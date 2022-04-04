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Правительству удается сохранять баланс обеспечения страны топливом, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

шмигаль

Несмотря на вражеские обстрелы нефтебаз, правительству удается сохранять баланс обеспечения топливом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Новое время".

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Шмыгаль подчеркнул, что для поддержки рынка нефтепродуктов правительство отменило акциз и снизило налог на добавленную стоимость.

"Отдельно работаем с нашими поставщиками топлива. Здесь мы забрали полностью акциз из горючего из бензина и с дизеля и снизили НДС с 20% до 7%. Когда это решение вступило в силу, почти на 10 грн упала цена на топливо на заправках", - сказал премьер.

Следовательно, по его словам, несмотря на дефицит топлива из-за вражеских обстрелов нефтебаз и определенных логистических разрывов, стране удается сохранять баланс обеспечения топливом.

"Сейчас враг разбил часть наших баз хранения горючего, поэтому наблюдается кое-где дефицит, но мы видим баланс обеспечения страны топливом. Могут быть логистические разрывы, но мы понимаем сколько необходимо в общем, мы в тесном сотрудничестве с поставщиками, сотрудничаем с Укрзализныцей, с Министерством обороны, и ясно видим баланс горючего, которое нужно нашей стране", - подчеркнул Шмыгаль.

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Топ комментарии
+1
А шо там с госрезервом ? Где он ?
Как-то про него и не вспоминают....
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04.04.2022 15:02
+1
Потрібно розглянути можливість переходу на на альтернативні види пального,біопаливо яке можно виробляти з сировини яка йшла раніше на експорт який зараз заблоковано, та відповідно використовувати для внутрішнього споживання.
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04.04.2022 15:13
+1
Это в данных условиях - утопия !
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04.04.2022 15:14
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Правила форума Совет форумчан
А шо там с госрезервом ? Где он ?
Как-то про него и не вспоминают....
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04.04.2022 15:02 Ответить
Потрібно розглянути можливість переходу на на альтернативні види пального,біопаливо яке можно виробляти з сировини яка йшла раніше на експорт який зараз заблоковано, та відповідно використовувати для внутрішнього споживання.
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04.04.2022 15:13 Ответить
Это в данных условиях - утопия !
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04.04.2022 15:14 Ответить
обгрунтуйте
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04.04.2022 15:17 Ответить
Коротко... Это сложный химический процесс и у нас нет оборудования, технологий и т.п.
Кроме того, хранить биодизель более трёх месяцев не рекомендуется из-за его разложения....
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04.04.2022 15:34 Ответить
Та яке зберігання ,вже і нема де накопичувати резерви на місяці.А дизельне пальне без переобладнання до 20% можна додавати ріпак.У нас його (біопаливо) і так виробляють,нічого складного там немє в бензини додається.Просто є лоббі яке проти.
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04.04.2022 15:58 Ответить
Рослинна олія є альтернативним паливом для дизельних двигунів і печей для топкового мазуту. Для двигунів, призначених для спалювання дизельного палива, в'язкість олії повинна бути знижена для забезпечення належного розпилення, оскільки в іншому випадку це призведе до неповного згорання вуглецю і в кінцевому рахунку приведе до пошкодження двигуна. Рослинні олії можуть бути використані (до 100%) у паливо для всіх дизельних двигунів (який був винайдений для цього виду палива), з незначними модифікаціями в питанні нагріву палива, чи без модифікації, змішуючи з дизпаливом загально в 30% усіх транспортних засобів, і до 50% залежно від випадку.
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04.04.2022 15:16 Ответить
Олія коштує в Польщі 1800-2000$ тона., робити з неї біопаливо економічно не доцільно.
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04.04.2022 15:25 Ответить
Олія є ріпакова.А ще є національна безпека та доцільність у військовий час.Крім того в світі номер один по виготовленню біопалива є кукурудза.
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04.04.2022 15:38 Ответить
Україна незнає куди подіти десятки млн.т кукурудзи і має дефіцит пального.Навіщо нам інститути вони мають це запропонувати уряду.Он Бразилія 60% цукрової тростини використовує в якості біопального а не як харчовий продукт.
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04.04.2022 15:41 Ответить
Кукурудзу і цукрову тростину використовують для виготовлення, біоетанолу бензину, це не соляра.
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04.04.2022 15:49 Ответить
Ну і? нам потрібно і те і інше,біоетанол виробництво спиртзавод -кукурудза,пшениця,буряки.Дизель-різні олійні культури.
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04.04.2022 16:01 Ответить
В великих масштабах виробництва і собівартість такого пального буде мала ,крім того ще екологія виграє.
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04.04.2022 16:03 Ответить
Якщо це можна охарактеризувати терміном "вдається", то тоді звісно всіх шмигалят за подібні"досягнення" потрібно нагородити орденом "Сутулого" з закруткою на спині.
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04.04.2022 15:13 Ответить
 
 