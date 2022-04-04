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Ізраїль засудив воєнні злочини російських військ у Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що умисне заподіяння шкоди цивільному населенню України, яке було виявлено у Бучі після визволення міста від російських загарбників, є воєнним злочином.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Twitter.

"Умисне заподіяння шкоди цивільному населенню є воєнним злочином, і я рішуче засуджую це", - написав Лапід.

За його словами, неможливо залишитися байдужим перед жахливими картинами з міста Буча під Києвом після відходу з нього російської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадри з Бучі нагадують про часи сталінського та нацистського тоталітаризму, - МЗС Польщі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Еще один озабоченный лживый ублюдок
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04.04.2022 09:03
+35
Ні .Не визнають .Геноцид у їхньому розумінні може бути тільки проти одного народу.
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04.04.2022 09:16
+34
А перед тим як засудити спитав дозволу у Лаврова
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04.04.2022 09:03
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Завжди хочеться сподіватися на краще.
Але, ми, - людство в цілому, - ще настільки дикі...
Не один раз розмірковував, - а як на нашу планету, можливо, споглядають інопланетяни, - певно, як на недорозвинутих мавп з агресивними нищівними інстинктами.
Але ж це і є правдою, - ми всі агресивні примати. Якщо людство виживе, колись наші часи теж будуть розглядати, як варварське Середньовіччя. А нас, - як диких варварів з ядерною зброєю...
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04.04.2022 17:51 Відповісти
Это не ты про распятого мальчик в Донецке рассказывал? Ну может и не ты, но такие же падлы как и ты. Все вы из одного корыта.
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04.04.2022 18:55 Відповісти
Рашист. Запомни. Тебя найдут, интернет все-все помнит, все запоминается. И не удастся тебе поссорить евреев и украинцев.
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04.04.2022 18:59 Відповісти
Нафталин Беннет (премьер Израиля) предлагал еще 12 марта сдаться и принять предложения Путлера.
Ну просто охренительная "помощь".
Не удивлюсь если выяснится, что Израиль помогает Сраной Кацапии втихаря и сейчас.
Нет слов, одни матюки.
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04.04.2022 11:16 Відповісти
У Яира Лапида 20 % поддержки народа и Наталия Бенета 7 %,сейчас намного меньше, не стоит судить по ним, о поддержке Израилем Украины.
Сейчас у нас началась большая волна террора ,она будет длится весь Рамадан, как думаете от кого зависит насколько сильной ?У нас на прошлой недели кроме местных у два молодых украинца нелегала в терактах погибли.
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04.04.2022 11:29 Відповісти
В Кнесете все насквозь гнилые, без совести и смелости, что правые, что левые. Рамадан не при чем.
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04.04.2022 11:42 Відповісти
Весь Кнесет пора менять,и все городские власти
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04.04.2022 12:20 Відповісти
Ну, все таки Тора права, без мелеха-машиаха никак.
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04.04.2022 13:15 Відповісти
Ізраеліти та українці - стародавні союзники і родичи. І вони знов об'єднаються і переможуть цю срану гідру.
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04.04.2022 11:31 Відповісти
Обобщения по отдельным уродам на весь народ, национальность, религию или расу - это идиотизм. Когда читаешь, такие нападки от украинцев на евреев как на нацию, то понимаешь, откуда Путин брал иллюстрацию нациков. Если украинцы будут равняться на россиян, то их постигнет в итоге та же участь. Нацизм - это интернациональное явление и очень заразное. В этой войне надо выработать иммунитет к подобному, а не заразиться.
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04.04.2022 11:45 Відповісти
Большинство украинцев вовсе не ненавидят евреев, хотя есть некоторые козлы, мало. Украинцы, почти все, просто хотят жить нормально и чтобы никто не лез к ним. А вот русские, большинство, быдло, всегда ненавидят всех, кто от них отличается и не хочет быть таким же рабом и готовы убить, Путин просто их символ.
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04.04.2022 11:51 Відповісти
Заголовок статьи «Израиль осудил военные преступления российских войск в Буче». Судя по большому числу откровенно антисемитских комментариев, для Украины это видимо плохо? Ну и чем же вы тогда от российского быдла отличаетесь? Или это все-таки путинские троли пишут?
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04.04.2022 12:32 Відповісти
Нижче прочитай як раз для вас...


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04.04.2022 13:07 Відповісти
Ай як не вдобно вийшло...
До речі за словами найгероічнішого святе-сонечко лідера **********, це наш гарант безпеки.
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04.04.2022 13:05 Відповісти
А шо, Израиль вам что то должен?
За непрекращающиеся погромы в царское время?
За участие украинцев в убийствах евреев во время 1 и 2 мировых войн? (смотри Львов).
За старание украинцев в СССР уничтожить Израиль совместно с Арабами?
Совсем недавно на Израиль летели ракеты, что Украинцы или Украина сделали? Выразили чегото там?
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04.04.2022 13:25 Відповісти
Дізнатися троля-рашиста дуже просто, вони несуть ненависть, хочуть посварити євреїв та українців. Дізнатися про українця та єврея дуже просто - вони ******* свою країну, свлю землю, свій народ. А політики, у багатьох країнах так: так, поганих вибрали, наступного разу постараємось краще.
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04.04.2022 15:16 Відповісти
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