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Греция поможет восстановить Одессу, - глава МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,жукова

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что его страна присоединится к возобновлению Одессы после российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Дендиаса, которое он сделал в Одессе на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, цитирует МИД Греции.

"Единственное, что я могу сказать сейчас в эти трудные времена, это то, что мы будем частью этого будущего, помогая вам реконструировать этот город и делать его еще красивее, еще лучше", - сказал Дендиас.

По его словам, несмотря на дым вследствие попадания ракет, ясно, что у Одессы будет светлое будущее.

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Дендиас прибыл 3 апреля в Одессу и встретился с мэром Геннадием Трухановым. Министр приехал в Одессу во главе гуманитарной миссии и с целью решения ряда дипломатических вопросов.
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Топ комментарии
+13
в Греції проходять демонстрації на підтримку русофашистів, Греція бідна країна, шо вони там збираютсья допомогати?
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04.04.2022 12:36
+12
Греки вибрали найменш ушкоджене місто.а Волноваху чи Маріуполь?
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04.04.2022 12:36
+10
Руссофашистский фрегат «Адмирал Эссен» подбит 3го апреля береговым комплексом Нептун около Одессы.
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04.04.2022 12:39
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Та тут панятна, Хто допоможе відновити Харків:
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04.04.2022 12:36 Ответить
Греки вибрали найменш ушкоджене місто.а Волноваху чи Маріуполь?
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04.04.2022 12:36 Ответить
Лікарню Маріуполя тоже вони.
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04.04.2022 12:46 Ответить
в Греції проходять демонстрації на підтримку русофашистів, Греція бідна країна, шо вони там збираютсья допомогати?
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04.04.2022 12:36 Ответить
так завжди закіньчується в країнах, де приютят пару-трійку "хороших русских", нам би цього не повторювати, всі ці "опозиціонери русскіе ліберали"
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04.04.2022 12:42 Ответить
Уже тошнит от подобных заявлений. Для начала нужно защитить. Нам нужно защитится от тьмы...
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04.04.2022 12:37 Ответить
Ппц дібіл. Одеса ще НЕ зруйнована щоб її відновлювати! Може цей грек краще б допоміг щоб так і надалі залишалося!
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04.04.2022 12:38 Ответить
Руссофашистский фрегат «Адмирал Эссен» подбит 3го апреля береговым комплексом Нептун около Одессы.
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04.04.2022 12:39 Ответить
Не точна інформація. Підбитий, але не під Одесою. І може не Ніптуном. Бо від Ніптуна вже кормив крабів
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04.04.2022 13:04 Ответить
Взято с "Думской" и Вики орг.

https://dumskaya.net/news/ukrainskie-zashchitniki-povredili-rossiyskiy-fre-162480/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
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04.04.2022 13:23 Ответить
І де там "під Одесою" і нептун? Насправді його дістали в бухті Севастополя.
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04.04.2022 14:13 Ответить
Для чего Греция выпросит у ООН еще 100 млрд евро... (((
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04.04.2022 12:40 Ответить
а шо вже Одесу розбомблено?
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04.04.2022 12:40 Ответить
ага Онассіс..приїде ..гроші дасть
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04.04.2022 12:42 Ответить
Труханов старається, але без гранівецького йому одному важко
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04.04.2022 13:06 Ответить
мая ты умничка - греческий Мариуполь пусть хохлы восстанавливают, а мы - Одессу, в которой сгорел только НПЗ
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04.04.2022 12:55 Ответить
Хай спочатку борги свої Німеччині чи ЄС віддасть чи це "трудяги перікли" нову схему придумали?
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04.04.2022 12:55 Ответить
Лучше недопустить бомбёжку!!Только превентивное уничтожение кораблей может этому помешать!!А греки?Ну шо с них взять..Только силой мысли разве шо..
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04.04.2022 12:55 Ответить
Одесса!!!
Да.
Без трухальдино. Да.
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04.04.2022 13:04 Ответить
Уважаемые соотечественники,может будем благодарны Греции,что предлагают помощь,а не будем торговаться как на базаре.Стыдно должно быть.
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04.04.2022 13:35 Ответить
 
 