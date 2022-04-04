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Греція допоможе відновити Одесу, - глава МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,жукова

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що його країна долучиться до відновлення Одеси після російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву Дендіаса, яку він зробив в Одесі на зустрічі з віцепрем'єр-міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, цитує МЗС Греції.

"Єдине, що я можу сказати зараз у ці важкі часи, це те, що ми будемо частиною цього майбутнього, допомагаючи вам реконструювати це місто і робити його ще красивішим, ще кращим", - сказав Дендіас.

За його словами, попри дим унаслідок влучення ракет, ясно, що Одеса матиме світле майбутнє.

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Дендіас прибув 3 квітня до Одеси та зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим. Міністр приїхав до Одеси на чолі гуманітарної місії та з метою вирішення низки дипломатичних питань.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
в Греції проходять демонстрації на підтримку русофашистів, Греція бідна країна, шо вони там збираютсья допомогати?
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04.04.2022 12:36
+12
Греки вибрали найменш ушкоджене місто.а Волноваху чи Маріуполь?
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04.04.2022 12:36
+10
Руссофашистский фрегат «Адмирал Эссен» подбит 3го апреля береговым комплексом Нептун около Одессы.
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04.04.2022 12:39
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Та тут панятна, Хто допоможе відновити Харків:
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04.04.2022 12:36 Відповісти
Греки вибрали найменш ушкоджене місто.а Волноваху чи Маріуполь?
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04.04.2022 12:36 Відповісти
Лікарню Маріуполя тоже вони.
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04.04.2022 12:46 Відповісти
в Греції проходять демонстрації на підтримку русофашистів, Греція бідна країна, шо вони там збираютсья допомогати?
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04.04.2022 12:36 Відповісти
так завжди закіньчується в країнах, де приютят пару-трійку "хороших русских", нам би цього не повторювати, всі ці "опозиціонери русскіе ліберали"
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04.04.2022 12:42 Відповісти
Уже тошнит от подобных заявлений. Для начала нужно защитить. Нам нужно защитится от тьмы...
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04.04.2022 12:37 Відповісти
Ппц дібіл. Одеса ще НЕ зруйнована щоб її відновлювати! Може цей грек краще б допоміг щоб так і надалі залишалося!
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04.04.2022 12:38 Відповісти
Руссофашистский фрегат «Адмирал Эссен» подбит 3го апреля береговым комплексом Нептун около Одессы.
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04.04.2022 12:39 Відповісти
Не точна інформація. Підбитий, але не під Одесою. І може не Ніптуном. Бо від Ніптуна вже кормив крабів
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04.04.2022 13:04 Відповісти
Взято с "Думской" и Вики орг.

https://dumskaya.net/news/ukrainskie-zashchitniki-povredili-rossiyskiy-fre-162480/

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
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04.04.2022 13:23 Відповісти
І де там "під Одесою" і нептун? Насправді його дістали в бухті Севастополя.
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04.04.2022 14:13 Відповісти
Для чего Греция выпросит у ООН еще 100 млрд евро... (((
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04.04.2022 12:40 Відповісти
а шо вже Одесу розбомблено?
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04.04.2022 12:40 Відповісти
ага Онассіс..приїде ..гроші дасть
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04.04.2022 12:42 Відповісти
Труханов старається, але без гранівецького йому одному важко
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04.04.2022 13:06 Відповісти
мая ты умничка - греческий Мариуполь пусть хохлы восстанавливают, а мы - Одессу, в которой сгорел только НПЗ
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Хай спочатку борги свої Німеччині чи ЄС віддасть чи це "трудяги перікли" нову схему придумали?
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Лучше недопустить бомбёжку!!Только превентивное уничтожение кораблей может этому помешать!!А греки?Ну шо с них взять..Только силой мысли разве шо..
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04.04.2022 12:55 Відповісти
Одесса!!!
Да.
Без трухальдино. Да.
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04.04.2022 13:04 Відповісти
Уважаемые соотечественники,может будем благодарны Греции,что предлагают помощь,а не будем торговаться как на базаре.Стыдно должно быть.
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04.04.2022 13:35 Відповісти
 
 