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Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,авіаналіт

Российские оккупанты готовят наступательные действия, чтобы захватить город Харьков.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировку Объединенных сил и овладеть Харьковом. Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины...

Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - отметил он.

Также оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.

Смотрите также: В результате обстрела Харькова погибли четыре человека, пострадали 30, среди которых - дети. ФОТО
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Топ комментарии
+80
Цинк им а не Харьков и Донбасс.
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04.04.2022 20:34
+64
окупують вони прутень ЗСУ своїми вологими губами.
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04.04.2022 20:34
+51
Нанесіть превентивний удар по скупченню ворога,не чекайте.Не повторюйте минулих помилок.
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04.04.2022 20:39
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а нам зачем это знать
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05.04.2022 00:22 Ответить
Чтобы женщины и дети оттуда уезжали немедленно
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05.04.2022 03:51 Ответить
надеюсь не будет как с мариуполем... кто кстати разминировал проходы в крым перед войной 7 кто отдал этот приказ 7
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05.04.2022 00:53 Ответить
никто не разминировал. кацапский фейк.
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05.04.2022 06:21 Ответить
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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05.04.2022 01:14 Ответить
"Незрозуміло, чому Україна не залучає"
Тому шо ані екіпірування з броніками, ані зброї нема. Видавати добровольцям шматки асфальту замість зброї?
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05.04.2022 11:36 Ответить
погано коли довбні не вчать історію навіть 20 сторіччя. Але для Вас гарна новина: маєте змогу вчитися на власній шкірі. Ціною за Вашу позицію буде Ваша власна кров та кров рідних та близьких. Більшість українців з легкістю перекладають провину за сьогодення на європейських політиків, місцевих політиків, корупціонерів, олігархів і т.д. Але це свідомий самообман та намагання виправдати свій безглуздий вибір і свою пасивність на протязі 30 років. Ми зараз розплачуються кров'ю патріотів за всі попередні вибори і коли пишуть у дописах, як Бог міг таке допустити то відповідь одна: він дав вільний вибір істотам створеним за його подобою і саме ці істоти загнали себе у той стан, в якому вони знаходяться. Саме південні та східні регіони України не бажали вступати у НАТО, аплодували багатовекторності Кучми, обирали "батю". Це не європейські політики бігали по містах України проти НАТО, а ми самі. А саме жахливе це навіть не плата, яку зараз платить Україна за свій вибір, а подальші спроби самообману та перекладання відповідальності за допущені прорахунки. Подібні дії будуть збільшувати ціну у геометричній прогресії, бо найбільшу ціну сплачує той хто не бажає вчитися та нести відповідальність за власний вибір.
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05.04.2022 06:18 Ответить
грубо работаешь, кацапобот.
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05.04.2022 06:22 Ответить
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