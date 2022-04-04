Чим довше Росія затягує переговорний процес, тим гірше для неї, – Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Представникам Російської Федерації у переговорному процесі з Україною слід "думати швидше", заявив президент України Володимир Зеленський.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чим довше Російська Федерація затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для них, і в принципі для цієї ситуації, для цієї війни. Тому що щодня, коли заходять наші війська та деокупують ті чи інші території, ви бачите, що відбувається. Дуже складно розмовляти, коли ти бачиш те, що вони тут наробили. Щодня знаходять людей у бочках, у льохах тощо, задушених і просто замучених. Тому я вважаю, що їм потрібно, якщо є чим думати, то думати швидше", – сказав Зеленський журналістам під час поїздки до м. Бучі у Київської області.
Водночас він наголосив, що діалог є обов'язковою умовою для завершення війни.
"Я вважаю, що в будь-якому разі на території України точно буде мир. Україна не може жити у війні, тому що ми перебуваємо у Європі, перебуваємо у ХХІ столітті, ми прагнемо миру і ми гідні його. І цей народ це показав, і Збройні сили це показали. Тому має бути мир у нашій державі. Мир не може бути без перемоги. Перемога може бути у дипломатичному форматі, паралельно з бойовими кроками нашої армії. Бойові кроки наша армія демонструє щодня, але це непросто. Ми не хочемо втратити мільйони людей. Тому має бути той чи інший діалог", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1510991727821307908
Причому вся риторика та вислови у листі дуже нагадують окремих дописувачів на цьому ресурсі...))
І тут невелика проблема - "Азов" ЗеБлазнями не обізвеш....))
https://censor.net/ua/news/3331273/*****************************************************************************************
зеленський грає свою роль
поки він дає ознаки, що він хоче переговорів (миру) нас дають зброю та гуманітарку
вій шось підписав?
то нахіба зрадофілити?
поки він розказує про готовність до переговорів у нас вже нєптунами рагульські кораблі шпілять
думайте
ніколи за нього не топила, але поки війна і немає явної зради у вигляді підписання мутної муйні, поки йдуть лише розмови, під які ми можемо отримати зброю - хай будуть переговори і хай буде Зеленський
після війни подивимось і на асфпльт і на шашлики на майські
і з насолодою полаюся у срачах на форумі))
але наразі Зеленський та Кулеба добре роблять свою справу)
включати голову
вилючати паніку і зрадофільство
що і хто підписав?
а, ніхто і нічого?
сказали?
обіцяли?
обіщав не значить оженився.
При этом наши зарубежные партнеры нам готовы помогать. Но на этой неделе они сильно задумались и суммы, которые собирались и планировались для нас уже в ближайшее время могут подвиснуть, что для нас будет катастрофой.
В пятницу, субботу и сегодня с переговорил с экспертами из Лондона, Цюриха и Варшавы. Все они в *******. В ******* их ввели два голосования в ВР. Первое - Прозорро, второе - набсоветы. На фоне этого там быстро вспомнили все коррупционные скандалы. Люди же не поменялись. Никто не хочет помогать стране, которую собираются грабить свои же люди и зарабатывать на крови.
В этом я вижу безусловную зраду. Одна из моих идей - это приставить к каждому из депутатов человека, которого для этого откомандировали прямо с передка, который бы каждые 10 минут 24х7 задавал бы вопрос: "ТЫ, *****, ЧТО ТВОРИШЬ!" держа в руках оружие. И каждые три дня менять таких людей, чтобы воспоминание о войне было очень свежим.
Я уже писал, что в Европе и США готовят "План Маршалла" для нас. Хочу вам напомнить, что НИКТО НЕ БУДЕТ давать НИ ГРОША в стране, которую мародерят люди, которые представляют интересы народа, в мире было много примеров, а когда речь идет сотнях миллиардов долларов, этот вопрос очень актуальный.
запам'ятай Вова , зустріч із військовим злочинцем і головорізом ,
це не дипломатія , а страх 😠
Это же крах бизнеса, что вы...
чем больше об этом говоришь, тем сильнее ***** верит в свою непобедимость !!!
ну разве это так тяжело осознать????
З гвалтівником-вбивцею який єхидно посміхаючись буде казати "а чого вона пручалася?"
Сгода на виконання всіх вимог Путіна. Що ще треба від громадян України?
Может он считает что это желание одного человека, поговорив с которым, можно все вернуть вспять, а те что совершали военные преступления просто случайность.
Но нет...
совок, вихований папашею-слвком і дєдушкою-нквдистом
І як це Черчіль свого часу до такого не додумався і не став домовлятися з Гітлером.
Мабуть це тільки "найвеличнішиму" такі геніальні думки в "найсвітлішу" голову приходять, а той Черчіль, мабуть за своєю дурістю думав, що обов'язковою умовою для завершення війни є ПЕРЕМОГА.
Віват великому ЗЕ!!!
Як можна сідати за один стіл з терористом? Як би він уявляв собі можливим сісти за один стіл з гітлером?
Скажіть йому, що це новий гітлер! Його потрібно тільки придушити економічно та знищити всією міццю антипутінської коаліції!!!