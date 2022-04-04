Перекладывание преступлений РФ на Украину является также частью вражеского плана, - Симмонс
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Похищение, пытки и казнь глав администраций, похоже, являются частью российского сценария, как и перекладывание этих преступлений на Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.
"Похищение, пытки, казнь отважных и решительных глав областных и местных администраций, даже их семей, похоже, является частью российского сценария. Перекладывание этих преступлений на Украину - также часть плана. Об этом надо кричать. И привлекать к ответственности", – подчеркнула дипломат.
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Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг также предостерег от запрета на импорт энергоносителей из РФ, опасаясь якобы "страшных последствий" для экономики Германии. Кстати Севинг вместе с Путиным числится членом российского фонда "Росконгресс".
По информации издания, из Германии могут быть высланы до 100 сотрудников диппредставительств РФ.
На старинной фреске в Италии (1361-1376) художник изобразил "антихриста"
Когда они проводили голодомор 32-33 они нагло убеждали весь мир, что никакого голода нет. Многие им верили.
Уже сейчас, когда весь мир узнал, что голодомор таки был, они брешут, что украинцы сами себя морили голодом.
Это притом, что известно, что всем управляли люди, которых для проведения коллективизации направили из Москвы и Ленинграда. Это так называемые 25 тысячники. Их было больше 25 тысяч.
Они были направлены на все уровни, от сел до районов, областей и до уровня республики. Именно те кто из них были в селах управляли всем на местах во всех деталях. Конечно по методичкам спускаемым с верхних уровней. В том числе они управляли подручными местными, где смотреть при поиске продуктов, которые считали спрятаными.
Местных они насильно привлекали к этому фашистскому процессу.
Я разговаривал с одним человеком, предка которого тоже хотели привлечь. Ему удалось убежать в город, чтобы не участвовать в этом фашистском действии.