Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Основні китайські імпортери скрапленого природного газу намагаються налагодити додаткові поставки з російської федерації, аби скористатися падінням цін через відмову від російських енергоносіїв у світі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Державні компанії, в тому числі Sinopec і PetroChina, ведуть переговори з постачальниками про закупівлю спотових вантажів з росії з великою знижкою. Деякі імпортери розглядають можливість використання російських компаній, аби від їхнього імені брати участь у торгах СПГ і приховати свої плани закупівель від іноземних урядів", - інформує видання.
Зазначається, що при цьому покупці СПГ з Китаю домовляються про поставки на двосторонніх переговорах, щоб залишатися невідомими на спотовому ринку, та утримуються від закупівлі великих об’ємів скрапленого газу.
Оскільки для китайських компаній більшість майданчиків з торгівлі СПГ розташовані за кордоном, китайські покупці також уникають залучення офісів за кордоном, щоб не мати жодних потенційних проблем з урядами країн, де ці офіси розміщені.
Водночас уточнюється, що менші китайські покупці СПГ намагаються отримати кредитні гарантії від банків, щоб купити додаткові спотові вантажі з росії, але більшість установ у Сінгапурі не бажають надавати таку підтримку.
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що тоді узкопльоночні заспівають ?
Чи зробити мито на ввіз китайських товарів 50%?
10-20% мита буде аж занадто !
пора вже серьозно братись світові за узкопльоночних, бо ці ще гірші за рашку
Об этом сообщает Reuters.
А еще Индия, а еще вся Азия, еще Африка и Юж. Америка. Не то чтобы они именно поддерживали россию, но выгоду свою не упустят и плевать они хотели на все войны и санкции.
що той буде тільки причмокувати-сі-сі-со-сі
да и вообще как можно иметь дело с коммунистическим режимом, который в Украине запрещен Законом!
настоящий Китай - это Тайвань.
непонятно на каком основании украинская власть поддерживает торговые и дипломатические отношения с агентами кремля!
Или она поддерживает китайских коммунистов, запрещенных в Украине и являющихся союзниками и агентами влияния кремля или идет в ногу с Европой и США. Зеленский! нельзя пытаться сидеть на двух стульях - седалища не хватит. Ты или крестик сними или трусы одень
Главное. после понимая что ихний дурман вышел обманом и вскрылся . они с утроенной ненавистью поливают грязью то что недавно защищали.Нам. всем свойственно ошибаться.но на таких темах как союзничество китая с парашей .как то совсем глупо было надеяться на .....даже поверхностно .не вникая в детали. что и как связывает эти страны.какая между ними происходила кооперация .между "****** и си "Китай. стал официально. полноправной прачечной параши!
С самого начала.даже кто не совсем в теме это понимал.Но тут. их оказалось очень мало.
"Київстар" "К-ть БС" Huawei ZTE
Плохо! уперлись в свой предел.не возможностей не нарушая своей мирной . сладкой жизни. И ни в Европе ... не хоть...
Им. на... прошу прощение. условно на "5 буче " наступит норма и обыденность .На самом деле.нет там никаких ценностей .там только своя выгода. прогнившее все у них.прикрываются гуманитарием .все!