Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.

По его словам, невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.

Читайте: Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица