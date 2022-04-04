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Німеччина є основною перешкодою для санкцій проти РФ, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Німеччина створює основні перешкоди для посилення санкцій проти РФ.

Про це заявив у понеділок на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це Німеччина, яка є основною перешкодою для санкцій", - наводять слова прем'єра західні ЗМІ.

Угорщина, за словами Моравецького, не блокує можливості посилення санкцій проти Росії.

Напередодні голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що влада ЄС готує нові санкції проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моравецький про різанину в Бучі: Це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи. Потрібно негайно розірвати всі торгівельні відносини з РФ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+100
Германия, с учётом собственного прошлого, увидела в мордоре что-то родное?
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04.04.2022 11:53
+36
Нацистьі и в Африке нацистьі, видят в Московии родственную душу...
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04.04.2022 11:54
+28
Ну й хто вони після цього?
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04.04.2022 11:54
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Германия, с учётом собственного прошлого, увидела в мордоре что-то родное?
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04.04.2022 11:53 Відповісти
Саме так-хвашики минулого підтримують нинішніх лапотних хвашиків...
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04.04.2022 11:56 Відповісти
недохвашиків...
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04.04.2022 12:17 Відповісти
Возрождение❗
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04.04.2022 11:56 Відповісти
Реинкарнация
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04.04.2022 12:06 Відповісти
Вчитель (ФРН) оберігає свого "учня"
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04.04.2022 12:21 Відповісти
Ну й хто вони після цього?
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04.04.2022 11:54 Відповісти
Хвашисти
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04.04.2022 12:03 Відповісти
кто и были- фашисты
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04.04.2022 12:37 Відповісти
Нацистьі и в Африке нацистьі, видят в Московии родственную душу...
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04.04.2022 11:54 Відповісти
💥 Все равно фрицы действуют не рационально! Типа кацапы угроза для кого то, но не для них!☝
Думают торговать недрами и богатеть.
А для кацапов повторить с разрушением всей Германии это самая высшая цель❗💥
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04.04.2022 12:02 Відповісти
Думаю вони так діють бо кацапи їх союзник
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04.04.2022 12:04 Відповісти
Ну немцы могут думать, что кацы их союзник! Но при первой возможности, внимание на екран!!! МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ❗😁
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04.04.2022 12:06 Відповісти
вибачайте, так і відмарадьоритися в Німеччині кацапам ух як хочеться, вони ж не просто павтарить хочуь.
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04.04.2022 12:40 Відповісти
Ну это само собой.
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04.04.2022 12:52 Відповісти
Надо фрицев свозить в Мариуполь .....
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04.04.2022 11:54 Відповісти
фрицы что-то начнут понимать только когда в Мариуполь превратится их Берлин ...
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04.04.2022 12:04 Відповісти
Это они уже видели, но забыли.
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04.04.2022 12:52 Відповісти
ще обкінчаються від кайфу... воно ж нацистьі
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04.04.2022 12:07 Відповісти
Пакт Молотова-Рібентроппа
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04.04.2022 11:54 Відповісти
Дойчемрази одним словом.
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04.04.2022 11:56 Відповісти
І про це не забудемо.
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04.04.2022 11:56 Відповісти
Німці, замислитеся, якщо у вас ще залишилося чим це зробити - кацапи пишуть на своїх машинах "На Бєрлін за нємкамі, можєм повторіть"...

