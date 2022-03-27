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Метинвест и Фонд Ахметова закупили медикаменты для пострадавших от войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метінвест

Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Метинвест, первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас металлургические компании являются стратегически важными для нашей страны. Ждем от них положительных новостей в ближайшее время, - Свириденко

"Сегодня врачи – это больше, чем просто талантливые и профессиональные медики: это настоящие герои-спасители, которые среди военного мрака дают надежду и шанс на жизнь. Мы стремимся помочь им и обеспечить потребности медицинских учреждений самыми необходимыми медикаментами. Уже на следующей неделе врачи Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Мирнограда, Покровская и Каменского начнут получать от Метинвеста и Фонда Рината Ахметова лекарства и медицинское оборудование, которые будут помогать спасать жизнь", - отметил глава Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье, генеральный директор Запорожстали Группы Александр Мироненко.

Метинвест проработал запросы больниц и определил список необходимых медикаментов в координации с Министерством здравоохранения Украины. В частности, закуплены антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы, средства для интубации и т.д. Следующие поставки лекарственных средств будут формироваться на основе актуальных запросов медицинских учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Метинвест
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Топ комментарии
+17
Для армії ніколи нічого не купують.
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27.03.2022 17:25
+13
А что купили лояльные к ОПе Беня,Новинский,Пинчук,которым вылизывали задницы и давали преференции за их ненависть к Пороху?
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27.03.2022 17:29
+12
Скільки олігархи мільярдери перерахували на потреби ЗСУ??
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27.03.2022 17:25
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І все? Ахатя Брагін
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27.03.2022 17:21 Ответить
А что Коломойша сидит на тахте мацу жрет.
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27.03.2022 17:25 Ответить
зря Вы так, киоск докрашивает... в Хайфе
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27.03.2022 17:38 Ответить
Та не он в Днепре в Хайфе ФСБ ему обрезание сделают.
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27.03.2022 17:55 Ответить
Для армії ніколи нічого не купують.
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27.03.2022 17:25 Ответить
Ані протів вайни
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27.03.2022 17:36 Ответить
а поранены бійці куда попадають ?
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27.03.2022 17:39 Ответить
Вони купують!!! За наші з вами гроші
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27.03.2022 18:13 Ответить
Скільки олігархи мільярдери перерахували на потреби ЗСУ??
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27.03.2022 17:25 Ответить
никуя
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27.03.2022 17:27 Ответить
ну если честно я изменил свое мнение про рената. имхо.
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27.03.2022 17:26 Ответить
и с чего так?
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27.03.2022 17:31 Ответить
Там просто все его предприятия вот и суетится.
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27.03.2022 17:31 Ответить
он тратит свои капиталы. понятно что расчитывает потом их вернуть. но есть движ. много всего делается незаметно.
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27.03.2022 17:35 Ответить
афигеть...

только и делается что только для видимости (или гудок - для слышимости)
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27.03.2022 17:46 Ответить
Что там с фондами Каломайского патриота?

СБУ заарештувала політолога Михайла Погребинського, соратника опозиціонера Віктора Медведчука
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27.03.2022 17:29 Ответить
ты ещё про Г+Г спроси или про сериал "Скоты"...
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27.03.2022 17:47 Ответить
А что купили лояльные к ОПе Беня,Новинский,Пинчук,которым вылизывали задницы и давали преференции за их ненависть к Пороху?
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27.03.2022 17:29 Ответить
Атракцион неслыханной щедрости
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27.03.2022 17:32 Ответить
Не забувайте що цей атракціон за вкрадені у народа гроші.
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27.03.2022 18:11 Ответить
А для Армии слабо?
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27.03.2022 17:50 Ответить
половину своих средств олигархи могут отдать на помощь Украине в трудный период?
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27.03.2022 18:47 Ответить
Цензор - хватить того поца періодично рекламувати, хай іде за кораблем зі своїм копійчаним фондом.
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27.03.2022 19:54 Ответить
а за мир погудеть?
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27.03.2022 22:26 Ответить
 
 