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Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ

Основні китайські імпортери скрапленого природного газу намагаються налагодити додаткові поставки з російської федерації, аби скористатися падінням цін через відмову від російських енергоносіїв у світі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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"Державні компанії, в тому числі Sinopec і PetroChina, ведуть переговори з постачальниками про закупівлю спотових вантажів з росії з великою знижкою. Деякі імпортери розглядають можливість використання російських компаній, аби від їхнього імені брати участь у торгах СПГ і приховати свої плани закупівель від іноземних урядів", - інформує видання.

Зазначається, що при цьому покупці СПГ з Китаю домовляються про поставки на двосторонніх переговорах, щоб залишатися невідомими на спотовому ринку, та утримуються від закупівлі великих об’ємів скрапленого газу.

Оскільки для китайських компаній більшість майданчиків з торгівлі СПГ розташовані за кордоном, китайські покупці також уникають залучення офісів за кордоном, щоб не мати жодних потенційних проблем з урядами країн, де ці офіси розміщені.

Водночас уточнюється, що менші китайські покупці СПГ намагаються отримати кредитні гарантії від банків, щоб купити додаткові спотові вантажі з росії, але більшість установ у Сінгапурі не бажають надавати таку підтримку.

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Топ коментарі
+20
Після війни варто вигнати сраною мітлою всі китайські компанії з українського ринку. А то вони то дороги тіпа будують то ще десь гроші стрижуть
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04.04.2022 17:15
+20
ця проблема льогко вирішується введенням додаткового 10-20% мита імпорту на китайські товари в США та Європу.

що тоді узкопльоночні заспівають ?
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04.04.2022 17:15
+19
Індія та Китай очікувано намагаються обходити санкції ,на їх рішення можуть вплинути тільки інші великі економіки ЕС,США та Японія.
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04.04.2022 17:14
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Тополиный пух, Си Цзинь Хрен = узкоглазый петух
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04.04.2022 17:14 Відповісти
Індія та Китай очікувано намагаються обходити санкції ,на їх рішення можуть вплинути тільки інші великі економіки ЕС,США та Японія.
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04.04.2022 17:14 Відповісти
10-20% мита на імпортний "хенд мейд" з Китаю та Індії
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04.04.2022 17:16 Відповісти
50% узкоглазым самое оно❗
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04.04.2022 17:32 Відповісти
Японію повинні всіляко підтримувати,вони-притомні. Й китайці дляних дружній народ.
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04.04.2022 19:19 Відповісти
Після війни варто вигнати сраною мітлою всі китайські компанії з українського ринку. А то вони то дороги тіпа будують то ще десь гроші стрижуть
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04.04.2022 17:15 Відповісти
А також Угорські,Ізраїльські і Німецькі.
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04.04.2022 17:20 Відповісти
Грузинські, молдовські
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04.04.2022 17:39 Відповісти
ця проблема льогко вирішується введенням додаткового 10-20% мита імпорту на китайські товари в США та Європу.

що тоді узкопльоночні заспівають ?
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04.04.2022 17:15 Відповісти
Може Заходу відмовитись купувати китайські товари?
Чи зробити мито на ввіз китайських товарів 50%?
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04.04.2022 17:16 Відповісти
ми ж не звіри !!!

10-20% мита буде аж занадто !
пора вже серьозно братись світові за узкопльоночних, бо ці ще гірші за рашку
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04.04.2022 17:21 Відповісти
Хай переносять свої виробництва з Китаю до України.
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04.04.2022 18:14 Відповісти
Треба признати китай спонсором тероризму.
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04.04.2022 17:17 Відповісти
Крупнейший в мире лизингодатель AerCap (AER.N) подал страховое возмещение на сумму 3,5 миллиарда долларов на более 100 самолетов, которые застряли в России после ее вторжения в Украину, создав основу для длительного юридического спора между арендодателями и страховщиками.

