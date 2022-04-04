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Чим довше Росія затягує переговорний процес, тим гірше для неї, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Представникам Російської Федерації у переговорному процесі з Україною слід "думати швидше", заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї ситуації, для цієї війни. Тому що щодня, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш те, що вони тут наробили. Щодня знаходять людей у бочках, у льохах тощо, задушених і просто замучених. Тому я вважаю, що їм потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше", – сказав Зеленський журналістам під час поїздки до м. Бучі у Київської області.

Водночас він наголосив, що діалог є обов'язковою умовою для завершення війни.

"Я вважаю, що в будь-якому разі на території України точно буде мир. Україна не може жити у війні, тому що ми перебуваємо у Європі, перебуваємо у ХХІ столітті, ми прагнемо миру і ми гідні його. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали. Тому має бути мир у нашій державі. Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути у дипломатичному форматі, паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щодня, але це непросто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому має бути той чи інший діалог", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт мирного договору поки не готовий, - Мединський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+65
Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
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04.04.2022 18:20
+35
боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
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04.04.2022 18:21
+34
він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
це не дипломатія , а страх 😠
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04.04.2022 18:23
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в Марике коллаборанты у руцький мир просятся.....
https://twitter.com/i/status/1510991727821307908
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04.04.2022 18:18 Відповісти
Да посмотрел и окуел. Эту вату из головы не выбить ни как.
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04.04.2022 18:26 Відповісти
Мені це нагадало партійні збори парткомсомольського колективу лікеро-горілчаного заводу радянського міста гавногонск.
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04.04.2022 18:41 Відповісти
А чого їх не вивезли, а вивезли тих, хто цього не хотів ? Цих Нахрен і вперед.
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04.04.2022 18:44 Відповісти
Даже после Бучи, Ирпеня и многих других городов зеленский вместо того, чтобы поддерживать народ в борьбе с российской нечистью пытается опять договориться. У этого человека ни чести, ни совести, ни чувства просто банальной справедливости. Даже не понятно, есть ли у этого человека что-то нормальное и адекватное в голове и сердце. Я раньше критиковал Порошенко (правда хватило ума не голосовать за Зе), но теперь думаю зря. Надеюсь, что люди не забудут поведение зе. Когда люди так страшно умирают, борятся изо всех сил этот человек опять пытается посмотреть путину в глаза.
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04.04.2022 18:20 Відповісти
***,вот собирался же не читать ваших сраных коментов,да случайно прочитал.Вы что предлагаете?Воевать десять лет?Взять Москву?Или сразу Хабаровск?Президент говорит совершенно адекватные вещи,а вы слюной брызжете.И *** сидят,ждут,через 5 секунд после заметки у них уже готов комент,засранцы.
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Про фейковий лист буцімто від імені "Азова"...

Причому вся риторика та вислови у листі дуже нагадують окремих дописувачів на цьому ресурсі...))
І тут невелика проблема - "Азов" ЗеБлазнями не обізвеш....))

https://censor.net/ua/news/3331273/*****************************************************************************************
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04.04.2022 18:37 Відповісти
Зараз, коли рашка програє, вона кине великі ресурси на всілякі фейкові новини, щоб задіяти і цей фронт. Але то годиться для своїх кацапських папуасів, а у нас не пройде.
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04.04.2022 18:47 Відповісти
що,мокша,навіть прикидаясь людиной,"москва" з великої літери пишеш?вас за це карають-не дають на бутилку сідати?
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04.04.2022 18:38 Відповісти
Просто привычка писать грамотно,ничего больше.
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04.04.2022 18:45 Відповісти
Британці цілих п'ять років воювали з нацистами Самі! Те, що слали їм "союзники" майже все осідало на дні океану. У британців не було нічого окрім ненависті до нацистів! І Британія зараз - сама могутня держава у всій Європі. Але тобі цього не зрозуміти, ти ще не доріс до розуміння поняття - свобода й життя. Йди витруси адреналін зі своїх штанів. Може тоді в тобі проснетьсмя зло й ненависть до кацапа.
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04.04.2022 18:38 Відповісти
Таке саме казав и Джохар Дудаєв.
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04.04.2022 18:51 Відповісти
Дудаєв просто не знав, що українці обируть команд "Какая разніцца". Може Зеленському саме так треба свою партію назвать?
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04.04.2022 19:58 Відповісти
домовлятись з вбивцею українців знаходячись серед трупів жертв адекватна людина не може ! запам'ятай це зе-баран і передай яневтік !
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04.04.2022 18:42 Відповісти
не треба тупити
зеленський грає свою роль
поки він дає ознаки, що він хоче переговорів (миру) нас дають зброю та гуманітарку

