УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9529 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
3 926 14
війна (56882) Кабмін (6254) нафтопродукти (109) Денис Шмигаль (2721)

Уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

шмигаль

Попри ворожі обстріли нафтобаз, уряду вдається зберігати баланс забезпечення країни пальним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню "Новое время".

Читайте також: Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

Шмигаль нагадав, що для підтримки ринку нафтопродуктів уряд скасував акциз і знизив податок на додану вартість.

"Окремо працюємо із нашими постачальниками пального. Тут ми забрали повністю акциз з пального з бензину і з дизеля і знизили ПДВ з 20% до 7%. Коли це рішення вступило в силу, майже на 10 грн впала ціна на пальне на заправках", - сказав прем’єр.

Відтак, за його словами, попри дефіцит палива через ворожі обстріли нафтобаз і певні логістичні розриви, країні вдається зберігати баланс забезпечення пальним.

"Зараз ворог розбив частину наших баз збереження пального, тому спостерігається де-не-де дефіцит, але ми бачимо баланс забезпечення країни пальним. Можуть бути логістичні розриви, але ми розуміємо скільки необхідно загалом, ми у тісній співпраці з постачальниками, співпрацюємо з Укрзалізницею, з Міністерством оборони, і чітко бачимо баланс пального, яке потрібно нашій країні", - наголосив Шмигаль.

Читайте також: Через напад Росії український бюджет втрачає майже 2 млрд грн щодня, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
А шо там с госрезервом ? Где он ?
Как-то про него и не вспоминают....
показати весь коментар
04.04.2022 15:02
+1
Потрібно розглянути можливість переходу на на альтернативні види пального,біопаливо яке можно виробляти з сировини яка йшла раніше на експорт який зараз заблоковано, та відповідно використовувати для внутрішнього споживання.
показати весь коментар
04.04.2022 15:13
+1
Это в данных условиях - утопия !
показати весь коментар
04.04.2022 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо там с госрезервом ? Где он ?
Как-то про него и не вспоминают....
показати весь коментар
04.04.2022 15:02 Відповісти
Потрібно розглянути можливість переходу на на альтернативні види пального,біопаливо яке можно виробляти з сировини яка йшла раніше на експорт який зараз заблоковано, та відповідно використовувати для внутрішнього споживання.
показати весь коментар
04.04.2022 15:13 Відповісти
Это в данных условиях - утопия !
показати весь коментар
04.04.2022 15:14 Відповісти
обгрунтуйте
показати весь коментар
04.04.2022 15:17 Відповісти
Коротко... Это сложный химический процесс и у нас нет оборудования, технологий и т.п.
Кроме того, хранить биодизель более трёх месяцев не рекомендуется из-за его разложения....
показати весь коментар
04.04.2022 15:34 Відповісти
Та яке зберігання ,вже і нема де накопичувати резерви на місяці.А дизельне пальне без переобладнання до 20% можна додавати ріпак.У нас його (біопаливо) і так виробляють,нічого складного там немє в бензини додається.Просто є лоббі яке проти.
показати весь коментар
04.04.2022 15:58 Відповісти
Рослинна олія є альтернативним паливом для дизельних двигунів і печей для топкового мазуту. Для двигунів, призначених для спалювання дизельного палива, в'язкість олії повинна бути знижена для забезпечення належного розпилення, оскільки в іншому випадку це призведе до неповного згорання вуглецю і в кінцевому рахунку приведе до пошкодження двигуна. Рослинні олії можуть бути використані (до 100%) у паливо для всіх дизельних двигунів (який був винайдений для цього виду палива), з незначними модифікаціями в питанні нагріву палива, чи без модифікації, змішуючи з дизпаливом загально в 30% усіх транспортних засобів, і до 50% залежно від випадку.
показати весь коментар
04.04.2022 15:16 Відповісти
Олія коштує в Польщі 1800-2000$ тона., робити з неї біопаливо економічно не доцільно.
показати весь коментар
04.04.2022 15:25 Відповісти
Олія є ріпакова.А ще є національна безпека та доцільність у військовий час.Крім того в світі номер один по виготовленню біопалива є кукурудза.
показати весь коментар
04.04.2022 15:38 Відповісти
Україна незнає куди подіти десятки млн.т кукурудзи і має дефіцит пального.Навіщо нам інститути вони мають це запропонувати уряду.Он Бразилія 60% цукрової тростини використовує в якості біопального а не як харчовий продукт.
показати весь коментар
04.04.2022 15:41 Відповісти
Кукурудзу і цукрову тростину використовують для виготовлення, біоетанолу бензину, це не соляра.
показати весь коментар
04.04.2022 15:49 Відповісти
Ну і? нам потрібно і те і інше,біоетанол виробництво спиртзавод -кукурудза,пшениця,буряки.Дизель-різні олійні культури.
показати весь коментар
04.04.2022 16:01 Відповісти
В великих масштабах виробництва і собівартість такого пального буде мала ,крім того ще екологія виграє.
показати весь коментар
04.04.2022 16:03 Відповісти
Якщо це можна охарактеризувати терміном "вдається", то тоді звісно всіх шмигалят за подібні"досягнення" потрібно нагородити орденом "Сутулого" з закруткою на спині.
показати весь коментар
04.04.2022 15:13 Відповісти
 
 