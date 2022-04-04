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Росія готується окупувати Харків, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,авіаналіт

Російські окупанти готують наступальні дії, щоб захопити місто Харків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угруповання Об’єднаних сил та оволодіти містом Харків. Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України. ...

Противник посилює угруповання військ західного і південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - зазначив він.

Також окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створюють запаси боєприпасів, ракет та ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

Також читайте: Унаслідок обстрілу Харкова загинули чотири особи, постраждали 30, серед яких - діти. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+80
Цинк им а не Харьков и Донбасс.
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04.04.2022 20:34
+64
окупують вони прутень ЗСУ своїми вологими губами.
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04.04.2022 20:34
+51
Нанесіть превентивний удар по скупченню ворога,не чекайте.Не повторюйте минулих помилок.
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04.04.2022 20:39
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а нам зачем это знать
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05.04.2022 00:22 Відповісти
Чтобы женщины и дети оттуда уезжали немедленно
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05.04.2022 03:51 Відповісти
надеюсь не будет как с мариуполем... кто кстати разминировал проходы в крым перед войной 7 кто отдал этот приказ 7
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05.04.2022 00:53 Відповісти
никто не разминировал. кацапский фейк.
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05.04.2022 06:21 Відповісти
Незрозуміло, чому Україна не залучає (не мобілізує) добровольців (які готові не за гроші, а за ідею захищати свою країну), для того, щоби мати додаткові сили якщо не прямо зараз, то, хоча би, завтра-післязавтра або через тиждень, за який їх можна додатково підготувати.

Генштаб регулярно повідомляє, що ворог проводить приховану (таємну) мобілізацію в Росії (а в окупованих зонах на Донеччині, Луганщині та Криму - не приховану, а відкриту примусову мобілізацію), збільшуючи таким чином свої сили. А про мобілізацію навіть добровольців в Україні інформації нема, зате є дані про відмову добровольцям навіть з досвідом і відправлення їх додому - "бути на зв'язку" і чекати (без здійснення підготовки) незрозуміло чого і для чого. При цьому зведення Генштабу виглядають так, ніби на деяких напрямках, особливо у невеликих населених пунктах, захисникам України не вистачає сил іноді навіть для оборони, і, тим більше, для наступу.

А наявність значної, особливо, - багатократної чисельної переваги могла би бути фактором, який може значно прискорити процеси звільнення від окупантів і їх результати.

При тому, що втрата часу для нас - це втрати людей від обстрілів і бомбардувань, і можливість для ворога укріпитися на захоплених позиціях.

(Правда, треба пам'ятати про необхідність роззосереджувати ресурси і людей, щоб зменшити ризики від ракетних обстрілів та авіанальотів, а зосереджувати сили тільки на короткий час для створення багатократної переваги.)
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05.04.2022 01:14 Відповісти
"Незрозуміло, чому Україна не залучає"
Тому шо ані екіпірування з броніками, ані зброї нема. Видавати добровольцям шматки асфальту замість зброї?
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05.04.2022 11:36 Відповісти
погано коли довбні не вчать історію навіть 20 сторіччя. Але для Вас гарна новина: маєте змогу вчитися на власній шкірі. Ціною за Вашу позицію буде Ваша власна кров та кров рідних та близьких. Більшість українців з легкістю перекладають провину за сьогодення на європейських політиків, місцевих політиків, корупціонерів, олігархів і т.д. Але це свідомий самообман та намагання виправдати свій безглуздий вибір і свою пасивність на протязі 30 років. Ми зараз розплачуються кров'ю патріотів за всі попередні вибори і коли пишуть у дописах, як Бог міг таке допустити то відповідь одна: він дав вільний вибір істотам створеним за його подобою і саме ці істоти загнали себе у той стан, в якому вони знаходяться. Саме південні та східні регіони України не бажали вступати у НАТО, аплодували багатовекторності Кучми, обирали "батю". Це не європейські політики бігали по містах України проти НАТО, а ми самі. А саме жахливе це навіть не плата, яку зараз платить Україна за свій вибір, а подальші спроби самообману та перекладання відповідальності за допущені прорахунки. Подібні дії будуть збільшувати ціну у геометричній прогресії, бо найбільшу ціну сплачує той хто не бажає вчитися та нести відповідальність за власний вибір.
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05.04.2022 06:18 Відповісти
грубо работаешь, кацапобот.
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05.04.2022 06:22 Відповісти
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