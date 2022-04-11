Женщину из Бучи, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ, россияне расстреляли из пулемета, - свидетель

Свидетель зверств российских оккупантов в Буче Максим Кривцов рассказал о смерти женщины, фотографии тела которой обошли все мировые СМИ.

Воспоминаниями он поделился в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"К посту приближалась женщина на велосипеде. На ней была короткая, синяя роба "Эпицентр". Ехала быстро. Не остановилась. Она пересекла перекресток двух улиц. Пустых и тихих, как на святвечер. Ее расстреляли из кпвт. Выпустили очередь. Велосипед и женщина исчезли в дыму и пыли", - написал он.

По словам Кривцова, с ним связались две дочери этой женщины.

"Ее тело пролежало около месяца на пустой улице. Ее ногти, накрашенные красным лаком, были видны с небес", - добавил Кривцов.

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