вій шось підписав?
то нахіба зрадофілити?

поки він розказує про готовність до переговорів у нас вже нєптунами рагульські кораблі шпілять

думайте
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04.04.2022 18:35 Відповісти
зараз у нас президент Зеленський і йде війна
ніколи за нього не топила, але поки війна і немає явної зради у вигляді підписання мутної муйні, поки йдуть лише розмови, під які ми можемо отримати зброю - хай будуть переговори і хай буде Зеленський
після війни подивимось і на асфпльт і на шашлики на майські
і з насолодою полаюся у срачах на форумі))

але наразі Зеленський та Кулеба добре роблять свою справу)
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04.04.2022 19:13 Відповісти
Після підписання буде вже запізно, цьго не змінить. Уся країна буде локті кусать, окрім олігархів з закордонними паспортами.
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04.04.2022 20:00 Відповісти
так а що робити, якщо вони нас зливають??
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04.04.2022 19:14 Відповісти
читати уважніше текст
включати голову
вилючати паніку і зрадофільство

що і хто підписав?
а, ніхто і нічого?

сказали?
обіцяли?

обіщав не значить оженився.
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04.04.2022 19:18 Відповісти
і ще раз окремо просто напишу цитату із посту Дениса Довгополого про те, що відбувається за нашими спинами, поки ми тут мучимся

При этом наши зарубежные партнеры нам готовы помогать. Но на этой неделе они сильно задумались и суммы, которые собирались и планировались для нас уже в ближайшее время могут подвиснуть, что для нас будет катастрофой.
В пятницу, субботу и сегодня с переговорил с экспертами из Лондона, Цюриха и Варшавы. Все они в *******. В ******* их ввели два голосования в ВР. Первое - Прозорро, второе - набсоветы. На фоне этого там быстро вспомнили все коррупционные скандалы. Люди же не поменялись. Никто не хочет помогать стране, которую собираются грабить свои же люди и зарабатывать на крови.

