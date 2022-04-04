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В Бучі знайшли тіла людей, яких вбили і намагались спалити російські окупанти. ФОТО 21+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Бучі виявлені нові тіла мирних мешканців, вбитих російськими окупантами.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
"Ми знайшли в Бучі тіла людей. Їх намагалися спалити. Схоже, це сім'я із дітьми. 5-6 осіб. Важко зрозуміти, скільки саме. Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл.
Їхні тіла лежать на перетині вулиць Старо-Яблонської та Івана Франка", - написав Казанський.
Топ коментарі
+77 Yuri Sotnyk
показати весь коментар04.04.2022 17:09
+58 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар04.04.2022 17:10
+52 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар04.04.2022 17:09
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Вічна пам'ять...
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір направити в Бучу слідчих, які працюватимуть у співпраці з Генеральною прокуратурою України, Європолом і Євроюстом.
По одной из версии слово "кацап" пришло в славянские языки от тюрков, которые те в свою очередь переняли его у арабов. Но в данном случае слово уже звучит не кацап, а кассаб, что означает мясник. Тем более во времена Ивана Грозного стрельцы имели в своем арсенале вооружения "топор" с лезвием в форме полумесяца, похожим на топор мясника. После того, как во время взятия Казани, татарам было обещано, если они сдадут город без боя, то всем подарят жизни. Однако когда татары сдали оружие и открыли ворота, то войска Ивана Грозного вырезали почти весь город.
Досить забити турецьке слово kassap (або kassab) у Гугл-картинки, і ви отримаєте купу фоток з м'ясом і м'ясниками.
От тільки Казань не здалася москалям. Найняті ними європейці-сапери підірвали стіну, і місто було взяте штурмом. Там було знищене під корінь все чоловіче населення, трупи поприв'язували до колод і вкинули у Волгу, щоб залякати астраханців. Саме після цієї події Астрахань здалася без бою, а москалів стали називати кацапами.
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
"Пока весь мир носится за виртуальным Бен-Ладеном, спасая себя от «мирового терроризма», за кремлевскими стенами наливается кровью очередное чудовище, подобное Гитлеру. И если его вовремя не остановить, возможно, этот маньяк в самом скором времени приведет цивилизацию к очередной мировой бойне, в топке которой сгорят миллионы и миллионы человеческих жизней."
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое ?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml