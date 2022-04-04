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Запоріжжя (1442) Кривий Ріг (829) Метінвест (247)

"Запоріжвогнетрив" частково відновлює виробництво

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

запоріжвогнетрив

Група Метінвест частково виводить з режиму консервації виробничих підрозділів заводу "Запоріжвогнетрив" і поновлює роботу сервісних центрів у Запоріжжі й Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Вже сьогодні Група Метінвест будує довготермінові економічні плани задля подальшої відбудови української промисловості та нашої країни. Важливою складовою у відновленні економіки є стабільна робота металургійних підприємств. Запоріжвогнетрив готовий забезпечити їх вогнетривами та якісним сервісом – заради досягнення нашої спільної мети", – зазначив генеральний директор "Запоріжвогнетриву" Сергій Гоман.

"Запоріжвогнетрив" відновив роботу цеху магнезіальних виробів й алюмосилікатного цеху, продукція яких має попит на вітчизняних гірничо-збагачувальних, металургійних та інжинірингових підприємствах. Відновили свою роботу сервісні центри Запоріжжя та Кривого Рогу, які будуть займатися поточними ремонтами коксових батарей Запоріжкоксу й Каметсталі, футеруванням сталеливарних агрегатів Запоріжсталі, ремонтами обпалювальних машин гірничо-збагачувальних комбінатів.

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Нагадаємо, з 5 березня у зв’язку із загостренням воєнних дій у Запорізькому регіоні Група Метінвест перевела всі підрозділи Запоріжвогнетриву в режим тимчасової консервації технологічного обладнання. Співробітники Запоріжвогнетриву як волонтери долучилися до роботи Центру координації гуманітарної місії Метінвесту в Запоріжжі.
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Це звичайно добре-але нахрєн про це писати,минулі проблеми деяких дурнів нічому не навчили,нажаль...
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04.04.2022 15:34 Відповісти
Не смішіть свою паранною!
1. Це не стратегічне підприємство, на яке слід витрачати не безмежні сили.
2. Працюючий завод дуже важко сховати: його димлячи труби навіть зі супутника видні.
3. Для підняття морального духу населення та деморалізації ворога дуже важна така інформація.
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04.04.2022 16:24 Відповісти
Лучше бы тихонько открыли и работали. Зачем наводку для кацапов давать. Им как бревно в глазу работающие в Украине предприятия
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04.04.2022 15:39 Відповісти
Тепер спробуй когось на роботу загнати в цех, розуміючи що в будь-яку мить може прилетіти
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04.04.2022 15:55 Відповісти
1000%НЕ БОЛТАЙ
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04.04.2022 16:03 Відповісти
 
 