В этом я вижу безусловную зраду. Одна из моих идей - это приставить к каждому из депутатов человека, которого для этого откомандировали прямо с передка, который бы каждые 10 минут 24х7 задавал бы вопрос: "ТЫ, *****, ЧТО ТВОРИШЬ!" держа в руках оружие. И каждые три дня менять таких людей, чтобы воспоминание о войне было очень свежим.
Я уже писал, что в Европе и США готовят "План Маршалла" для нас. Хочу вам напомнить, что НИКТО НЕ БУДЕТ давать НИ ГРОША в стране, которую мародерят люди, которые представляют интересы народа, в мире было много примеров, а когда речь идет сотнях миллиардов долларов, этот вопрос очень актуальный.
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04.04.2022 19:31 Відповісти
тьотю ви з Марсу ? які Нєптуни їх що з асфальту викопали ? всі чули яку маячню передав кацапам Агрохімія , де кацапи і Китай наші гаранти , про Крим через 15 років .
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04.04.2022 18:47 Відповісти
"...зеленський грає свою роль..." - вне всякого сомнения, вот только режиссёры и него мутные...
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04.04.2022 18:51 Відповісти
головна роль яневтік писюном на роялі ...
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04.04.2022 18:51 Відповісти
Да да, Татьяна Тать, справедливость и человеческие жертвы получается ничего не стоят?! Если завтра удаться договориться, то кровь забудеться? - у зеленского и коломойского да, у людей нет. Ведь ни президент на передовой, вытаскивает раненых, кормит голодных
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04.04.2022 18:52 Відповісти
Я думаю зброї давали б більше і кращу, якби дехто менше патякав і не влазив у капітуляційні договорняки
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04.04.2022 22:20 Відповісти
Байден після побаченого в Бучі назвав Путіна варваром та військовим злочинцем...а ЗЕ слово путін так і не вимовив.
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04.04.2022 18:42 Відповісти
Знов "та старана"?
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Алкоголіки, наркомани, корупціонери- не так вже й бояться, коли це про них стає відомо. Що ж таке стоїть за цим, що так важливо прояснити на персональній зустрічі. За звичай між офіційними особами відбувається коротка зустріч, підписуються заготовлені заздалегідь документи. У цьому випадку не має акценту на угоді України. А це те головне, що має значення, не спілкування двох осіб. Головне -Угода. Хоча після цих звірств, та Маріупольських, що відкриються, уже питання не про угоду а про світовий трибунал. І все ж. Угода- на державному рівні уже давно мала бути створена Група фахівців міжнародного права, уже мала опрацьовувати ВСІ наші питання. Цієї групи немає. Є якийсь упоротий промосковській Чалий, який доведе нас до підпису московитського варіанту угоди. Чому ми не вимагаємо створення комісії по написанню угоди. Це найсерйозніша найважливіша справа! Т
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04.04.2022 19:39 Відповісти
Лапотний обісраний сцарь в обісраному ним самим бункері чекає перемоги в Україні...Якої не буде ніколи...
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04.04.2022 18:20 Відповісти
Похоже наш гарант таки договорился с президентом Колумбии
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04.04.2022 18:20 Відповісти
Ви бачили, яким тоном він сьогодні говорив у Бучі?
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04.04.2022 19:55 Відповісти
Режисер та продюсер стояв в 10 см за ним і контролював.
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04.04.2022 20:04 Відповісти
Чем хуже касапам тем лучше нам.
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04.04.2022 18:20 Відповісти
боїшся що ЗСУ розіб'є кацапів і не встигнеш здати Україну ? як здав Херсон і Маріуполь .
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04.04.2022 18:21 Відповісти
він себе бачить великим дипломатом , ну хіба не смішно ?

запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
це не дипломатія , а страх 😠
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04.04.2022 18:23 Відповісти
саме через це в українську переговорну групу відмовилися йти патріоти та фахові дипломати, от і прийшлось пхати ту кляту Агрохімію
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04.04.2022 18:35 Відповісти
патріоти охоче б пішли. але патріоти не потрібні зе-зрадникам. завадять підписати якусь ***** капітуляцію ще.
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04.04.2022 19:18 Відповісти
Прямо сейчас заплачу от того шо рыфе будет хреново. Шо оно так переживает за рашу - конченый совок головного мозга у криворожского комика.
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Там же столько потенциальных потребителей его продукции...
Это же крах бизнеса, что вы...
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04.04.2022 18:41 Відповісти
увесь світ із подивом спостерігає як путя у бункері відтягує свій кінець
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04.04.2022 18:25 Відповісти
от ты оспади !
чем больше об этом говоришь, тем сильнее ***** верит в свою непобедимость !!!
ну разве это так тяжело осознать????
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04.04.2022 18:26 Відповісти
С пидарорашистами никаких ***** переговоров,ипашить их нах везде,по всему шару
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04.04.2022 18:26 Відповісти
молодець
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04.04.2022 18:28 Відповісти
Хто?
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04.04.2022 18:30 Відповісти
президент. Якщо він таке пи.донув, то ***** тепер із своєї природньої вредності навмисно не піде на перемовини. Тим і краще
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04.04.2022 18:37 Відповісти
А Меркель с рекламы-здохни тварь,шлюха арийская
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04.04.2022 18:29 Відповісти
у вас помилка, московська .
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Стопудов
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04.04.2022 19:26 Відповісти
Какие переговоры могут быть после Бучи, але? Выйти из переговоров и не возвращаться, пока кацапская делегация не принесет головы упырей-палачей, всех, до единого!
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04.04.2022 18:29 Відповісти
Про що домовлятися???? З ким домовлятися????
З гвалтівником-вбивцею який єхидно посміхаючись буде казати "а чого вона пручалася?"
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04.04.2022 18:30 Відповісти
Прав же был Байден: "путин- мясник". Когда же Зе назовет путина преступником.
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04.04.2022 18:34 Відповісти
Проект цього доовору -- повна капітуляція України.
Сгода на виконання всіх вимог Путіна. Що ще треба від громадян України?
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04.04.2022 18:38 Відповісти
Проблема зелёного в том что он не понимает причин этой войны.
Может он считает что это желание одного человека, поговорив с которым, можно все вернуть вспять, а те что совершали военные преступления просто случайность.
Но нет...
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04.04.2022 18:45 Відповісти
саме так
совок, вихований папашею-слвком і дєдушкою-нквдистом
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04.04.2022 19:23 Відповісти
а ему понимать ничего и не нужно..его дело віполнять указания бени....а тот через абрамовича бабки уже получил
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04.04.2022 19:53 Відповісти
"діалог є обов'язковою умовою для завершення війни"

І як це Черчіль свого часу до такого не додумався і не став домовлятися з Гітлером.
Мабуть це тільки "найвеличнішиму" такі геніальні думки в "найсвітлішу" голову приходять, а той Черчіль, мабуть за своєю дурістю думав, що обов'язковою умовою для завершення війни є ПЕРЕМОГА.

Віват великому ЗЕ!!!
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04.04.2022 18:47 Відповісти
Народе, ви дійсно не розумієте, що перемога буде за Україною, але Зе-гниди і його шоблокоманда відтягує дату перемоги? Навіщо вони це роблять?
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04.04.2022 18:55 Відповісти
ми розуміємо. ми в розпачі. нам уже фінансову допомогу навіть призупинили через цих зрадників, корупціонерів клятих. які тільки й думають, як би капітуцляцію підписати так, щоб ніхто не здогадався.
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04.04.2022 19:22 Відповісти
Это типа зеленый ***** подсказывает? ЛОЛ
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04.04.2022 19:00 Відповісти
Це просто поза здоровим глуздом, хто може до цього ідіота достукатись?
Як можна сідати за один стіл з терористом? Як би він уявляв собі можливим сісти за один стіл з гітлером?
Скажіть йому, що це новий гітлер! Його потрібно тільки придушити економічно та знищити всією міццю антипутінської коаліції!!!
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04.04.2022 19:02 Відповісти
маленький фюрер закрыл телеканалы прямий, пятий и еспрессо. дебил
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04.04.2022 19:03 Відповісти
Я ШОКОВАНИЙ! - Президент України турбується про долю покидьщиної орди!...
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04.04.2022 19:22 Відповісти
як же достав цей наполенчик.не вчить його нічого..все хоче стати на коліна перед путніим і в очі подивитись.та не зли ж ти народ.відосівський піарщик.блазень кварталівський.де твої кварталенята...поховались суки.
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04.04.2022 19:43 Відповісти
Хотели ли встреч с Гитлером лидеры Европы во время бомбёжек их городов?
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05.04.2022 01:21 Відповісти
Зеленский ты когда перестанеш бредить переговорами с рашистами, вы переговаривается , а они обстреливают мирных жителей вместе с детьми, что там нет твоих детей, они надёжно спрятаны под грифом секретноподумай что ты опять начал творить память у нас хорошая
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05.04.2022 10:23 Відповісти
 
 