Германия является основным препятствием для санкций против РФ, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Германия создает главные препятствия для усиления санкций против РФ.
Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это Германия, являющаяся основным препятствием для санкций", - приводят слова премьера западные СМИ.
Венгрия, по словам Моравецкого, не блокирует возможность ужесточения санкций против России.
Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против России.
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+100 дератизатор
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Думают торговать недрами и богатеть.
А для кацапов повторить с разрушением всей Германии это самая высшая цель❗💥
Хоча, якщо ви мазохісти, то тоді питання зняте...))
Миллера- друга и соратника по общаку Путина.
В Другу світову фашистська Німеччина вбила в моїй сім'ї двох чоловік.Троє поранено,серед них і моя вже покійна бабуся.Німці-ви ВИННІ мені!Таких,як я -міліони українців
Німці-ви ВИННІ українцям ще за ту війну!Зараз,замість спокутувати,ви підтримуєте вбивць і садистів!
к более решительным действиям рашку и ее главаря
что то кажется одними санкциями уже не отделаешься
тут нужно эмбарго на нефть и газ
а потом еще что то более решительное
Ну и что ж за помощь,каждый день почти миллиард евро идут на счета РФ.
Плюс запретил канцлер поставку 100 БТР Мардер по моему,скрутил комбинацию из трёх пальцев концерну Рейнметалл-который имеет кучу бронетехники на складах и с большой радостью продал бы ее Украине,впрочем как и другие производители Германии
Если не дойдет, выслать посла и обьявить сообшником агрессора и подать на германию в суд.