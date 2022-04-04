В Буче нашли тела людей, которых убили и пытались сжечь российские оккупанты. ФОТО 21+

В Буче обнаружены новые тела мирных жителей, убитых российкими оккупантами.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли в Буче тела людей. Их пытались сжечь. Похоже, это семья с детьми. 5-6 человек. Трудно понять, сколько именно. Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а потом хотели заместить следы и избавиться тел.

Их тела лежат на пересечении улиц Старо-Яблонской и Ивана Франко, - написал Казанский.

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