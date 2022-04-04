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Вражеский снаряд попал в храм в Рубежном, ранены два священника, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В городе Рубежное Луганской области в результате вражеских обстрелов ранены двое священников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в фейсбуке.

Гайдай отметил, что российский снаряд попал в храм в честь святителя Луки Крымского в Рубежном.

"Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", - заявил глава ОВА.

Вражеский снаряд попал в храм в Рубежном, ранены два священника, - Гайдай 01

Также читайте: Горскую громаду в Луганской области войска РФ обстреливают уже более восьми часов, применяют авиацию, - Гайдай. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+10
надеюсь это церковь и попы московского патриархата
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04.04.2022 11:30
+10
Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
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04.04.2022 11:33
+9
Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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04.04.2022 11:31
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Монголы ненавидят христиан.
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04.04.2022 11:29 Ответить
надеюсь это церковь и попы московского патриархата
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04.04.2022 11:30 Ответить
луганська обл. та звісно московське кодло.
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04.04.2022 11:35 Ответить
i poidutj vpriam v mozgvo-pravoslavske peklo eja syny
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04.04.2022 12:51 Ответить
Судя по тому, что Гайдай стыдливо умолчал чей храм: ПЦУ или РПЦ ... храм таки РПЦ. Если это так, то Гайдай забыл в конце своего сообщения добавить "Ура!"
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04.04.2022 11:31 Ответить
Краще в кінці додати щось нейтральне, на зразок: "На щастя, споруда належала філії РПЦ і не становила ніякої історичної чи художньої цінності" )))
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04.04.2022 11:33 Ответить
Якщо споруда філії РПЦ в Україні, то все логічно - подібне притягує подібне.
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04.04.2022 11:32 Ответить
Попи московські 100% !
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04.04.2022 11:32 Ответить
а шо вони в храмі ховались? там шо є бомбосховище?
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04.04.2022 11:34 Ответить
мабуть кадилами махали, відганяли ракети
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04.04.2022 11:37 Ответить
Благословили московські дрг на чергові "подвиги" з винищення Українців.
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04.04.2022 12:07 Ответить
Там є Хрест, Божий.
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04.04.2022 11:36 Ответить
Нажаль служителі нечистого навчились прикриватись церквою
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04.04.2022 11:39 Ответить
Храм святого Луки Крымского (УПЦ МП)
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04.04.2022 11:38 Ответить
храм Луки Кримського в рубіжному упц мп- 100 відсодкова інфа-
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04.04.2022 11:40 Ответить
То капище московських сатаністів?
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04.04.2022 11:41 Ответить
На два фсбешника менше.
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04.04.2022 11:41 Ответить
Посылка от гундяя покропленна святой водой.
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04.04.2022 11:41 Ответить
"Дружнім вогнем пошкоджено філію фсб в Рубіжному-храм рпц.Поранено двох агентів". Ось як має звучати заголовок
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04.04.2022 11:49 Ответить
це упц мп.
не я читав молитву за кирила, володимира та військо руське.
а саме ці священники мп.
їм ніхто не заважавперейти до КП
а вони грудьми ставали проти КП.
от і подяка їм від війська руського. кирила та владіміра
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04.04.2022 11:49 Ответить
Слава Богу . На двох терористів рпц гундяєва стане в Україні менше . Ніякі вони не священники , а звичайні нелюди та виродки .
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04.04.2022 12:21 Ответить
Что-то мне подсказывает что в Рубежном могла быть церковь только бесовского патриархата.
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04.04.2022 12:31 Ответить
Давайте правильно інформуваги громадян України і Світу, чи це дійсно був храм і дійсно постраждали священники, чи то було капище мацковського Сатани з феесбешними нацистами "руського міру" переодягнутими в ряси?
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04.04.2022 12:35 Ответить
#путинсгинь
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04.04.2022 13:57 Ответить
 
 