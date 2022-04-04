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В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Бучі виявлені нові тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти 01

"Ми знайшли в Бучі тіла людей. Їх намагалися спалити. Схоже, це сім'я із дітьми. 5-6 осіб. Важко зрозуміти, скільки саме. Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл.

Їхні тіла лежать на перетині вулиць Старо-Яблонської та Івана Франка", - написав Казанський.

Також читайте: Сліди тортур, тіла зі зв'язаними руками та спроби приховати злочини: звірства росіян у Бучі. ФОТОрепортаж 18+

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+77
Згвалтовані дівчата. Мразі кацапсьці. Це не нація, це - сміття на Земній кулі, яке не має право на існування.
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04.04.2022 17:09
+58
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений
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04.04.2022 17:10
+52
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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04.04.2022 17:09
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Всі маскалі ---ПЕСИГОЛОВЦІ
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04.04.2022 17:08 Відповісти
Зеленський неправильно інформував бабусю Анжелу. От як би він сказав їй що там буде її друг Вова Пу і вона зможе з ним там кохатися тоді б бабуся чкурнула в Бучу
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04.04.2022 17:46 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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04.04.2022 17:09 Відповісти
@hochu_dodomu

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір направити в Бучу слідчих, які працюватимуть у співпраці з Генеральною прокуратурою України, Європолом і Євроюстом.
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Згвалтовані дівчата. Мразі кацапсьці. Це не нація, це - сміття на Земній кулі, яке не має право на існування.
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Проклятые, все с кацапскими паспортами.
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04.04.2022 17:09 Відповісти
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений
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04.04.2022 17:10 Відповісти
Я бы нескольких для зоопарков оставил бы.
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04.04.2022 17:30 Відповісти
Сомневаюсь, что звери их будут жрать.
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04.04.2022 17:33 Відповісти
А такие как Макаревич, Шевчук? Или россияне воюющие за нас, за Украину? Есть там Люди в душевном понимании этого слова, известные и нет, но согласен что большинство дегенератов нелюдей. Очищение им нужно, хоть это и долгий процесс - если свергнут нынешних фашистов, к рулю прийдут адекватные особи, закончится пропаганда и вознесение русского мира, то через поколение другое может и станет страна достойной на существование.
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04.04.2022 17:39 Відповісти
Макаревич - єврей, Шевчук - на половину українець, на половину - башкир
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04.04.2022 17:51 Відповісти
Хотел вам нагрубить, мол с каких пор Макаревич евреем стал, ведь Макаревичей в Беларусии пруд пруди, фамилия беларусская вобще, но загуглил - таки да По маме еврей.
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04.04.2022 19:23 Відповісти
Гарний московит в гарній домовині, без виключень.
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04.04.2022 17:55 Відповісти
Если не делать исключения, рассуждать не сердцем и душой, а холодным расчетом, то есть шанс в будущем деградировать в свинособаку. *** только сегодня новость была, про погибших пацанов россиян которые стали нашими героями и отдали жизнь за Украину.....нет нельзя всех и без разбору, мы Люди и в этом наше отличие от свинособачей нечисти.
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04.04.2022 18:07 Відповісти
Достатньо терпіти, час убивати.
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04.04.2022 18:19 Відповісти
россиянцев, воевавших за Украину не нашкребётся даже на статистическую погрешность. Это величина - стремящая к нулю.
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04.04.2022 18:23 Відповісти
Всі кацапські вбивці які вбивали в Україні повинні бути покарані,всі до останньої мерзенної кацапської свині...
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04.04.2022 17:10 Відповісти
они руzzкие с ними Бог
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04.04.2022 17:11 Відповісти
Кассаб - значит, мясник, мародер, убийца


По одной из версии слово "кацап" пришло в славянские языки от тюрков, которые те в свою очередь переняли его у арабов. Но в данном случае слово уже звучит не кацап, а кассаб, что означает мясник. Тем более во времена Ивана Грозного стрельцы имели в своем арсенале вооружения "топор" с лезвием в форме полумесяца, похожим на топор мясника. После того, как во время взятия Казани, татарам было обещано, если они сдадут город без боя, то всем подарят жизни. Однако когда татары сдали оружие и открыли ворота, то войска Ивана Грозного вырезали почти весь город.
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04.04.2022 17:12 Відповісти
Кацап - це шкуродер. Одне з визначень.
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04.04.2022 17:16 Відповісти
Все так і є. Кацап, - тюркськими мовами означає м'ясник.
Досить забити турецьке слово kassap (або kassab) у Гугл-картинки, і ви отримаєте купу фоток з м'ясом і м'ясниками.
От тільки Казань не здалася москалям. Найняті ними європейці-сапери підірвали стіну, і місто було взяте штурмом. Там було знищене під корінь все чоловіче населення, трупи поприв'язували до колод і вкинули у Волгу, щоб залякати астраханців. Саме після цієї події Астрахань здалася без бою, а москалів стали називати кацапами.