Об этом сообщает Reuters.
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04.04.2022 17:18 Відповісти
треба росію признать государством терористом. а хто їй буде помогать - спонсорами тероризму.
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04.04.2022 17:18 Відповісти
короче, китай заробляє на крові.
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04.04.2022 17:19 Відповісти
а шо ви хотіли? місяць пройшов,ім треба чимось наповнювати..їм всраці війна в Україні...через місяць знову шоб з рашкою..якась країна домовиться..
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04.04.2022 17:20 Відповісти
Гроші...а шо таке людське життя--пшик..
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04.04.2022 17:21 Відповісти
Не только Китай. Просто к Китаю приковано внимание, поэтому Bloomberg что-то нарыл.
А еще Индия, а еще вся Азия, еще Африка и Юж. Америка. Не то чтобы они именно поддерживали россию, но выгоду свою не упустят и плевать они хотели на все войны и санкции.
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04.04.2022 17:22 Відповісти
Уйобки узкоглазые. Все на карандаше
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04.04.2022 17:27 Відповісти
ПОСМОТРИТЕ НА СВОИ ТЕЛЕФОНЫ СМАРТФОНЫ И Т.Д И Т.П., ОТ ЧЕГО ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ?
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04.04.2022 17:30 Відповісти
заради життя українців від всього китайського мотлоху !
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04.04.2022 17:39 Відповісти
ДЯКУЮ ШАНОВНИЙ РОМАНЕ!!!
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04.04.2022 17:44 Відповісти
Що тільки китайці виробляють?Японія робить смартфони?Тайвань?
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04.04.2022 17:42 Відповісти
********* - у спам!
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04.04.2022 17:54 Відповісти
ВОЛОДИМИР, ВИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ МОЮ ДУМКУ. Я НЕ ПІДТРИМУЮ ЛАЙНО. МОЯ ДУМКА ПОЛЯГАЄ В ТІМ, ЩО ВСЕ НА ЖАЛЬ З ЛАЙНОСТАНУ!
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04.04.2022 18:10 Відповісти
Много слышу о так называемом особом китайском пути, чушь все это собачья, просто они такие же ссыкливые как и кацапы и по подлости ни чуть им не уступают. Они посмотрели что Украина в одиночку пи*дет кацапню и в хвост и в гриву, то что может с ними произойти если они попрут на страны НАТО возглавляемые США! Сейчас войны выигрывают количеством людей а технологиями кои китаезы и скопировать не в состоянии, получается дерьмо!!!!!
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04.04.2022 17:37 Відповісти
Сі купить газ по такий ціні в Фуйла
що той буде тільки причмокувати-сі-сі-со-сі
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04.04.2022 17:37 Відповісти
Надіюсь госдеп їм прикриє лавочку
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04.04.2022 17:45 Відповісти
А это уже было, на фондовом рынке китай за день потерял несколько миллиардов. Нужно повторить
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04.04.2022 17:57 Відповісти
хунвэйбины всегда были неискренни и двуличны.
да и вообще как можно иметь дело с коммунистическим режимом, который в Украине запрещен Законом!
настоящий Китай - это Тайвань.
непонятно на каком основании украинская власть поддерживает торговые и дипломатические отношения с агентами кремля!
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04.04.2022 17:47 Відповісти
китай спонсор террористів, ну його нах купувати щось китайське
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Украинской власти давно пора определится
Или она поддерживает китайских коммунистов, запрещенных в Украине и являющихся союзниками и агентами влияния кремля или идет в ногу с Европой и США. Зеленский! нельзя пытаться сидеть на двух стульях - седалища не хватит. Ты или крестик сними или трусы одень
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04.04.2022 17:53 Відповісти
це майбутні гаранти нашої безпеки - Агрохімія .
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04.04.2022 18:15 Відповісти
Нужно вводить санкции против Китая и всех, кто будет пытаться обойти изоляцию России. Это пособники преступлений против человечества!
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04.04.2022 17:59 Відповісти
Где тут умники и умницы, кричащие до войны, что Китай союзник Украины?
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04.04.2022 18:00 Відповісти
Эти умники и умницы. никуда не делись.Они. на каждой такой новости. где бросали .бросают кучу аргументов в невозможность и т.д. и в свою веру в сказку.которую они слепо верят.придумали для себя. а кто не согласен. записывают сразу во враги. если им. это не подходит .не нравится та реальность что есть.сразу обвиняют " ты Зебот. Порохобот" и на худой конец кацап .
Главное. после понимая что ихний дурман вышел обманом и вскрылся . они с утроенной ненавистью поливают грязью то что недавно защищали.Нам. всем свойственно ошибаться.но на таких темах как союзничество китая с парашей .как то совсем глупо было надеяться на .....даже поверхностно .не вникая в детали. что и как связывает эти страны.какая между ними происходила кооперация .между "****** и си "Китай. стал официально. полноправной прачечной параши!
С самого начала.даже кто не совсем в теме это понимал.Но тут. их оказалось очень мало.
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04.04.2022 19:04 Відповісти
До ещё бОльшего идиотизма доходит. Когда я написал, что Китай не пойдет мращу щавоевывать Сибирь, что у него другие интересы и приоритеты, одна дама из Словакии мне ответила, что своим постом на цензоре, я могу навредить желанию Китая захватить Сибирь...
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04.04.2022 19:13 Відповісти
В связи с форс-мажором( война в Украине) и блокадой портов-прекратить отгрузку украинской пщеницы в Китай. Пущай жруть парашинський газ. И все в рамках торгового права
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04.04.2022 18:04 Відповісти
всі порти заблоковані кацапами ! ти де був ?
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04.04.2022 18:17 Відповісти
Как не крути в Китай будет больше поставляться из параши а потом главная злаковая для китая это рис .так что .всё это байки.кто пострадает больше всего это Африка. так что Европе это груз на плечи.
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04.04.2022 19:34 Відповісти
Кому война, а кому мать родна ... Все как всегда.
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04.04.2022 18:17 Відповісти
Усім пофіг... Боюсь ми залишимося одні з одним джевеліном
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04.04.2022 18:29 Відповісти
Как ты мог забыть о касках с Германии?
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04.04.2022 18:44 Відповісти
Цікаво вони хоч доїхали...
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08.04.2022 21:12 Відповісти
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"Київстар" "К-ть БС" Huawei ZTE
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04.04.2022 18:34 Відповісти
Знаете что я осознал.Что те санкции что закинули на парашу и как они ох обновляют.те лазейки.это просто профанация и туфта. новые пакеты санкций они называют. латание лазеек для обхода уже введенных .смешно .потому как.ничего серьезного и до конца доведено не было.Ни один из основных секторов не прикрыли .энерго. импорт.экспорт с агрессором .порты.Китай им поставит ту электронику что они брали в Европе. тот же экспорт на Европу. Штаты.но на прямую .хз.
Плохо! уперлись в свой предел.не возможностей не нарушая своей мирной . сладкой жизни. И ни в Европе ... не хоть...
Им. на... прошу прощение. условно на "5 буче " наступит норма и обыденность .На самом деле.нет там никаких ценностей .там только своя выгода. прогнившее все у них.прикрываются гуманитарием .все!
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04.04.2022 19:19 Відповісти
так вот я и говорю искренне, от души - китай вместе с позором, горным козлом хламидией, НАЙУХ
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04.04.2022 19:29 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕЛЕКОМ МАЙЖЕ ВЕСЬ З ЛАЙНОСТАНУ
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04.04.2022 20:10 Відповісти
 
 