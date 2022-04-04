Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.
По его словам, невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.
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+43 Враг рода человеческого 666
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+35 Андрей Новодар 19ea7cea
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+34 Zemer
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Пожалуйста, подождите...
Але, ми, - людство в цілому, - ще настільки дикі...
Не один раз розмірковував, - а як на нашу планету, можливо, споглядають інопланетяни, - певно, як на недорозвинутих мавп з агресивними нищівними інстинктами.
Але ж це і є правдою, - ми всі агресивні примати. Якщо людство виживе, колись наші часи теж будуть розглядати, як варварське Середньовіччя. А нас, - як диких варварів з ядерною зброєю...
Ну просто охренительная "помощь".
Не удивлюсь если выяснится, что Израиль помогает Сраной Кацапии втихаря и сейчас.
Нет слов, одни матюки.
Сейчас у нас началась большая волна террора ,она будет длится весь Рамадан, как думаете от кого зависит насколько сильной ?У нас на прошлой недели кроме местных у два молодых украинца нелегала в терактах погибли.
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До речі за словами найгероічнішого святе-сонечко лідера **********, це наш гарант безпеки.
За непрекращающиеся погромы в царское время?
За участие украинцев в убийствах евреев во время 1 и 2 мировых войн? (смотри Львов).
За старание украинцев в СССР уничтожить Израиль совместно с Арабами?
Совсем недавно на Израиль летели ракеты, что Украинцы или Украина сделали? Выразили чегото там?