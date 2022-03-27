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Метінвест і Фонд Ахметова закупили медикаменти для постраждалих від війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метінвест

Група Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова придбали життєво важливі медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Метінвест, перша партія препаратів та інструментів загальною вартістю понад 30 млн гривень уже прибула до гуманітарного хабу й невдовзі буде розподілена між лікарнями в містах присутності компанії.

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"Сьогодні лікарі – більше ніж талановиті та професійні медики: це справжні герої-рятівники, які серед воєнного мороку дають надію й шанс на життя. Ми прагнемо допомогти їм і забезпечити потреби медичних закладів найнеобхіднішими медикаментами. Вже наступного тижня лікарі Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Мирнограда, Покровська та Кам’янського почнуть отримувати від Метінвесту і Фонду Ріната Ахметова ліки та медичне обладнання, що допомагатимуть рятувати життя", – зазначив голова Центру координації гуманітарної місії Метінвесту в Запоріжжі, генеральний директор Запоріжсталі Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Метінвест опрацював запит лікарень і визначив перелік необхідних медикаментів у координації з Міністерством охорони здоров’я України. Зокрема закуплено антибіотики, протизапальні, знеболювальні та кровоспинні препарати, антикоагулянти, розчини для внутрішньовенного вливання, хірургічний інструмент і витратні матеріали, засоби для інтубації тощо. Наступні поставки лікарських засобів також формуватимуться на основі актуальних запитів медичних закладів.

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Топ коментарі
+17
Для армії ніколи нічого не купують.
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27.03.2022 17:25
+13
А что купили лояльные к ОПе Беня,Новинский,Пинчук,которым вылизывали задницы и давали преференции за их ненависть к Пороху?
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27.03.2022 17:29
+12
Скільки олігархи мільярдери перерахували на потреби ЗСУ??
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27.03.2022 17:25
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І все? Ахатя Брагін
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27.03.2022 17:21 Відповісти
А что Коломойша сидит на тахте мацу жрет.
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27.03.2022 17:25 Відповісти
зря Вы так, киоск докрашивает... в Хайфе
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27.03.2022 17:38 Відповісти
Та не он в Днепре в Хайфе ФСБ ему обрезание сделают.
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27.03.2022 17:55 Відповісти
Для армії ніколи нічого не купують.
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27.03.2022 17:25 Відповісти
Ані протів вайни
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27.03.2022 17:36 Відповісти
а поранены бійці куда попадають ?
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27.03.2022 17:39 Відповісти
Вони купують!!! За наші з вами гроші
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27.03.2022 18:13 Відповісти
Скільки олігархи мільярдери перерахували на потреби ЗСУ??
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27.03.2022 17:25 Відповісти
никуя
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27.03.2022 17:27 Відповісти
ну если честно я изменил свое мнение про рената. имхо.
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27.03.2022 17:26 Відповісти
и с чего так?
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27.03.2022 17:31 Відповісти
Там просто все его предприятия вот и суетится.
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27.03.2022 17:31 Відповісти
он тратит свои капиталы. понятно что расчитывает потом их вернуть. но есть движ. много всего делается незаметно.
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27.03.2022 17:35 Відповісти
афигеть...

только и делается что только для видимости (или гудок - для слышимости)
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27.03.2022 17:46 Відповісти
Что там с фондами Каломайского патриота?

СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника опозиціонера Віктора Медведчука
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27.03.2022 17:29 Відповісти
ты ещё про Г+Г спроси или про сериал "Скоты"...
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27.03.2022 17:47 Відповісти
А что купили лояльные к ОПе Беня,Новинский,Пинчук,которым вылизывали задницы и давали преференции за их ненависть к Пороху?
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27.03.2022 17:29 Відповісти
Атракцион неслыханной щедрости
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27.03.2022 17:32 Відповісти
Не забувайте що цей атракціон за вкрадені у народа гроші.
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27.03.2022 18:11 Відповісти
А для Армии слабо?
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27.03.2022 17:50 Відповісти
половину своих средств олигархи могут отдать на помощь Украине в трудный период?
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27.03.2022 18:47 Відповісти
Цензор - хватить того поца періодично рекламувати, хай іде за кораблем зі своїм копійчаним фондом.
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27.03.2022 19:54 Відповісти
а за мир погудеть?
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27.03.2022 22:26 Відповісти
 
 