Росія готується окупувати Харків, - Міноборони
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Російські окупанти готують наступальні дії, щоб захопити місто Харків.
Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.
"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України. ...
Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - зазначив він.
Також окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створюють запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.
Будь ласка, зачекайте...
Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.
А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.
При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.
(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
Тому шо ані екіпірування з броніками, ані зброї нема. Видавати добровольцям шматки асфальту замість зброї?