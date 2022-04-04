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Сработает только грубость: Великобритания будет работать с союзниками над жесткими санкциями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трасс

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что будет работать с союзниками, чтобы запретить российским кораблям заходить в западные порты, разделаться с российскими банками и согласовать договоренности о четком графике отказа от энергоносителей России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Дело в том, что грубость - единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - подчеркнула она.

По словам Трасс, нужно восстановить полную территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекладывание преступлений РФ на Украину является также частью вражеского плана, - Симмонс
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Топ комментарии
+44
Бритам-черговий респект...
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04.04.2022 20:39
+24
Только мне показалось то что Великобритания стала активней вплане санкций и действий чем США?
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04.04.2022 20:40
+14
Реинкарнация Тэтчер. А Джонсон - реинкарнация Черчилля.
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04.04.2022 20:40
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Бритам-черговий респект...
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04.04.2022 20:39 Ответить
Российская дезинформация о событиях в Буче не скроет правды - Джонсон

«Подлые нападения» России на украинские города Ирпень и Буча являются еще одним доказательством того, что президент Путин и его армия совершают военные преступления, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В письменном заявлении Джонсон указал, что отрицание произошедшего со стороны Кремля или дезинформация не смогут скрыть правды, о которой знают все.

«У Путина нет выхода, его оккупация безуспешна, а Украина еще никогда не была столь решительной», - заявил он.

Джонсон сказал, что Британия - одна из первых сторонников расследования военных преступлений в Украине со стороны МУС, отметив, что в Украину будут направлены новые эксперты.
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04.04.2022 20:46 Ответить
О! Пані Маргарет проснулася
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04.04.2022 20:40 Ответить
Реинкарнация Тэтчер. А Джонсон - реинкарнация Черчилля.
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04.04.2022 20:40 Ответить
Все вірно, кацап розумію тільки з ноги чоботом та по мордяці! Йому навітьце подобається!
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04.04.2022 21:38 Ответить
Только мне показалось то что Великобритания стала активней вплане санкций и действий чем США?
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04.04.2022 20:40 Ответить
Ні, друже. Я цілком поділяю твою думку. США теж роблять багато, але УК - вони більш "приткі", менше забюрократизовані.
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04.04.2022 20:42 Ответить
Варто лише побачити як працює британський парламент, бо там просто нема трибуни, регламенту, головного мікрофона і тому подібних бздурів. Всі говорять з місця, по суті справи і не витрачають ані секунди зайвого часу.
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04.04.2022 21:18 Ответить
У них такий розподіл ролей: США в тіні...
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04.04.2022 20:50 Ответить
Виглядає що вже почали розуміти всю ситуацію.
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04.04.2022 20:41 Ответить
Низький уклін всім нашим союзникам. Процвітання Вашому народу.
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04.04.2022 20:43 Ответить
Не-не, анал..
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04.04.2022 20:44 Ответить
Тут десант подляковцев.
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04.04.2022 21:26 Ответить
Дякуємо Британія!
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04.04.2022 20:46 Ответить
Брітти - наша сила
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04.04.2022 20:48 Ответить
"Отступающая" русня в Дмитриевке (Киевская область)... Точнее остатки русни
https://t.me/kyivoperativ/94066
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04.04.2022 20:48 Ответить
жареных бурятов должна быть сотня на каждого нашего погибшего, и 500 за каждого ребенка!
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04.04.2022 20:57 Ответить
А шо там пан Байден? Хоч яхту яку конфіскують?
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04.04.2022 20:50 Ответить
thanks !! really thanks !
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04.04.2022 20:52 Ответить
Як добре що Британія вийшла з гнилі під назвою єС
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04.04.2022 20:52 Ответить
Англичане как никто другой понимают украинцев потому что в 1940 году, на них напала нацистская Германия и фашистская Италия. Весь мир жевал сопли успокаивая фашистов и уговаривая гитлера сесть за стол переговоров, в то время как англичане истекая кровью защищали свой дом. Выстояли Они, выстоим и Мы
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04.04.2022 20:57 Ответить
Дякуємо.
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04.04.2022 21:04 Ответить
НИНАДА! А то путен нападьот!
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04.04.2022 21:07 Ответить
Вельмишановна пані Трасс язиком ніколи дарма не ляпає, тому вимогу повного відведення московських військ і повного відновлення територіальної цілісності України слід сприймати буквально. Іншими словами, британська розвідка не дозволить кловану підписати капітуляцію. Принаймні в таке хочеться вірити.
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04.04.2022 21:11 Ответить
Завжди був англофілом і не помилився.
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04.04.2022 22:00 Ответить
Англосакси, ви думаєте що я вас поважаю? хрен там, я вами пишаюсь та Україною пишаюсь що у нас є такі друзі, які не тільки озабоченость выражают.
СЛАВА УКРАЇНІ!
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04.04.2022 22:59 Ответить
брити здавна переконані, що ганси є двурушниками по своїй натурі, за зовнішною пунктуальністю так і випирає жага реваншу. Тут і друзяки завжди ті ж самі, що царі, що ленінці,що путінці одне й теж- ми огого, ми центр всесвіту. Все якісь осі придумують. А на ділі завжди ходять як побиті собаки. Он і Штан кається, я душою і тілом за за два потоки, але..... А його старший друг і товариш шредер так і далі шкребе гроші у Сечіна. А брити завжди прямо говорять про такого гегемона - торгаші ці ковбасники, прості торгаші. брити того і вийшли з Євросоюзу, бо намецького засилля стало явно забагато.
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04.04.2022 23:01 Ответить
 
 