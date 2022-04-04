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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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"Запорожогнеупор" частично возобновляет производство

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

запоріжвогнетрив

Группа Метинвест частично выводит из режима консервации производственных подразделений завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Уже сегодня Группа Метинвест строит долгосрочные экономические планы для дальнейшего восстановления украинской промышленности и нашей страны. Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. Запорожогнеупор готов обеспечить их огнеупорами и качественным сервисом - ради достижения нашей общей цели", - отметил генеральный директор "Запорожогнеупор" Сергей Гоман.

"Запорожогнеупор" возобновил работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых пользуется спросом на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях. Возобновили свою работу сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей Запорожкокса и Каметстали, футеровкой сталелитейных агрегатов Запорожстали, ремонтами обжигових  машин горно-обогатительных комбинатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина потеряла порядка 30-40% своих металлургических мощностей из-за начатой Россией войны, – "Метинвест"

Напомним, с 5 марта в связи с обострением военных действий в Запорожском регионе Группа Метинвест перевела все подразделения Запорожогнеупора в режим временной консервации технологического оборудования. Сотрудники Запорожогнеупора как волонтеры присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье.

Автор: Анастасія Потіха
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Це звичайно добре-але нахрєн про це писати,минулі проблеми деяких дурнів нічому не навчили,нажаль...
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04.04.2022 15:34 Ответить
Не смішіть свою паранною!
1. Це не стратегічне підприємство, на яке слід витрачати не безмежні сили.
2. Працюючий завод дуже важко сховати: його димлячи труби навіть зі супутника видні.
3. Для підняття морального духу населення та деморалізації ворога дуже важна така інформація.
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04.04.2022 16:24 Ответить
Лучше бы тихонько открыли и работали. Зачем наводку для кацапов давать. Им как бревно в глазу работающие в Украине предприятия
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04.04.2022 15:39 Ответить
Тепер спробуй когось на роботу загнати в цех, розуміючи що в будь-яку мить може прилетіти
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04.04.2022 15:55 Ответить
1000%НЕ БОЛТАЙ
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04.04.2022 16:03 Ответить
 
 