В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+

В Бучі виявлені нові тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми знайшли в Бучі тіла людей. Їх намагалися спалити. Схоже, це сім'я із дітьми. 5-6 осіб. Важко зрозуміти, скільки саме. Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл.

Їхні тіла лежать на перетині вулиць Старо-Яблонської та Івана Франка", - написав Казанський.

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