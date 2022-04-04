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Чем дольше Россия затягивает переговорный процесс, тем хуже для нее, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Представителям Российской Федерации в переговорном процессе с Украиной следует "думать побыстрее", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно находят людей в бочках, в погребах и так далее, задушенных и просто замученных. Поэтому я считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее", - сказал Зеленский журналистам во время поездки в г. Буча Киевской области.

В то же время он подчеркнул, что диалог является обязательным условием для завершения войны.

"Я считаю, что в любом случае на территории Украины точно будет мир. Украина не может жить в войне, потому что мы находимся в Европе, находимся в ХХІ веке, и мы стремимся к миру, и мы достойны его. И этот народ это показал, и Вооруженные силы это показали. Поэтому должен быть мир в нашем государстве. Мир не может быть без победы. Победа может быть в дипломатическом формате, параллельно с боевыми шагами нашей армии. Боевые шаги наша армия демонстрирует ежедневно, но это непросто. Мы не хотим потерять миллионы человек. Поэтому должен быть тот или иной диалог", - отметил президент.

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Топ комментарии
+65
Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
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04.04.2022 18:20
+35
боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
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04.04.2022 18:21
+34
він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
це не дипломатія , а страх 😠
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04.04.2022 18:23
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Правила форума Совет форумчан
в Марике коллаборанты у руцький мир просятся.....
https://twitter.com/i/status/1510991727821307908
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04.04.2022 18:18 Ответить
Да посмотрел и окуел. Эту вату из головы не выбить ни как.
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04.04.2022 18:26 Ответить
Мені це нагадало партійні збори парткомсомольського колективу лікеро-горілчаного заводу радянського міста гавногонск.
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04.04.2022 18:41 Ответить
А чого їх не вивезли, а вивезли тих, хто цього не хотів ? Цих Нахрен і вперед.
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04.04.2022 18:44 Ответить
Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
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04.04.2022 18:20 Ответить
***,вот собирался же не читать ваших сраных коментов,да случайно прочитал.Вы что предлагаете?Воевать десять лет?Взять Москву?Или сразу Хабаровск?Президент говорит совершенно адекватные вещи,а вы слюной брызжете.И *** сидят,ждут,через 5 секунд после заметки у них уже готов комент,засранцы.
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04.04.2022 18:30 Ответить
Про фейковий лист буцімто від імені "Азова"...

Причому вся риторика та вислови у листі дуже нагадують окремих дописувачів на цьому ресурсі...))
І тут невелика проблема - "Азов" ЗеБлазнями не обізвеш....))

https://censor.net/ua/news/3331273/*****************************************************************************************
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04.04.2022 18:37 Ответить
Зараз, коли рашка програє, вона кине великі ресурси на всілякі фейкові новини, щоб задіяти і цей фронт. Але то годиться для своїх кацапських папуасів, а у нас не пройде.
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04.04.2022 18:47 Ответить
що,мокша,навіть прикидаясь людиной,"москва" з великої літери пишеш?вас за це карають-не дають на бутилку сідати?
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04.04.2022 18:38 Ответить
Просто привычка писать грамотно,ничего больше.
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04.04.2022 18:45 Ответить
Британці цілих п'ять років воювали з нацистами Самі! Те, що слали їм "союзники" майже все осідало на дні океану. У британців не було нічого окрім ненависті до нацистів! І Британія зараз - сама могутня держава у всій Європі. Але тобі цього не зрозуміти, ти ще не доріс до розуміння поняття - свобода й життя. Йди витруси адреналін зі своїх штанів. Може тоді в тобі проснетьсмя зло й ненависть до кацапа.
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04.04.2022 18:38 Ответить
Таке саме казав и Джохар Дудаєв.
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04.04.2022 18:51 Ответить
Дудаєв просто не знав, що українці обируть команд "Какая разніцца". Може Зеленському саме так треба свою партію назвать?
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04.04.2022 19:58 Ответить
домовлятись з вбивцею українців знаходячись серед трупів жертв адекватна людина не може ! запам'ятай це зе-баран і передай яневтік !
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04.04.2022 18:42 Ответить
не треба тупити
зеленський грає свою роль
поки він дає ознаки, що він хоче переговорів (миру) нас дають зброю та гуманітарку

вій шось підписав?
то нахіба зрадофілити?

поки він розказує про готовність до переговорів у нас вже нєптунами рагульські кораблі шпілять

думайте
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04.04.2022 18:35 Ответить
зараз у нас президент Зеленський і йде війна
ніколи за нього не топила, але поки війна і немає явної зради у вигляді підписання мутної муйні, поки йдуть лише розмови, під які ми можемо отримати зброю - хай будуть переговори і хай буде Зеленський
після війни подивимось і на асфпльт і на шашлики на майські
і з насолодою полаюся у срачах на форумі))

але наразі Зеленський та Кулеба добре роблять свою справу)
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04.04.2022 19:13 Ответить
Після підписання буде вже запізно, цьго не змінить. Уся країна буде локті кусать, окрім олігархів з закордонними паспортами.
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04.04.2022 20:00 Ответить
так а що робити, якщо вони нас зливають??
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04.04.2022 19:14 Ответить
читати уважніше текст
включати голову
вилючати паніку і зрадофільство

що і хто підписав?
а, ніхто і нічого?

