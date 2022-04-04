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Китайские компании договариваются о покупке российского газа в обход санкций, – Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

газ

Основные китайские импортеры сжиженного природного газа пытаются наладить дополнительные поставки из российской федерации, чтобы воспользоваться падением цен из-за отказа российских энергоносителей в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых грузов из России с большой скидкой. Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских компаний, чтобы от их имени участвовать в торгах СПГ и скрыть свои планы закупок от иностранных правительств", – информирует издание.

При этом покупатели СПГ из Китая договариваются о поставках на двусторонних переговорах, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке, и воздерживаются от закупки больших объемов сжиженного газа.

Поскольку для китайских компаний большинство площадок по торговле СПГ расположены за границей, китайские покупатели также избегают привлечения офисов за рубежом, чтобы не испытывать никаких потенциальных проблем с правительствами стран, где эти офисы расположены.

В то же время уточняется, что меньшие китайские покупатели СПГ пытаются получить кредитные гарантии от банков, чтобы купить дополнительные спотовые грузы из России, но большинство учреждений в Сингапуре не желают оказывать такую ​​поддержку.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Після війни варто вигнати сраною мітлою всі китайські компанії з українського ринку. А то вони то дороги тіпа будують то ще десь гроші стрижуть
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04.04.2022 17:15
+20
ця проблема льогко вирішується введенням додаткового 10-20% мита імпорту на китайські товари в США та Європу.

що тоді узкопльоночні заспівають ?
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04.04.2022 17:15
+19
Індія та Китай очікувано намагаються обходити санкції ,на їх рішення можуть вплинути тільки інші великі економіки ЕС,США та Японія.
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04.04.2022 17:14
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Тополиный пух, Си Цзинь Хрен = узкоглазый петух
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04.04.2022 17:14 Ответить
Індія та Китай очікувано намагаються обходити санкції ,на їх рішення можуть вплинути тільки інші великі економіки ЕС,США та Японія.
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04.04.2022 17:14 Ответить
10-20% мита на імпортний "хенд мейд" з Китаю та Індії
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04.04.2022 17:16 Ответить
50% узкоглазым самое оно❗
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04.04.2022 17:32 Ответить
Японію повинні всіляко підтримувати,вони-притомні. Й китайці дляних дружній народ.
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04.04.2022 19:19 Ответить
Після війни варто вигнати сраною мітлою всі китайські компанії з українського ринку. А то вони то дороги тіпа будують то ще десь гроші стрижуть
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04.04.2022 17:15 Ответить
А також Угорські,Ізраїльські і Німецькі.
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04.04.2022 17:20 Ответить
Грузинські, молдовські
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04.04.2022 17:39 Ответить
ця проблема льогко вирішується введенням додаткового 10-20% мита імпорту на китайські товари в США та Європу.

що тоді узкопльоночні заспівають ?
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04.04.2022 17:15 Ответить
Може Заходу відмовитись купувати китайські товари?
Чи зробити мито на ввіз китайських товарів 50%?
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04.04.2022 17:16 Ответить
ми ж не звіри !!!

10-20% мита буде аж занадто !
пора вже серьозно братись світові за узкопльоночних, бо ці ще гірші за рашку
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04.04.2022 17:21 Ответить
Хай переносять свої виробництва з Китаю до України.
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04.04.2022 18:14 Ответить
Треба признати китай спонсором тероризму.
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04.04.2022 17:17 Ответить
Крупнейший в мире лизингодатель AerCap (AER.N) подал страховое возмещение на сумму 3,5 миллиарда долларов на более 100 самолетов, которые застряли в России после ее вторжения в Украину, создав основу для длительного юридического спора между арендодателями и страховщиками.

