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Великобритания (4277) Симмонс Мелинда (103)

Перекладывание преступлений РФ на Украину является также частью вражеского плана, - Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сіммонс

Похищение, пытки и казнь глав администраций, похоже, являются частью российского сценария, как и перекладывание этих преступлений на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

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"Похищение, пытки, казнь отважных и решительных глав областных и местных администраций, даже их семей, похоже, является частью российского сценария. Перекладывание этих преступлений на Украину - также часть плана. Об этом надо кричать. И привлекать к ответственности", – подчеркнула дипломат.

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Топ комментарии
+14
Нічого нового: вони так діяли в 40-х - 50-х на території заходу України, звинувачуючи в злочинах, які скоювали кати московіти з нквд, українське підпілля...
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04.04.2022 18:27
+10
Не могут ни санкции действительно действующие ввести, ни оружие достойное дать. Даже после Бучи опять пустой трёп о сожалении и озабоченности
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04.04.2022 18:33
+9
Малінді Сіммонс як притомній людині-респект...
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04.04.2022 18:25
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Малінді Сіммонс як притомній людині-респект...
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04.04.2022 18:25 Ответить
Нічого нового: вони так діяли в 40-х - 50-х на території заходу України, звинувачуючи в злочинах, які скоювали кати московіти з нквд, українське підпілля...
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04.04.2022 18:27 Ответить
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04.04.2022 18:28 Ответить
Касап этим занимается все время своего существования.
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04.04.2022 18:30 Ответить
Австрия не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа, заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию. 😡

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг также предостерег от запрета на импорт энергоносителей из РФ, опасаясь якобы "страшных последствий" для экономики Германии. Кстати Севинг вместе с Путиным числится членом российского фонда "Росконгресс".
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04.04.2022 18:32 Ответить
Не могут ни санкции действительно действующие ввести, ни оружие достойное дать. Даже после Бучи опять пустой трёп о сожалении и озабоченности
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04.04.2022 18:33 Ответить
І це з цими шльондрами, як пропонують деякі маргінали, бути в одному союзі?! - Має бути об'єднання держав, які є єдиними в світобаченні майбутнього!
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04.04.2022 18:52 Ответить
🔴 Bild сообщает, что Берлин примет на этой неделе решение о высылке значительного числа российских дипломатов.

По информации издания, из Германии могут быть высланы до 100 сотрудников диппредставительств РФ.
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04.04.2022 18:35 Ответить
⚡️Премьер-министр Польши заявил, что Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России.
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04.04.2022 18:38 Ответить
На віку ******** української молоді ще прийде той час, коли зі сторони цивілізованої світової спільноти будуть застосовані санкції і до германської паразитуючої федерації...
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04.04.2022 19:01 Ответить
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04.04.2022 18:41 Ответить
Я коли це почув то аж оху.л. До чогож мерзенні морди у нашої влади. І це - обличчя скраїни, яка стікає кров'ю! А може, судячи із задоволеного рила цього урода, я помиляюсь. Може немає Бучі, Гостомеля, Чернігова, Сум, Харкова, Маріуполя!!
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04.04.2022 18:56 Ответить
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04.04.2022 18:58 Ответить
На УНІАН виклали фото задоволеної морди нардепа Юрченка як він піариться в камуфляжі, в безпечному місці в Бучі. Показало як йому цілують руки вцілілі жителі звільнених територій. Після того як люди стали обуряватись воно пост прибрало, але скріни не горять. От такі вояки-служки.
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04.04.2022 19:06 Ответить
Говорят, в Эрмитаже стоит эта статуэтка из бронзы, работа 12 века, автор неизвестен. Название: "Образ дьявола".
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04.04.2022 18:52 Ответить
Х#йло 666
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста"

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04.04.2022 19:11 Ответить
Наглючие, брехливые, подлые кацапские нацисты.
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.

Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.

Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.

Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичкам спускаемым с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.

Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.

Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.
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04.04.2022 19:28 Ответить
 
 