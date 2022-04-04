Чем дольше Россия затягивает переговорный процесс, тем хуже для нее, – Зеленский

Представителям Российской Федерации в переговорном процессе с Украиной следует "думать побыстрее", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно находят людей в бочках, в погребах и так далее, задушенных и просто замученных. Поэтому я считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее", - сказал Зеленский журналистам во время поездки в г. Буча Киевской области.

В то же время он подчеркнул, что диалог является обязательным условием для завершения войны.

"Я считаю, что в любом случае на территории Украины точно будет мир. Украина не может жить в войне, потому что мы находимся в Европе, находимся в ХХІ веке, и мы стремимся к миру, и мы достойны его. И этот народ это показал, и Вооруженные силы это показали. Поэтому должен быть мир в нашем государстве. Мир не может быть без победы. Победа может быть в дипломатическом формате, параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, но это непросто. Мы не хотим потерять миллионы человек. Поэтому должен быть тот или иной диалог", - отметил президент.

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