Хоча, якщо ви мазохісти, то тоді питання зняте...))
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04.04.2022 11:57 Відповісти
Немки в ответ - Вау, ми фас ждем, Ваньюсша. Ганс, подвинься.
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04.04.2022 12:12 Відповісти
І Ганс такий "Ніхт шіссен! Іх бін куколд! Ваньуша, даффай! Оооо, даст іст фантастіш!")))
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04.04.2022 12:26 Відповісти
Хто б сумнівався.Шлюхи газпромівські ******* криваві гроші.Чи пам'ять про "подвиги" дідів ,які з людської шкіри сумочки для своїх фрау дарували,не дає засудити кацапських живодерів "партнерів"?
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04.04.2022 11:57 Відповісти
Десь ще жевріє ідея розподілу Польші
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04.04.2022 11:57 Відповісти
"анэнэрбэ" и "дидываевали" - это одного поля ягоды.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
Моравецького до нас у президенти!
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04.04.2022 11:59 Відповісти
Хотите поменяться? Мы его отдадим с удовольствием, можно вместе с Качинским, Рыдзыком, Каей Годер и прочими като-фанатиками. Но нужны ли они Вам?
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04.04.2022 12:53 Відповісти
а хто тоді в Польші буде? туск - друг макрелі з платформи обивательської. Треба своїх шукати, і тепер, коли війна і біда, може хоч тепер не будемо вибирати популістів а вибирати людей справи. які може й небагато базікають та багато і вчасно роблять.
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04.04.2022 12:58 Відповісти
Вы имеете ввиду - оптом? Да, будет дешевле. А перевоспитание предполагается?
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04.04.2022 13:05 Відповісти
Вася, где б ты взялся, заставил меня перечитать тему
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04.04.2022 14:03 Відповісти
Зважаючи на імпотенцію німців, поляки заявляють про готовність вийди в лідери ЄС.
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04.04.2022 12:02 Відповісти
Якбе Польша та Україна змогли об'єднатись, то це могло би бути дуже потужним союзом в усіх сенсах.
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04.04.2022 12:15 Відповісти
це страшний сон дойчерів і французиків. Щоб їхній тандем мав реальну противагу в Європі. А такий може бути: Україна+Польща.
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04.04.2022 12:49 Відповісти
але це питання розвитку суспільства і економіки.
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04.04.2022 12:49 Відповісти
для росіян то теж страшний сон, хоч вони і не в єс.
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04.04.2022 12:59 Відповісти
Руководство Германии получает зарплату в "Газпроме" у русского
Миллера- друга и соратника по общаку Путина.
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04.04.2022 12:03 Відповісти
А Зе зарабатывает на прокате сватов в РФ.
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04.04.2022 12:57 Відповісти
На особливо цінному позолоченому асфальті в основному
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04.04.2022 14:45 Відповісти
***** їх купив вже давно, це зрозуміло.
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04.04.2022 12:05 Відповісти
Меркель на Шредері їде та Шольцем поганяє.
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04.04.2022 12:10 Відповісти
а позавчерашние 5 тысяч авто с кацапёздоловскими флагами и свастикой в центре Берлина - это просто пи-ц...??!
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04.04.2022 12:17 Відповісти
Кем немцы были 80 лет назад, теми они и остались.
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04.04.2022 12:18 Відповісти
Nein. Namnogo xuže. Oni okacapeli.
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04.04.2022 16:26 Відповісти
Фашня гнила проти своїх братів рашистів ніяк не може поворухнутися навіть.
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04.04.2022 12:18 Відповісти
Зараз напишу непопулярні речі для ніжних вух толерантних німців.Але мені плювати.Гине мій народ.
В Другу світову фашистська Німеччина вбила в моїй сім'ї двох чоловік.Троє поранено,серед них і моя вже покійна бабуся.Німці-ви ВИННІ мені!Таких,як я -міліони українців
Німці-ви ВИННІ українцям ще за ту війну!Зараз,замість спокутувати,ви підтримуєте вбивць і садистів!
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04.04.2022 12:19 Відповісти
к сожалению там действует сильный десант ватной диаспоры московитов засевший со времен ГДР, предпочтивший после воссоедниенеия Германии почему-то томление-загнивание в ненависной *ейропе вместо родной говени.... Достаточно посмотреть на недавнюю акцию автопробега в поддержку действий Раюшки по Берлину. Этот рак красноперой империи еще будет долго отравлять политику Германии спекулируя на результатах 2й Мировой подьедая жирные германсикя пособия
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04.04.2022 12:23 Відповісти
А немецкие фашисты продолжают финансировать русских фашистов,покупая газ,чтобы Путин продолжал миссию Гитлера.
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04.04.2022 12:25 Відповісти
они еще не поняли, что только подталкивают своими нерешительными действиями
к более решительным действиям рашку и ее главаря

