Росія готується окупувати Харків, - Міноборони

Російські окупанти готують наступальні дії, щоб захопити місто Харків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України. ...

Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - зазначив він.

Також окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створюють запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

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