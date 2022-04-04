РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18612 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
13 992 117
армия РФ (15459) война (47249) Израиль (1759) Буча (419) военные преступления (1160)

Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.

По его словам, невозможно остаться безучастным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.

Читайте: Россия хочет исказить заседание Совбеза ООН по зверствам в Буче, - Кислица
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Еще один озабоченный лживый ублюдок
показать весь комментарий
04.04.2022 09:03
+35
Ні .Не визнають .Геноцид у їхньому розумінні може бути тільки проти одного народу.
показать весь комментарий
04.04.2022 09:16
+34
А перед тим як засудити спитав дозволу у Лаврова
показать весь комментарий
04.04.2022 09:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Завжди хочеться сподіватися на краще.
Але, ми, - людство в цілому, - ще настільки дикі...
Не один раз розмірковував, - а як на нашу планету, можливо, споглядають інопланетяни, - певно, як на недорозвинутих мавп з агресивними нищівними інстинктами.
Але ж це і є правдою, - ми всі агресивні примати. Якщо людство виживе, колись наші часи теж будуть розглядати, як варварське Середньовіччя. А нас, - як диких варварів з ядерною зброєю...
показать весь комментарий
04.04.2022 17:51 Ответить
Это не ты про распятого мальчик в Донецке рассказывал? Ну может и не ты, но такие же падлы как и ты. Все вы из одного корыта.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:55 Ответить
Рашист. Запомни. Тебя найдут, интернет все-все помнит, все запоминается. И не удастся тебе поссорить евреев и украинцев.
показать весь комментарий
04.04.2022 18:59 Ответить
Нафталин Беннет (премьер Израиля) предлагал еще 12 марта сдаться и принять предложения Путлера.
Ну просто охренительная "помощь".
Не удивлюсь если выяснится, что Израиль помогает Сраной Кацапии втихаря и сейчас.
Нет слов, одни матюки.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:16 Ответить
У Яира Лапида 20 % поддержки народа и Наталия Бенета 7 %,сейчас намного меньше, не стоит судить по ним, о поддержке Израилем Украины.
Сейчас у нас началась большая волна террора ,она будет длится весь Рамадан, как думаете от кого зависит насколько сильной ?У нас на прошлой недели кроме местных у два молодых украинца нелегала в терактах погибли.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:29 Ответить
В Кнесете все насквозь гнилые, без совести и смелости, что правые, что левые. Рамадан не при чем.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:42 Ответить
Весь Кнесет пора менять,и все городские власти
показать весь комментарий
04.04.2022 12:20 Ответить
Ну, все таки Тора права, без мелеха-машиаха никак.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:15 Ответить
Ізраеліти та українці - стародавні союзники і родичи. І вони знов об'єднаються і переможуть цю срану гідру.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:31 Ответить
Обобщения по отдельным уродам на весь народ, национальность, религию или расу - это идиотизм. Когда читаешь, такие нападки от украинцев на евреев как на нацию, то понимаешь, откуда Путин брал иллюстрацию нациков. Если украинцы будут равняться на россиян, то их постигнет в итоге та же участь. Нацизм - это интернациональное явление и очень заразное. В этой войне надо выработать иммунитет к подобному, а не заразиться.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:45 Ответить
Большинство украинцев вовсе не ненавидят евреев, хотя есть некоторые козлы, мало. Украинцы, почти все, просто хотят жить нормально и чтобы никто не лез к ним. А вот русские, большинство, быдло, всегда ненавидят всех, кто от них отличается и не хочет быть таким же рабом и готовы убить, Путин просто их символ.
показать весь комментарий
04.04.2022 11:51 Ответить
Заголовок статьи «Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче». Судя по большому числу откровенно антисемитских комментариев, для Украины это видимо плохо? Ну и чем же вы тогда от российского быдла отличаетесь? Или это все-таки путинские троли пишут?
показать весь комментарий
04.04.2022 12:32 Ответить
Нижче прочитай як раз для вас...


👇
показать весь комментарий
04.04.2022 13:07 Ответить
Ай як не вдобно вийшло...
До речі за словами найгероічнішого святе-сонечко лідера **********, це наш гарант безпеки.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:05 Ответить
А шо, Израиль вам что то должен?
За непрекращающиеся погромы в царское время?
За участие украинцев в убийствах евреев во время 1 и 2 мировых войн? (смотри Львов).
За старание украинцев в СССР уничтожить Израиль совместно с Арабами?
Совсем недавно на Израиль летели ракеты, что Украинцы или Украина сделали? Выразили чегото там?
показать весь комментарий
04.04.2022 13:25 Ответить
Дізнатися троля-рашиста дуже просто, вони несуть ненависть, хочуть посварити євреїв та українців. Дізнатися про українця та єврея дуже просто - вони ******* свою країну, свлю землю, свій народ. А політики, у багатьох країнах так: так, поганих вибрали, наступного разу постараємось краще.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 