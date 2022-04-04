Россия готовится оккупировать Харьков, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты готовят наступательные действия, чтобы захватить город Харьков.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.
"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировку Объединенных сил и овладеть Харьковом. Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины...
Противник усиливает группировку войск западного и южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений мобилизационного резерва", - отметил он.
Также оккупанты налаживают маршруты логистического обеспечения группировок войск, создают запасы боеприпасов, ракет и ГСМ, а также осуществляют подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых.
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Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
Тому шо ані екіпірування з броніками, ані зброї нема. Видавати добровольцям шматки асфальту замість зброї?