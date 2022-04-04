"Запорожогнеупор" частично возобновляет производство
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Группа Метинвест частично выводит из режима консервации производственных подразделений завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Уже сегодня Группа Метинвест строит долгосрочные экономические планы для дальнейшего восстановления украинской промышленности и нашей страны. Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. Запорожогнеупор готов обеспечить их огнеупорами и качественным сервисом - ради достижения нашей общей цели", - отметил генеральный директор "Запорожогнеупор" Сергей Гоман.
"Запорожогнеупор" возобновил работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых пользуется спросом на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях. Возобновили свою работу сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей Запорожкокса и Каметстали, футеровкой сталелитейных агрегатов Запорожстали, ремонтами обжигових машин горно-обогатительных комбинатов.
Напомним, с 5 марта в связи с обострением военных действий в Запорожском регионе Группа Метинвест перевела все подразделения Запорожогнеупора в режим временной консервации технологического оборудования. Сотрудники Запорожогнеупора как волонтеры присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье.
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1. Це не стратегічне підприємство, на яке слід витрачати не безмежні сили.
2. Працюючий завод дуже важко сховати: його димлячи труби навіть зі супутника видні.
3. Для підняття морального духу населення та деморалізації ворога дуже важна така інформація.