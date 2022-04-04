Херсонский журналист Рыженко вышел на связь: скрывается от оккупантов

Херсонский журналист Константин Рыженко, о котором несколько дней не было информации, вышел на связь.

Как информирует Цензор.НЕТ, он описал в Facebook о том, как спасался от российских оккупантов.

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С Рыженко исчезла связь 31 марта.

"Утро, звонит, не успеваю взять трубку. Открытие телеграм-канала. 5 минут назад, сообщения от соседа. "За тобой пришли, теперь у твоих". 10 минут назад. Сообщение от брата: "Отцу плохо, срочно приди, нужно лекарство" .

Пока читал, еще одно сообщение от соседа: "Они вроде бы ушли, твоя родственница пошла к тебе, один из них за ней на расстоянии".

Я пытался жить недалеко от родственников. Идти 4 минуты, быстрым шагом. Я в трусах. Мысль успею, не успею, а хрен с ним.

Диск с ноутом, сломать, смыть. Телефона давно уже нет.

Лихорадочно одеваю, первые попавшиеся штаны, куртку на голое тело, хватаю какую-то кофту, рюкзак у входа, в руки кроссовки, захлопываю дверь, вылетаю во двор. Обулся только за пару дворов. Вроде бы никто не гонится, пошел по одному адресу, во дворе обсуждают, что были, за другим, тоже приезжали. Сука...

Решил перекантовываться в одном полузаброшенном месте. Зашел к знакомому через пару дней, узнал, что ищут, исчез брат, нет связи с отцом, в сети требуют моего освобождения. Прошу связаться с родственниками и еще парой людей. Иду пешком, через весь город, благо город знаю, стараюсь избегать машин и людей. Добрался, спал. Сейчас немного пришел в себя. Но даже сейчас не могу в голове сосчитать сколько дней прошло с того момента, как меня разбудил телефонный звонок".

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