Об этом сообщает Reuters.
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04.04.2022 17:18 Ответить
треба росію признать государством терористом. а хто їй буде помогать - спонсорами тероризму.
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04.04.2022 17:18 Ответить
короче, китай заробляє на крові.
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04.04.2022 17:19 Ответить
а шо ви хотіли? місяць пройшов,ім треба чимось наповнювати..їм всраці війна в Україні...через місяць знову шоб з рашкою..якась країна домовиться..
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04.04.2022 17:20 Ответить
Гроші...а шо таке людське життя--пшик..
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04.04.2022 17:21 Ответить
Не только Китай. Просто к Китаю приковано внимание, поэтому Bloomberg что-то нарыл.
А еще Индия, а еще вся Азия, еще Африка и Юж. Америка. Не то чтобы они именно поддерживали россию, но выгоду свою не упустят и плевать они хотели на все войны и санкции.
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04.04.2022 17:22 Ответить
Уйобки узкоглазые. Все на карандаше
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04.04.2022 17:27 Ответить
ПОСМОТРИТЕ НА СВОИ ТЕЛЕФОНЫ СМАРТФОНЫ И Т.Д И Т.П., ОТ ЧЕГО ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ?
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04.04.2022 17:30 Ответить
заради життя українців від всього китайського мотлоху !
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04.04.2022 17:39 Ответить
ДЯКУЮ ШАНОВНИЙ РОМАНЕ!!!
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04.04.2022 17:44 Ответить
Що тільки китайці виробляють?Японія робить смартфони?Тайвань?
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04.04.2022 17:42 Ответить
********* - у спам!
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04.04.2022 17:54 Ответить
ВОЛОДИМИР, ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ МОЮ ДУМКУ. Я НЕ ПІДТРИМУЮ ЛАЙНО. МОЯ ДУМКА ПОЛЯГАЄ В ТІМ, ЩО ВСЕ НА ЖАЛЬ З ЛАЙНОСТАНУ!
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04.04.2022 18:10 Ответить
Много слышу о так называемом особом китайском пути, чушь все это собачья, просто они такие же ссыкливые как и кацапы и по подлости ни чуть им не уступают. Они посмотрели что Украина в одиночку пи*дет кацапню и в хвост и в гриву, то что может с ними произойти если они попрут на страны НАТО возглавляемые США! Сейчас войны выигрывают количеством людей а технологиями кои китаезы и скопировать не в состоянии, получается дерьмо!!!!!
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04.04.2022 17:37 Ответить
Сі купить газ по такий ціні в Фуйла
що той буде тільки причмокувати-сі-сі-со-сі
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04.04.2022 17:37 Ответить
Надіюсь госдеп їм прикриє лавочку
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04.04.2022 17:45 Ответить
А это уже было, на фондовом рынке китай за день потерял несколько миллиардов. Нужно повторить
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04.04.2022 17:57 Ответить
хунвэйбины всегда были неискренни и двуличны.
да и вообще как можно иметь дело с коммунистическим режимом, который в Украине запрещен Законом!
настоящий Китай - это Тайвань.
непонятно на каком основании украинская власть поддерживает торговые и дипломатические отношения с агентами кремля!
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04.04.2022 17:47 Ответить
китай спонсор террористів, ну його нах купувати щось китайське
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04.04.2022 17:50 Ответить
Украинской власти давно пора определится
Или она поддерживает китайских коммунистов, запрещенных в Украине и являющихся союзниками и агентами влияния кремля или идет в ногу с Европой и США. Зеленский! нельзя пытаться сидеть на двух стульях - седалища не хватит. Ты или крестик сними или трусы одень
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04.04.2022 17:53 Ответить
це майбутні гаранти нашої безпеки - Агрохімія .
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04.04.2022 18:15 Ответить
Нужно вводить санкции против Китая и всех, кто будет пытаться обойти изоляцию России. Это пособники преступлений против человечества!
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04.04.2022 17:59 Ответить
Где тут умники и умницы, кричащие до войны, что Китай союзник Украины?
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04.04.2022 18:00 Ответить
Эти умники и умницы. никуда не делись.Они. на каждой такой новости. где бросали .бросают кучу аргументов в невозможность и т.д. и в свою веру в сказку.которую они слепо верят.придумали для себя. а кто не согласен. записывают сразу во враги. если им. это не подходит .не нравится та реальность что есть.сразу обвиняют " ты Зебот. Порохобот" и на худой конец кацап .
Главное. после понимая что ихний дурман вышел обманом и вскрылся . они с утроенной ненавистью поливают грязью то что недавно защищали.Нам. всем свойственно ошибаться.но на таких темах как союзничество китая с парашей .как то совсем глупо было надеяться на .....даже поверхностно .не вникая в детали. что и как связывает эти страны.какая между ними происходила кооперация .между "****** и си "Китай. стал официально. полноправной прачечной параши!
С самого начала.даже кто не совсем в теме это понимал.Но тут. их оказалось очень мало.
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04.04.2022 19:04 Ответить
До ещё бОльшего идиотизма доходит. Когда я написал, что Китай не пойдет мращу щавоевывать Сибирь, что у него другие интересы и приоритеты, одна дама из Словакии мне ответила, что своим постом на цензоре, я могу навредить желанию Китая захватить Сибирь...
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04.04.2022 19:13 Ответить
В связи с форс-мажором( война в Украине) и блокадой портов-прекратить отгрузку украинской пщеницы в Китай. Пущай жруть парашинський газ. И все в рамках торгового права
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04.04.2022 18:04 Ответить
всі порти заблоковані кацапами ! ти де був ?
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04.04.2022 18:17 Ответить
Как не крути в Китай будет больше поставляться из параши а потом главная злаковая для китая это рис .так что .всё это байки.кто пострадает больше всего это Африка. так что Европе это груз на плечи.
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04.04.2022 19:34 Ответить
Кому война, а кому мать родна ... Все как всегда.
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04.04.2022 18:17 Ответить
Усім пофіг... Боюсь ми залишимося одні з одним джевеліном
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04.04.2022 18:29 Ответить
Как ты мог забыть о касках с Германии?
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04.04.2022 18:44 Ответить
Цікаво вони хоч доїхали...
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08.04.2022 21:12 Ответить
https://4g.operkh.com/
"Київстар" "К-ть БС" Huawei ZTE
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04.04.2022 18:34 Ответить
Знаете что я осознал.Что те санкции что закинули на парашу и как они ох обновляют.те лазейки.это просто профанация и туфта. новые пакеты санкций они называют. латание лазеек для обхода уже введенных .смешно .потому как.ничего серьезного и до конца доведено не было.Ни один из основных секторов не прикрыли .энерго. импорт.экспорт с агрессором .порты.Китай им поставит ту электронику что они брали в Европе. тот же экспорт на Европу. Штаты.но на прямую .хз.
Плохо! уперлись в свой предел.не возможностей не нарушая своей мирной . сладкой жизни. И ни в Европе ... не хоть...
Им. на... прошу прощение. условно на "5 буче " наступит норма и обыденность .На самом деле.нет там никаких ценностей .там только своя выгода. прогнившее все у них.прикрываются гуманитарием .все!
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04.04.2022 19:19 Ответить
так вот я и говорю искренне, от души - китай вместе с позором, горным козлом хламидией, НАЙУХ
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04.04.2022 19:29 Ответить
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЛЕКОМ МАЙЖЕ ВЕСЬ З ЛАЙНОСТАНУ
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04.04.2022 20:10 Ответить
 
 