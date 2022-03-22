Мариуполь был, есть и останется украинским городом, - Метинвест
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Мариуполь был, есть и останется украинским городом. Вопрос сдачи города русским захватчикам не обсуждается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на генерального директора компании "Метинвест" Юрия Рыженкова.
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"Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – это украинский город. Так же считает и Ринат Ахметов", – пояснил он.
По его словам, Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из разного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои военные корабли.
"Связь с жителями в городе практически отсутствует. В момент, когда город был окружен, в нем находилось более 400 тыс. человек. Большинство из них уже три недели скрываются от обстрелов в бомбоубежищах и подвалах своих домов. Запасов еды и товаров первой необходимости, которые мы сделали в бомбоубежищах, не хватило на столь длительный срок. Сейчас в городе гуманитарная катастрофа", - поделился он.
Также он рассказал, что российские агрессоры подвергли обстрелу один из металлургических заводов компании в городе. Но когда Украина выиграет войну, завод обязательно будет отстроен заново, заверил Рыженков.
"Даже после обстрелов мы верим, что сможем возобновить работу завода – это позиция украинских жителей, Рината Ахметова и украинской власти", – подчеркнул он.
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Напомним, Мариуполь третью неделю находится в блокаде российских оккупантов. В городе гуманитарная катастрофа, нет пищи и воды. Жители выбираются из города на собственных авто под постоянными обстрелами.
В мирных городах их ждут убежища и гуманитарная помощь: компания "Метинвест" обустроила более 5500 мест для переселенцев в городах присутствия.
Также, в кооперации с Фондом Ахметова, в Запорожье доставлены 80 тонн гуманитарной помощи: вся она будет доставлена нуждающимся в ней людям.
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Дуже добре знаю всі ті села по яким могли відрізати.
9 дней назад, 11 марта, в обед, мой мир рухнул. Две мины. Первая - в нашу спальню. Там я и мама. Вторая - в нашу кухню. Там - Витя.
Бетон сыпится на голову. Его тут же вдыхают лёгкие. Потом - очень сильный удар в висок и затылок. Кровь капает на банный халат, заливает уши. Маму и меня спасают шапки.
Я кричу: "Саша!". В ответ: "Мама, я здесь!". Потом, в коридоре, в бетонной пыли, спотыкаюсь о свёкра. У него - ни царапины. И только возле лифта понимаю: не вижу и не слышу Витю. Я была в нем уверена!
Последняя фраза: "Саша, у меня нет света!". И Саша даёт фонарик, хотя в комнате - светло. Сонная артерия. Витя живёт ещё около минуты, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом.
22 года из моих 44 и его 52 - мы были вместе.
22 года из моих 44 и его 52 - мы дышали одним воздухом.
22 года из моих 44 и его 52 - мы были телесемьей.
И 11 марта 2022 года весь наш мир - рухнул. А спустя 4 дня - снова прилёт. И дом - загорается. И горит - несколько суток. Горит, вместе с моим самым лучшим, самым светлым, самым добрым и самым любимым человеком. И от бессилия сердце разрывается на части. От бессилия ты орёшь и плачешь. Плачешь и снова орёшь.
До отъезда из города я больше не смогла зайти в квартиру. Двери - перекосило. Замок - заклинило. Мы ломали его. Выбивали лутки. Вокруг - грохотало, летели мины, грады. Мир - сходил с ума. Но Витя так и не пустил меня в квартиру.
Я не знаю, как жить теперь без его: "Мася, я скоро буду!".
За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купит там круассанов, шоколад... А Витя отвечал: "Сыночек, всё обязательно будет!".
Спасибо, мой дорогой человек, что все эти годы у нас с Сашей, благодаря тебе, всё было: любовь, забота, нежность, понимание, радость, мечты и путешествия, любимая работа.
Спасибо за любовь, мой самый лучший Мастер света! Мой самый лучший фотограф! Мой самый лучший коллега! Наш самый лучший сын, папа, муж и зять!
Прости, что нет твоей могилы. Пусть наш Мариуполь, который ты так любил фотографировать, станет твоим небесным домом.
Витюша, мы тебя любим, помним и очень скучаем! Береги нас с небес! Будь, пожалуйста, как всегда - рядом! Нашим Ангелом!
Царствие небесное тебе! И вечная память, мой лучший!
Помяните, друзья. Сегодня 9 дней.
Пишу со страницы Надюши Сухоруковой, пока не могу восстановить свою. С 11 марта она и её друзья стали для нас второй семьёй. Витя передал нас в надёжные руки.
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В 2014 втратив половину статків.
В 2022 втрачає може ще й більше.
Бо зараз порти не працюють. Нічого не відвантажує на експорт.
Мораль: треба бути за Україну.
Де вони зі своїми мілліардами, поки українці жертвують по 200 грн. на армію? Де ті Гереги і Чечоткіни, що втридорога торгували тут багато років?
Роками ухиляючись від податків, накопичили стільки бабла, що за 10 життів не потратиш.
Вже не кажу про каламойшу, бо то така тварь, що як здохне, то буде свято.