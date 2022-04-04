Німеччина є основною перешкодою для санкцій проти РФ, - Моравецький
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Німеччина створює основні перешкоди для посилення санкцій проти РФ.
Про це заявив у понеділок на пресконференції прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це Німеччина, яка є основною перешкодою для санкцій", - наводять слова прем'єра західні ЗМІ.
Угорщина, за словами Моравецького, не блокує можливості посилення санкцій проти Росії.
Напередодні голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що влада ЄС готує нові санкції проти Росії.
Топ коментарі
+100 дератизатор
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+36 Kristina Rubcova
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+28 Димитрий CrimeaBandera
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Думают торговать недрами и богатеть.
А для кацапов повторить с разрушением всей Германии это самая высшая цель❗💥
Хоча, якщо ви мазохісти, то тоді питання зняте...))
Миллера- друга и соратника по общаку Путина.
В Другу світову фашистська Німеччина вбила в моїй сім'ї двох чоловік.Троє поранено,серед них і моя вже покійна бабуся.Німці-ви ВИННІ мені!Таких,як я -міліони українців
Німці-ви ВИННІ українцям ще за ту війну!Зараз,замість спокутувати,ви підтримуєте вбивць і садистів!
к более решительным действиям рашку и ее главаря
что то кажется одними санкциями уже не отделаешься
тут нужно эмбарго на нефть и газ
а потом еще что то более решительное
Ну и что ж за помощь,каждый день почти миллиард евро идут на счета РФ.
Плюс запретил канцлер поставку 100 БТР Мардер по моему,скрутил комбинацию из трёх пальцев концерну Рейнметалл-который имеет кучу бронетехники на складах и с большой радостью продал бы ее Украине,впрочем как и другие производители Германии
Если не дойдет, выслать посла и обьявить сообшником агрессора и подать на германию в суд.