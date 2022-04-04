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Новости Война в Украине Санкции против России
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Германия (6047) Польша (7495) россия (91354) Моравецкий Матеуш (283)

Германия является основным препятствием для санкций против РФ, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

санкции

Германия создает главные препятствия для усиления санкций против РФ.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это Германия, являющаяся основным препятствием для санкций", - приводят слова премьера западные СМИ.

Венгрия, по словам Моравецкого, не блокирует возможность ужесточения санкций против России.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС готовят новые санкции против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС обсудит новый пакет санкций против России. Речь идет об эмбарго на энергоносители и запрете использования портов, - Financial Times

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+100
Германия, с учётом собственного прошлого, увидела в мордоре что-то родное?
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04.04.2022 11:53
+36
Нацистьі и в Африке нацистьі, видят в Московии родственную душу...
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04.04.2022 11:54
+28
Ну й хто вони після цього?
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04.04.2022 11:54
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Германия, с учётом собственного прошлого, увидела в мордоре что-то родное?
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04.04.2022 11:53 Ответить
Саме так-хвашики минулого підтримують нинішніх лапотних хвашиків...
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04.04.2022 11:56 Ответить
недохвашиків...
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04.04.2022 12:17 Ответить
Возрождение❗
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04.04.2022 11:56 Ответить
Реинкарнация
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04.04.2022 12:06 Ответить
Вчитель (ФРН) оберігає свого "учня"
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04.04.2022 12:21 Ответить
Ну й хто вони після цього?
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04.04.2022 11:54 Ответить
Хвашисти
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04.04.2022 12:03 Ответить
кто и были- фашисты
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04.04.2022 12:37 Ответить
Нацистьі и в Африке нацистьі, видят в Московии родственную душу...
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04.04.2022 11:54 Ответить
💥 Все равно фрицы действуют не рационально! Типа кацапы угроза для кого то, но не для них!☝
Думают торговать недрами и богатеть.
А для кацапов повторить с разрушением всей Германии это самая высшая цель❗💥
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04.04.2022 12:02 Ответить
Думаю вони так діють бо кацапи їх союзник
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04.04.2022 12:04 Ответить
Ну немцы могут думать, что кацы их союзник! Но при первой возможности, внимание на екран!!! МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ❗😁
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04.04.2022 12:06 Ответить
вибачайте, так і відмарадьоритися в Німеччині кацапам ух як хочеться, вони ж не просто павтарить хочуь.
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04.04.2022 12:40 Ответить
Ну это само собой.
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04.04.2022 12:52 Ответить
Надо фрицев свозить в Мариуполь .....
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04.04.2022 11:54 Ответить
фрицы что-то начнут понимать только когда в Мариуполь превратится их Берлин ...
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04.04.2022 12:04 Ответить
Это они уже видели, но забыли.
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04.04.2022 12:52 Ответить
ще обкінчаються від кайфу... воно ж нацистьі
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04.04.2022 12:07 Ответить
Пакт Молотова-Рібентроппа
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04.04.2022 11:54 Ответить
Дойчемрази одним словом.
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04.04.2022 11:56 Ответить
І про це не забудемо.
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04.04.2022 11:56 Ответить
Німці, замислитеся, якщо у вас ще залишилося чим це зробити - кацапи пишуть на своїх машинах "На Бєрлін за нємкамі, можєм повторіть"...