что то кажется одними санкциями уже не отделаешься
тут нужно эмбарго на нефть и газ
а потом еще что то более решительное
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04.04.2022 12:27 Відповісти
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04.04.2022 12:29 Відповісти
Какие, млять, все красавцы ! Даже солдатики в касках!
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04.04.2022 13:14 Відповісти
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04.04.2022 14:36 Відповісти
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04.04.2022 14:37 Відповісти
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04.04.2022 14:40 Відповісти
Германия, Венгрия, Италия, вишисткая Франция - входили в нацисткий блок, поставляли немецкой армии солдат, вооружение, обеспечение. Так и сейчас их правительства свернули куда-то не туда. Ничему их история не учит.
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04.04.2022 12:32 Відповісти
Після 2ї світової, німці наполовину кацапи, такі вже історичні реалії... коли кожду німку по багато роз, щодня.... родичі....
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04.04.2022 12:35 Відповісти
Вони. німчики, з часом можуть знову стати кошмаром Європи, коли їх вчинки у 2у світову почнуть забуватись на фоні подій в Україні.... та ще гени орків(кацапів) після 2ї світової... буде арійська орда....
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04.04.2022 12:41 Відповісти
ВЕНГРИЯ , ГЕРМАНИЯ , ПОЧЕМУ Я НЕ УДИВЛЕН ?
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04.04.2022 12:36 Відповісти
Могло быть хуже, если бы в ЕС была ещё Сербия.
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04.04.2022 12:54 Відповісти
Помітила маніпуляції відносно Німеччини. Навіщо це Україні,якщо німці підтримують всі санкції. Вчора на цьому ресурсі було про нові санкції після злочинів в Бучі....від Німеччини.
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04.04.2022 12:37 Відповісти
Только маленький нюанс ,если читали-сильное заявление Штольца и тут же ,что санкции на энергосектор вводить не будем.
Ну и что ж за помощь,каждый день почти миллиард евро идут на счета РФ.
Плюс запретил канцлер поставку 100 БТР Мардер по моему,скрутил комбинацию из трёх пальцев концерну Рейнметалл-который имеет кучу бронетехники на складах и с большой радостью продал бы ее Украине,впрочем как и другие производители Германии
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04.04.2022 13:47 Відповісти
Скільки коштів рашистів у банках заморозила Німеччина? €0
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04.04.2022 14:50 Відповісти
фашисты такие фашисты...
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04.04.2022 12:38 Відповісти
У них, певно, досі "Дружба, скрєпльонная кровью..."

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04.04.2022 19:45 Відповісти
С*ки фрицы.
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04.04.2022 12:38 Відповісти
"перешкодою" , плять -та они самые шо не есть соучастники в мягком значении этого слова...
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04.04.2022 12:39 Відповісти
"Німецькій владі слід визначитись, чи вони подолали нацизм, чи все ще підтримують його" - таке чітке формулювання варто проартикулювати нашим дипломатам в публічних інтерв'ю німецьким медіа.
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04.04.2022 12:40 Відповісти
німці віддячують мордору за "Версальський мир".
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04.04.2022 12:41 Відповісти
Выбросьте их из ЕС, там одни русские шпионы
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04.04.2022 12:45 Відповісти
У нас тоже.
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04.04.2022 13:01 Відповісти
Гитлеровская германия - бывшие фашисты. Путиский рашизм - настоящие фашисты. Не забывайте историю, как сталин и гитлер были союзниками.
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04.04.2022 12:58 Відповісти
Кто бы что ни говорил, но германия так и не вылечилась от своего нацистского прошлого.
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04.04.2022 13:19 Відповісти
Фриц суки!
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04.04.2022 13:31 Відповісти
Поставить Германии ультиматум и дать 3 дня на раздумье.
Если не дойдет, выслать посла и обьявить сообшником агрессора и подать на германию в суд.
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04.04.2022 13:36 Відповісти
Там то настоящих немцев не осталось.В войну погибли.А это а это смесь изнасилованных немок кацапней и эмигранты с Рашки
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04.04.2022 13:37 Відповісти
Польша больше топит за Украину, чем Зеленский и вся его продажная шобла с Ермаками. Арахамиями, Подоляками, Арестовичами, Шмыгалями и прочими моральными уродами...
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04.04.2022 13:57 Відповісти
Вспомнили свои корни, что-то близкое, родное
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04.04.2022 14:08 Відповісти
фашисты + рашисты - одна компашка.
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04.04.2022 14:23 Відповісти
твари они!
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04.04.2022 16:21 Відповісти
 
 