сказали?
обіцяли?

обіщав не значить оженився.
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04.04.2022 19:18 Ответить
і ще раз окремо просто напишу цитату із посту Дениса Довгополого про те, що відбувається за нашими спинами, поки ми тут мучимся

При этом наши зарубежные партнеры нам готовы помогать. Но на этой неделе они сильно задумались и суммы, которые собирались и планировались для нас уже в ближайшее время могут подвиснуть, что для нас будет катастрофой.
В пятницу, субботу и сегодня с переговорил с экспертами из Лондона, Цюриха и Варшавы. Все они в *******. В ******* их ввели два голосования в ВР. Первое - Прозорро, второе - набсоветы. На фоне этого там быстро вспомнили все коррупционные скандалы. Люди же не поменялись. Никто не хочет помогать стране, которую собираются грабить свои же люди и зарабатывать на крови.

В этом я вижу безусловную зраду. Одна из моих идей - это приставить к каждому из депутатов человека, которого для этого откомандировали прямо с передка, который бы каждые 10 минут 24х7 задавал бы вопрос: "ТЫ, *****, ЧТО ТВОРИШЬ!" держа в руках оружие. И каждые три дня менять таких людей, чтобы воспоминание о войне было очень свежим.
Я уже писал, что в Европе и США готовят "План Маршалла" для нас. Хочу вам напомнить, что НИКТО НЕ БУДЕТ давать НИ ГРОША в стране, которую мародерят люди, которые представляют интересы народа, в мире было много примеров, а когда речь идет сотнях миллиардов долларов, этот вопрос очень актуальный.
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04.04.2022 19:31 Ответить
тьотю ви з Марсу ? які Нєптуни їх що з асфальту викопали ? всі чули яку маячню передав кацапам Агрохімія , де кацапи і Китай наші гаранти , про Крим через 15 років .
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04.04.2022 18:47 Ответить
"...зеленський грає свою роль..." - вне всякого сомнения, вот только режиссёры и него мутные...
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04.04.2022 18:51 Ответить
головна роль яневтік писюном на роялі ...
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04.04.2022 18:51 Ответить
Да да, Татьяна Тать, справедливость и человеческие жертвы получается ничего не стоят?! Если завтра удаться договориться, то кровь забудеться? - у зеленского и коломойского да, у людей нет. Ведь ни президент на передовой, вытаскивает раненых, кормит голодных
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04.04.2022 18:52 Ответить
Я думаю зброї давали б більше і кращу, якби дехто менше патякав і не влазив у капітуляційні договорняки
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04.04.2022 22:20 Ответить
Байден після побаченого в Бучі назвав Путіна варваром та військовим злочинцем...а ЗЕ слово путін так і не вимовив.
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04.04.2022 18:42 Ответить
Знов "та старана"?
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04.04.2022 20:03 Ответить
Алкоголіки, наркомани, корупціонери- не так вже й бояться, коли це про них стає відомо. Що ж таке стоїть за цим, що так важливо прояснити на персональній зустрічі. За звичай між офіційними особами відбувається коротка зустріч, підписуються заготовлені заздалегідь документи. У цьому випадку не має акценту на угоді України. А це те головне, що має значення, не спілкування двох осіб. Головне -Угода. Хоча після цих звірств, та Маріупольських, що відкриються, уже питання не про угоду а про світовий трибунал. І все ж. Угода- на державному рівні уже давно мала бути створена Група фахівців міжнародного права, уже мала опрацьовувати ВСІ наші питання. Цієї групи немає. Є якийсь упоротий промосковській Чалий, який доведе нас до підпису московитського варіанту угоди. Чому ми не вимагаємо створення комісії по написанню угоди. Це найсерйозніша найважливіша справа! Т
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04.04.2022 19:39 Ответить
Лапотний обісраний сцарь в обісраному ним самим бункері чекає перемоги в Україні...Якої не буде ніколи...
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04.04.2022 18:20 Ответить
Похоже наш гарант таки договорился с президентом Колумбии
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04.04.2022 18:20 Ответить
Ви бачили, яким тоном він сьогодні говорив у Бучі?
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04.04.2022 19:55 Ответить
Режисер та продюсер стояв в 10 см за ним і контролював.
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04.04.2022 20:04 Ответить
Чем хуже касапам тем лучше нам.
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04.04.2022 18:20 Ответить
боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
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04.04.2022 18:21 Ответить
він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
це не дипломатія , а страх 😠
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04.04.2022 18:23 Ответить
саме через це в українську переговорну групу відмовилися йти патріоти та фахові дипломати, от і прийшлось пхати ту кляту Агрохімію
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04.04.2022 18:35 Ответить
патріоти охоче б пішли. але патріоти не потрібні зе-зрадникам. завадять підписати якусь ***** капітуляцію ще.
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04.04.2022 19:18 Ответить
Прямо сейчас заплачу от того шо рыфе будет хреново. Шо оно так переживает за рашу - конченый совок головного мозга у криворожского комика.
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04.04.2022 18:25 Ответить
Там же столько потенциальных потребителей его продукции...
Это же крах бизнеса, что вы...
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04.04.2022 18:41 Ответить
увесь світ із подивом спостерігає як путя у бункері відтягує свій кінець
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04.04.2022 18:25 Ответить
от ты оспади !
чем больше об этом говоришь, тем сильнее ***** верит в свою непобедимость !!!
ну разве это так тяжело осознать????
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04.04.2022 18:26 Ответить
С пидарорашистами никаких ***** переговоров,ипашить их нах везде,по всему шару
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04.04.2022 18:26 Ответить
молодець
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04.04.2022 18:28 Ответить
Хто?
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04.04.2022 18:30 Ответить
президент. Якщо він таке пи.донув, то ***** тепер із своєї природньої вредності навмисно не піде на перемовини. Тим і краще
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04.04.2022 18:37 Ответить
А Меркель с рекламы-здохни тварь,шлюха арийская
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04.04.2022 18:29 Ответить
у вас помилка, московська .
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04.04.2022 18:54 Ответить
Стопудов
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04.04.2022 19:26 Ответить
Какие переговоры могут быть после Бучи, але? Выйти из переговоров и не возвращаться, пока кацапская делегация не принесет головы упырей-палачей, всех, до единого!
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04.04.2022 18:29 Ответить
Про що домовлятися???? З ким домовлятися????
З гвалтівником-вбивцею який єхидно посміхаючись буде казати "а чого вона пручалася?"
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04.04.2022 18:30 Ответить
Прав же был Байден: "путин- мясник". Когда же Зе назовет путина преступником.
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04.04.2022 18:34 Ответить
Проект цього доовору -- повна капітуляція України.
Сгода на виконання всіх вимог Путіна. Що ще треба від громадян України?
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04.04.2022 18:38 Ответить
Проблема зелёного в том что он не понимает причин этой войны.
Может он считает что это желание одного человека, поговорив с которым, можно все вернуть вспять, а те что совершали военные преступления просто случайность.
Но нет...
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04.04.2022 18:45 Ответить
саме так
совок, вихований папашею-слвком і дєдушкою-нквдистом
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04.04.2022 19:23 Ответить
а ему понимать ничего и не нужно..его дело віполнять указания бени....а тот через абрамовича бабки уже получил
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04.04.2022 19:53 Ответить
"діалог є обов'язковою умовою для завершення війни"

