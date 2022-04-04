Греція допоможе відновити Одесу, - глава МЗС
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Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що його країна долучиться до відновлення Одеси після російсько-української війни.
Як передає Цензор.НЕТ, заяву Дендіаса, яку він зробив в Одесі на зустрічі з віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, цитує МЗС Греції.
"Єдине, що я можу сказати зараз у ці важкі часи, це те, що ми будемо частиною цього майбутнього, допомагаючи вам реконструювати це місто і робити його ще красивішим, ще кращим", - сказав Дендіас.
За його словами, попри дим унаслідок влучення ракет, ясно, що Одеса матиме світле майбутнє.
Дендіас прибув 3 квітня до Одеси та зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим. Міністр приїхав до Одеси на чолі гуманітарної місії та з метою вирішення низки дипломатичних питань.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
Да.
Без трухальдино. Да.