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04.04.2022 22:26 Відповісти
Постер 1945 року.
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04.04.2022 17:13 Відповісти
природа кацапа вона не змінилась за 1000 років, були звірами, є і залишаться ними... тільки відстріл і регуляція популяції.
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04.04.2022 17:36 Відповісти
не звірами.Звірі тут нідочого. Нелюди чи песиголовці
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04.04.2022 17:48 Відповісти
Для комментария нет подходящих слов. Только одно расии не должно существовать.
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04.04.2022 17:13 Відповісти
Недонацию рашистов всю уничтожить во всем мире.
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04.04.2022 17:18 Відповісти
только уничтожать рашистскую тварь.
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04.04.2022 17:20 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 17:24 Відповісти
УКРАИНЦЫ будути безоружгыми грызть русню зубами.я мечтаю увидеть ядерные взрывы от калининграда до магадана!!!!! смерть русне во всём мире!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.04.2022 17:25 Відповісти
нет... от калининграда не надо - там вокруг люди живут... от ленинграда или пскова и до северных ***ней
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04.04.2022 17:45 Відповісти
Что-то мне подсказывает что Эуропа так же отреагирует на эти зверства как и на МН17.
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04.04.2022 17:25 Відповісти
Никакой пощады мордовским собакам...всех в утиль нах....живьём сволочей закапывать!!!!
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04.04.2022 17:32 Відповісти
Старушка Меркель ставит лайк... Мразь фашистская.
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04.04.2022 17:33 Відповісти
Александр Литвиненко - бывший КГБ-шник:
"Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней."
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04.04.2022 17:38 Відповісти
Это было ещё до набега на Грузию в 2008. Тогда запад спасовал
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04.04.2022 17:48 Відповісти
Śmierć kacapom
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04.04.2022 17:46 Відповісти
не схоже на сім"ю. схоже на те, що це були молоді стрункі красиві і квітучі дівчата. схоже на те, що їх гвалтували, а потім вбили і намагались спалити, щоб замести сліди
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04.04.2022 17:50 Відповісти
Це геноцид ,за що вони загинули? Боже покарай рашиських варварів ,будь проклята росія і народ цієі імперіі зла ,вам рашиські гади ніколи не буде прощення ,смерть рашиським окупантам.
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04.04.2022 18:01 Відповісти


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.

Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 18:01 Відповісти
Я хочу смерті всіх кацапів. Живих мертвих ненароджених. Малих і старих! Усіх!!!!!!!
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04.04.2022 18:15 Відповісти
Це все потрібно постійно показувати західному обивателю. Використовувати всі можливі формати. Жодних аргументів типу "це погано впливає на психіку". Нехай вони відчують нутром які варвари йдуть зі сходу. Немає вже жодної російської культури. Є орда та дикість. І західний обиватель, жуючи бекон з яєчною ,мусить мати в голові картинку, що таке буде і в них якщо цю орду (не путлера а саме 140 мільйонну орду) не зупинити. Нехай давлять на свої уряди і вони замість того щоб постійно міняти памперси давили економічно цей рейх.
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04.04.2022 18:19 Відповісти
Найперше, це все потрібно показувати весь час в Україні. Бо в нас ще досить багато таких, кому "не на часі", "мі на "мир", "какая разница" - ось це наслідок "какая разница" і "хочу увидеть мир в глазах ху"ла"
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04.04.2022 18:31 Відповісти
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04.04.2022 21:09 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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04.04.2022 21:22 Відповісти
НА беспредел -беспределом.быдло понимает только физическое воздействие-говорить с ним до п...ды-доброту,принимет за слабость-людей цивилизованных воспитаных за лохов.но главно такую особь как путин не боятся -оно чует чужой страх-как гиена кровь раненого животного.-и прется довольный.НЕТ человека нет проблеммы-тут только оружие поможет.Я видела когда то типаж тирана и диктатора-со стороны и не раз.люблю наблюдать вообще за людьми изучать их в той или иной ситуацииТак после кастетов и монтировок-тиран исчез с раена-к маме в соседний город костями срать.и другие случаи -там воспитали лопатой.Это просто когда оно-никто и звать никак.НО когда это пролезает в эшелоны власти-дипломатия не поможет-согласится а сделает по своему или не уступит-самое время ********** ему брюхо всю обойму всадить.отомстим и достанем--потом на кремль повесить как тараньку.А москалям устроить на 9 мая салют-т.ракет на всех хватит.будут среди куч мусора в который преватятся их кварталы -где ж телевизор-зеркало ис истины и правды-мародеря по тихому труп соседа-часики понравились.большинство в панике с обосраными ляхами бегает -потом соберутся выехать -на неделю в пробку.приедут как раз наши танки -подумаем куда дебилов этих деть.куда...та в расход и прикопать технично и грамотно-с пулемета их измельчить-да раскидать часть -суки из-за них сколько людей самое дорогое потеряли-душа выгорела до тла-то каков привет таков и ответ.-устранить-шоб рабы рабов не плодили-фашизм это рак-и метастазы могут пойти и на Европу .ОСТАНОВИТЬ -ИНАЧЕ СРЕДНЕВЕКОВАЯ РЕЗНЯ БУДЕТ В ИХ ГОРОДАХ.КОЛЕСО ИСТОРИИ ПОВЕРНУЛОСЬ ВСПЯТЬ---ТО ЖЕ ЧТО ДЕЛАЛА ГЕРМАНИЯ.***** понимает либо кулаки-но то не про путина-либо так как он- оружие серьезное.отплата будет просто замечательной.никто плакать не будет за этими полупокерами-будет вот этот карлик низкосрущий в аду хусейну и бен ладену русский мир навязывать.СЛАВА УКРА1Н1!ГЕРОЯМ СЛАВА!НЕХАЙ ВОРОГ1В ******* ШАШЕЛЬ!
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07.04.2022 03:09 Відповісти
Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений

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27.04.2022 04:20 Відповісти
 
 