І як це Черчіль свого часу до такого не додумався і не став домовлятися з Гітлером.
Мабуть це тільки "найвеличнішиму" такі геніальні думки в "найсвітлішу" голову приходять, а той Черчіль, мабуть за своєю дурістю думав, що обов'язковою умовою для завершення війни є ПЕРЕМОГА.

Віват великому ЗЕ!!!
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04.04.2022 18:47 Ответить
Народе, ви дійсно не розумієте, що перемога буде за Україною, але Зе-гниди і його шоблокоманда відтягує дату перемоги? Навіщо вони це роблять?
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04.04.2022 18:55 Ответить
ми розуміємо. ми в розпачі. нам уже фінансову допомогу навіть призупинили через цих зрадників, корупціонерів клятих. які тільки й думають, як би капітуцляцію підписати так, щоб ніхто не здогадався.
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04.04.2022 19:22 Ответить
Это типа зеленый ***** подсказывает? ЛОЛ
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04.04.2022 19:00 Ответить
Це просто поза здоровим глуздом, хто може до цього ідіота достукатись?
Як можна сідати за один стіл з терористом? Як би він уявляв собі можливим сісти за один стіл з гітлером?
Скажіть йому, що це новий гітлер! Його потрібно тільки придушити економічно та знищити всією міццю антипутінської коаліції!!!
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04.04.2022 19:02 Ответить
маленький фюрер закрыл телеканалы прямий, пятий и еспрессо. дебил
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04.04.2022 19:03 Ответить
Я ШОКОВАНИЙ! - Президент України турбується про долю покидьщиної орди!...
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04.04.2022 19:22 Ответить
як же достав цей наполенчик.не вчить його нічого..все хоче стати на коліна перед путніим і в очі подивитись.та не зли ж ти народ.відосівський піарщик.блазень кварталівський.де твої кварталенята...поховались суки.
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04.04.2022 19:43 Ответить
Хотели ли встреч с Гитлером лидеры Европы во время бомбёжек их городов?
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05.04.2022 01:21 Ответить
Зеленский ты когда перестанеш бредить переговорами с рашистами, вы переговаривается , а они обстреливают мирных жителей вместе с детьми, что там нет твоих детей, они надёжно спрятаны под грифом секретноподумай что ты опять начал творить память у нас хорошая
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05.04.2022 10:23 Ответить
 
 