Хоча, якщо ви мазохісти, то тоді питання зняте...))
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04.04.2022 11:57 Ответить
Немки в ответ - Вау, ми фас ждем, Ваньюсша. Ганс, подвинься.
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04.04.2022 12:12 Ответить
І Ганс такий "Ніхт шіссен! Іх бін куколд! Ваньуша, даффай! Оооо, даст іст фантастіш!")))
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04.04.2022 12:26 Ответить
Хто б сумнівався.Шлюхи газпромівські ******* криваві гроші.Чи пам'ять про "подвиги" дідів ,які з людської шкіри сумочки для своїх фрау дарували,не дає засудити кацапських живодерів "партнерів"?
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04.04.2022 11:57 Ответить
Десь ще жевріє ідея розподілу Польші
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04.04.2022 11:57 Ответить
"анэнэрбэ" и "дидываевали" - это одного поля ягоды.
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04.04.2022 11:58 Ответить
Моравецького до нас у президенти!
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04.04.2022 11:59 Ответить
Хотите поменяться? Мы его отдадим с удовольствием, можно вместе с Качинским, Рыдзыком, Каей Годер и прочими като-фанатиками. Но нужны ли они Вам?
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04.04.2022 12:53 Ответить
а хто тоді в Польші буде? туск - друг макрелі з платформи обивательської. Треба своїх шукати, і тепер, коли війна і біда, може хоч тепер не будемо вибирати популістів а вибирати людей справи. які може й небагато базікають та багато і вчасно роблять.
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04.04.2022 12:58 Ответить
Вы имеете ввиду - оптом? Да, будет дешевле. А перевоспитание предполагается?
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04.04.2022 13:05 Ответить
Вася, где б ты взялся, заставил меня перечитать тему
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04.04.2022 14:03 Ответить
Зважаючи на імпотенцію німців, поляки заявляють про готовність вийди в лідери ЄС.
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04.04.2022 12:02 Ответить
Якбе Польша та Україна змогли об'єднатись, то це могло би бути дуже потужним союзом в усіх сенсах.
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04.04.2022 12:15 Ответить
це страшний сон дойчерів і французиків. Щоб їхній тандем мав реальну противагу в Європі. А такий може бути: Україна+Польща.
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04.04.2022 12:49 Ответить
але це питання розвитку суспільства і економіки.
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04.04.2022 12:49 Ответить
для росіян то теж страшний сон, хоч вони і не в єс.
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04.04.2022 12:59 Ответить
Руководство Германии получает зарплату в "Газпроме" у русского
Миллера- друга и соратника по общаку Путина.
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04.04.2022 12:03 Ответить
А Зе зарабатывает на прокате сватов в РФ.
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04.04.2022 12:57 Ответить
На особливо цінному позолоченому асфальті в основному
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04.04.2022 14:45 Ответить
***** їх купив вже давно, це зрозуміло.
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04.04.2022 12:05 Ответить
Меркель на Шредері їде та Шольцем поганяє.
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04.04.2022 12:10 Ответить
а позавчерашние 5 тысяч авто с кацапёздоловскими флагами и свастикой в центре Берлина - это просто пи-ц...??!
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04.04.2022 12:17 Ответить
Кем немцы были 80 лет назад, теми они и остались.
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04.04.2022 12:18 Ответить
Nein. Namnogo xuže. Oni okacapeli.
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04.04.2022 16:26 Ответить
Фашня гнила проти своїх братів рашистів ніяк не може поворухнутися навіть.
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04.04.2022 12:18 Ответить
Зараз напишу непопулярні речі для ніжних вух толерантних німців.Але мені плювати.Гине мій народ.
В Другу світову фашистська Німеччина вбила в моїй сім'ї двох чоловік.Троє поранено,серед них і моя вже покійна бабуся.Німці-ви ВИННІ мені!Таких,як я -міліони українців
Німці-ви ВИННІ українцям ще за ту війну!Зараз,замість спокутувати,ви підтримуєте вбивць і садистів!
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04.04.2022 12:19 Ответить
к сожалению там действует сильный десант ватной диаспоры московитов засевший со времен ГДР, предпочтивший после воссоедниенеия Германии почему-то томление-загнивание в ненависной *ейропе вместо родной говени.... Достаточно посмотреть на недавнюю акцию автопробега в поддержку действий Раюшки по Берлину. Этот рак красноперой империи еще будет долго отравлять политику Германии спекулируя на результатах 2й Мировой подьедая жирные германсикя пособия
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04.04.2022 12:23 Ответить
А немецкие фашисты продолжают финансировать русских фашистов,покупая газ,чтобы Путин продолжал миссию Гитлера.
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04.04.2022 12:25 Ответить
они еще не поняли, что только подталкивают своими нерешительными действиями
к более решительным действиям рашку и ее главаря

