдається зупинити вже оголошене засідання 5 квітня, його можна спотворити скликанням свого власного… Чого ще можна було очікувати від путінських посіпак?" - йдеться в повідомлені.

Так Кислиця прокоментував пропозицію РФ скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН 4 квітня.

Нагадаємо, 5 квітня відбудеться засідання Ради Безпеки ООН стосовно обговорення масових убивств російськими військами цивільного населення в передмістях Києва.

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