Сработает только грубость: Великобритания будет работать с союзниками над жесткими санкциями
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что будет работать с союзниками, чтобы запретить российским кораблям заходить в западные порты, разделаться с российскими банками и согласовать договоренности о четком графике отказа от энергоносителей России
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Дело в том, что грубость - единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - подчеркнула она.
По словам Трасс, нужно восстановить полную территориальную целостность Украины.
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«Подлые нападения» России на украинские города Ирпень и Буча являются еще одним доказательством того, что президент Путин и его армия совершают военные преступления, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
В письменном заявлении Джонсон указал, что отрицание произошедшего со стороны Кремля или дезинформация не смогут скрыть правды, о которой знают все.
«У Путина нет выхода, его оккупация безуспешна, а Украина еще никогда не была столь решительной», - заявил он.
Джонсон сказал, что Британия - одна из первых сторонников расследования военных преступлений в Украине со стороны МУС, отметив, что в Украину будут направлены новые эксперты.
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