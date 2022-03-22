Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Метинвест

Мариуполь был, есть и останется украинским городом. Вопрос сдачи города русским захватчикам не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.

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"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", – пояснил он.

По его словам, Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из разного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои военные корабли.

"Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружен, в нем находилось более 400 тыс. человек. Большинство из них уже три недели скрываются от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбоубежищах, не хватило на столь длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа", - поделился он.

Также он рассказал, что российские агрессоры подвергли обстрелу один из металлургических заводов компании в городе. Но когда Украина выиграет войну, завод обязательно будет отстроен заново, заверил Рыженков.

"Даже после обстрелов мы верим, что сможем возобновить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти", – подчеркнул он.

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Напомним, Мариуполь третью неделю находится в блокаде российских оккупантов. В городе гуманитарная катастрофа, нет пищи и воды. Жители выбираются из города на собственных авто под постоянными обстрелами.

В мирных городах их ждут убежища и гуманитарная помощь: компания "Метинвест" обустроила более 5500 мест для переселенцев в городах присутствия.

Также, в кооперации с Фондом Ахметова, в Запорожье доставлены 80 тонн гуманитарной помощи: вся она будет доставлена ​​нуждающимся в ней людям.