что то кажется одними санкциями уже не отделаешься
тут нужно эмбарго на нефть и газ
а потом еще что то более решительное
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04.04.2022 12:27 Ответить
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04.04.2022 12:29 Ответить
Какие, млять, все красавцы ! Даже солдатики в касках!
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04.04.2022 13:14 Ответить
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04.04.2022 14:36 Ответить
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04.04.2022 14:37 Ответить
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04.04.2022 14:40 Ответить
Германия, Венгрия, Италия, вишисткая Франция - входили в нацисткий блок, поставляли немецкой армии солдат, вооружение, обеспечение. Так и сейчас их правительства свернули куда-то не туда. Ничему их история не учит.
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04.04.2022 12:32 Ответить
Після 2ї світової, німці наполовину кацапи, такі вже історичні реалії... коли кожду німку по багато роз, щодня.... родичі....
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04.04.2022 12:35 Ответить
Вони. німчики, з часом можуть знову стати кошмаром Європи, коли їх вчинки у 2у світову почнуть забуватись на фоні подій в Україні.... та ще гени орків(кацапів) після 2ї світової... буде арійська орда....
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04.04.2022 12:41 Ответить
ВЕНГРИЯ , ГЕРМАНИЯ , ПОЧЕМУ Я НЕ УДИВЛЕН ?
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04.04.2022 12:36 Ответить
Могло быть хуже, если бы в ЕС была ещё Сербия.
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04.04.2022 12:54 Ответить
Помітила маніпуляції відносно Німеччини. Навіщо це Україні,якщо німці підтримують всі санкції. Вчора на цьому ресурсі було про нові санкції після злочинів в Бучі....від Німеччини.
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04.04.2022 12:37 Ответить
Только маленький нюанс ,если читали-сильное заявление Штольца и тут же ,что санкции на энергосектор вводить не будем.
Ну и что ж за помощь,каждый день почти миллиард евро идут на счета РФ.
Плюс запретил канцлер поставку 100 БТР Мардер по моему,скрутил комбинацию из трёх пальцев концерну Рейнметалл-который имеет кучу бронетехники на складах и с большой радостью продал бы ее Украине,впрочем как и другие производители Германии
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04.04.2022 13:47 Ответить
Скільки коштів рашистів у банках заморозила Німеччина? €0
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04.04.2022 14:50 Ответить
фашисты такие фашисты...
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04.04.2022 12:38 Ответить
У них, певно, досі "Дружба, скрєпльонная кровью..."

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04.04.2022 19:45 Ответить
С*ки фрицы.
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04.04.2022 12:38 Ответить
"перешкодою" , плять -та они самые шо не есть соучастники в мягком значении этого слова...
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04.04.2022 12:39 Ответить
"Німецькій владі слід визначитись, чи вони подолали нацизм, чи все ще підтримують його" - таке чітке формулювання варто проартикулювати нашим дипломатам в публічних інтерв'ю німецьким медіа.
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04.04.2022 12:40 Ответить
німці віддячують мордору за "Версальський мир".
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04.04.2022 12:41 Ответить
Выбросьте их из ЕС, там одни русские шпионы
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04.04.2022 12:45 Ответить
У нас тоже.
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04.04.2022 13:01 Ответить
Гитлеровская германия - бывшие фашисты. Путиский рашизм - настоящие фашисты. Не забывайте историю, как сталин и гитлер были союзниками.
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04.04.2022 12:58 Ответить
Кто бы что ни говорил, но германия так и не вылечилась от своего нацистского прошлого.
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04.04.2022 13:19 Ответить
Фриц суки!
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04.04.2022 13:31 Ответить
Поставить Германии ультиматум и дать 3 дня на раздумье.
Если не дойдет, выслать посла и обьявить сообшником агрессора и подать на германию в суд.
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04.04.2022 13:36 Ответить
Там то настоящих немцев не осталось.В войну погибли.А это а это смесь изнасилованных немок кацапней и эмигранты с Рашки
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04.04.2022 13:37 Ответить
Польша больше топит за Украину, чем Зеленский и вся его продажная шобла с Ермаками. Арахамиями, Подоляками, Арестовичами, Шмыгалями и прочими моральными уродами...
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04.04.2022 13:57 Ответить
Вспомнили свои корни, что-то близкое, родное
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04.04.2022 14:08 Ответить
фашисты + рашисты - одна компашка.
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04.04.2022 14:23 Ответить
твари они!
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04.04.2022 16:21 Ответить
 
 