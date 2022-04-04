Китайские компании договариваются о покупке российского газа в обход санкций, – Bloomberg
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Основные китайские импортеры сжиженного природного газа пытаются наладить дополнительные поставки из российской федерации, чтобы воспользоваться падением цен из-за отказа российских энергоносителей в мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых грузов из России с большой скидкой. Некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских компаний, чтобы от их имени участвовать в торгах СПГ и скрыть свои планы закупок от иностранных правительств", – информирует издание.
При этом покупатели СПГ из Китая договариваются о поставках на двусторонних переговорах, чтобы оставаться неизвестными на спотовом рынке, и воздерживаются от закупки больших объемов сжиженного газа.
Поскольку для китайских компаний большинство площадок по торговле СПГ расположены за границей, китайские покупатели также избегают привлечения офисов за рубежом, чтобы не испытывать никаких потенциальных проблем с правительствами стран, где эти офисы расположены.
В то же время уточняется, что меньшие китайские покупатели СПГ пытаются получить кредитные гарантии от банков, чтобы купить дополнительные спотовые грузы из России, но большинство учреждений в Сингапуре не желают оказывать такую поддержку.
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що тоді узкопльоночні заспівають ?
Чи зробити мито на ввіз китайських товарів 50%?
10-20% мита буде аж занадто !
пора вже серьозно братись світові за узкопльоночних, бо ці ще гірші за рашку
Об этом сообщает Reuters.
А еще Индия, а еще вся Азия, еще Африка и Юж. Америка. Не то чтобы они именно поддерживали россию, но выгоду свою не упустят и плевать они хотели на все войны и санкции.
що той буде тільки причмокувати-сі-сі-со-сі
да и вообще как можно иметь дело с коммунистическим режимом, который в Украине запрещен Законом!
настоящий Китай - это Тайвань.
непонятно на каком основании украинская власть поддерживает торговые и дипломатические отношения с агентами кремля!
Или она поддерживает китайских коммунистов, запрещенных в Украине и являющихся союзниками и агентами влияния кремля или идет в ногу с Европой и США. Зеленский! нельзя пытаться сидеть на двух стульях - седалища не хватит. Ты или крестик сними или трусы одень
Главное. после понимая что ихний дурман вышел обманом и вскрылся . они с утроенной ненавистью поливают грязью то что недавно защищали.Нам. всем свойственно ошибаться.но на таких темах как союзничество китая с парашей .как то совсем глупо было надеяться на .....даже поверхностно .не вникая в детали. что и как связывает эти страны.какая между ними происходила кооперация .между "****** и си "Китай. стал официально. полноправной прачечной параши!
С самого начала.даже кто не совсем в теме это понимал.Но тут. их оказалось очень мало.
"Київстар" "К-ть БС" Huawei ZTE
Плохо! уперлись в свой предел.не возможностей не нарушая своей мирной . сладкой жизни. И ни в Европе ... не хоть...
Им. на... прошу прощение. условно на "5 буче " наступит норма и обыденность .На самом деле.нет там никаких ценностей .там только своя выгода. прогнившее все у них.прикрываются гуманитарием .все!