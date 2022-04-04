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Херсонский журналист Рыженко вышел на связь: скрывается от оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

риженко

Херсонский журналист Константин Рыженко, о котором несколько дней не было информации, вышел на связь.

Как информирует Цензор.НЕТ, он описал в Facebook о том, как спасался от российских оккупантов.

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С Рыженко исчезла связь 31 марта.

"Утро, звонит, не успеваю взять трубку. Открытие телеграм-канала. 5 минут назад, сообщения от соседа. "За тобой пришли, теперь у твоих". 10 минут назад. Сообщение от брата: "Отцу плохо, срочно приди, нужно лекарство" .

Пока читал, еще одно сообщение от соседа: "Они вроде бы ушли, твоя родственница пошла к тебе, один из них за ней на расстоянии".

Я пытался жить недалеко от родственников. Идти 4 минуты, быстрым шагом. Я в трусах. Мысль успею, не успею, а хрен с ним.

Диск с ноутом, сломать, смыть. Телефона давно уже нет.

Лихорадочно одеваю, первые попавшиеся штаны, куртку на голое тело, хватаю какую-то кофту, рюкзак у входа, в руки кроссовки, захлопываю дверь, вылетаю во двор. Обулся только за пару дворов. Вроде бы никто не гонится, пошел по одному адресу, во дворе обсуждают, что были, за другим, тоже приезжали. Сука...

Решил перекантовываться в одном полузаброшенном месте. Зашел к знакомому через пару дней, узнал, что ищут, исчез брат, нет связи с отцом, в сети требуют моего освобождения. Прошу связаться с родственниками и еще парой людей. Иду пешком, через весь город, благо город знаю, стараюсь избегать машин и людей. Добрался, спал. Сейчас немного пришел в себя. Но даже сейчас не могу в голове сосчитать сколько дней прошло с того момента, как меня разбудил телефонный звонок".

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Умнічка! Так тримати!
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04.04.2022 13:09 Ответить
От всі гонять на Путіна, а він Володя Чудотворець ! Або іншими словами Казковий долбайоб
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04.04.2022 13:39 Ответить
Як страшно жити поряд з тими, хто може тебе в любу секунду здати, продати, знищити, зрадити. Ті, кого ти завжди вважав хорошим товаришем, хорошим родичем, хорошим сусідом. Зовсім чужа людина, інколи, може тебе морально підтримати, поспівчувати та допомогти і не продати. Війна оголила прихований хворобливий нерв, який, в такі темні часи, особливо болить і заважає жити. Тримаймося, УКРАЇНЦІ. Слава Україні! Слава ЗСУ! Українським героям Слава!
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04.04.2022 14:11 Ответить
Следил внимательно каналом Риженко, примерно за неделю до поста о прекращении работы канала, на нем начали появляться подленькие даже подоейшие материалы .
Я наисал в комментах одному якобы украинозычному чувачку ( тролю) "рад чтр ты согласен что путих *****" меня тут же заблокировали.
Сейчас на другом канале пояилось звуковое звернення Риженко , это точно он, но зверненя если слушать внимательно странное. Херсонцы будьте аккуратны, это может быть уже не тоо Риженко какис он был раньше. ФСБ лютует в Херсоне
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04.04.2022 14:40 Ответить
 
 