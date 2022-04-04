Сработает только грубость: Великобритания будет работать с союзниками над жесткими санкциями

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что будет работать с союзниками, чтобы запретить российским кораблям заходить в западные порты, разделаться с российскими банками и согласовать договоренности о четком графике отказа от энергоносителей России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Дело в том, что грубость - единственный подход, который сработает. Путин пошел на эскалацию этой войны. Такой подход является жизненно важным для того, чтобы он проиграл в Украине и чтобы мы увидели полный вывод российских войск", - подчеркнула она.

По словам Трасс, нужно восстановить полную территориальную целостность Украины.

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