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Ученые РФ рискуют лишиться доступа к 97% мировой научной информации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вчені,японія

Россию ждет научно-информационная блокада, вследствие которой местные ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.

Об этом в своем Telegram отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада. На территории России скоро будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+20
Нехай шаманять з бубном!
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04.04.2022 22:55
+11
А чем их "учёные" в среднем отличаются от остальных рфашистов и почему им должны делаться исключения?

У друга неватнувшийся экс-коллега в Казанском универе работает - он в ****, пишет, что 80% профессуры и преподов офашистились и zигуют.
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04.04.2022 22:58
+11
Роzzийские ученые... Это о чем? Нет в раисии ученых. Одни твари КГБшные
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04.04.2022 23:04
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Нехай шаманять з бубном!
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04.04.2022 22:55 Ответить
А они разве знают как этим пользоваться ???!!!
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04.04.2022 22:56 Ответить
От і добре.
Нічого доброго для світу, в цій вигрібній ямі, винайти не здатні.
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04.04.2022 22:56 Ответить
Як це? А водка? А калаш? А матрьошка?

P.S. Матрьошку, до речі, кацапи з японської ляльки фукурума вкрали.
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04.04.2022 23:28 Ответить
Какая наука, у них там ведуньи и сватьи бабы бабарихи
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04.04.2022 22:57 Ответить
А чем их "учёные" в среднем отличаются от остальных рфашистов и почему им должны делаться исключения?

У друга неватнувшийся экс-коллега в Казанском универе работает - он в ****, пишет, что 80% профессуры и преподов офашистились и zигуют.
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04.04.2022 22:58 Ответить
российские "ученые" могут только оружие делать (или киздить), особенно массового поражения.
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04.04.2022 23:44 Ответить
расейския учение будут сосать *к*у*й копчений
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05.04.2022 02:24 Ответить
в пещеры суки! в пещеры!
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04.04.2022 23:01 Ответить
не смішіть, які в кацапії вчені?
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04.04.2022 23:01 Ответить
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04.04.2022 23:03 Ответить
Нелюдям кацапським наука не потрібна. Треба відрізати їх від цивілізованого світу й відправити в кам'яний вік.
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04.04.2022 23:03 Ответить
Роzzийские ученые... Это о чем? Нет в раисии ученых. Одни твари КГБшные
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04.04.2022 23:04 Ответить
А хіба вони в них є ?
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04.04.2022 23:05 Ответить
вони вже давно втратили..там все під перевірками ФСБ.люба пулікація перевіряється ,чи нема десь зради.а виїзд вчених на різні симпозіуми здається рік як вже під забороною..одним словом клітка як в ссср
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04.04.2022 23:06 Ответить
Російські вчені?????
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04.04.2022 23:07 Ответить
Щось на кшалт "дєряванаво жалеза".
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04.04.2022 23:30 Ответить
От обычной атомной бомбы нейтронная отличается дополнительным блоком, начиненным изотопом бериллия. Подрыв плутониевого заряда малой мощности запускает в дополнительном блоке термоядерную реакцию, ее результатом становится выброс потока быстрых нейтронов, губительных для всего живого. При этом сила ударной волны - и вызванных ею разрушений, - оказывается сравнительно невелика. А остаточная радиация быстро исчезает, поскольку нейтроны порождают короткоживущие изотопы.

По расчетам, воздушный подрыв нейтронной бомбы мощностью в одну килотонну вызывает разрушения на расстоянии 300 метров от эпицентра, зато все живое будет уничтожено в радиусе 2,5 километра. Опасная для жизни радиация исчезает через 12 часов, поскольку нейтронный поток порождает изотопы с коротким периодом распада. Для сравнения, водородная бомба той же мощности создает долговременное радиоактивное загрязнение в радиусе семи километров. Все эти соблазнительные для военных факторы отлились в детском стишке: "...Город стоит, а в нем - никого".
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04.04.2022 23:07 Ответить
Напомнил юмор времен ссср!
"В ссср избрели и испытали новую антинейтронную бомбу!
Это какую?
Мы есть,а ничего нет!"
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04.04.2022 23:20 Ответить
Нейтронный поток порождает ПОЛНЫЙ спектр изототопов, впрочем как и продукты деления плутония!
Суть нейтронной описана верно. Заражение территории меньше за счет меньшей мощности заряда (меньшей массы), но никак не за счет быстрого распада изотопов!
Учите матчасть.
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04.04.2022 23:24 Ответить
Яка в сраку наука? Оркам? У них не має бути ніякої науки! Бо всі досягнення науки їх цікавлять лише з однієї точки зору - направити ці досягнення на знищення вільних країн.
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04.04.2022 23:11 Ответить
Гнать дикарей-изуверов на хрен из цивилизованного мира! какая наука для этих тварей? Это - нелюди!
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04.04.2022 23:13 Ответить
ПРАВИЛЬНО. НЕКУЙ ШАСТАТЬ
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04.04.2022 23:13 Ответить
Після того,як припинився потік "мізків" на москву з західних республік,а ті що є фізично скінчилися найка на расєє перейшла до занепаду.
За остані кілька років "мізкі" з самої рф воліють (в більшості) працювати ЗА теренами фашистської імперії і "голосують ногами". Вони розуміють небезпеку їхнього існуваня при такому режимі. Погано,для країн в яки вони їдуть те,що вони за собою везуть купу лайна у вигляді неадекватних родичів!
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04.04.2022 23:17 Ответить
Кацапские "учёные" и так не особо нужна научная информация. После лепки петуха из говна научная мысль на засрашке достигла апогея.
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04.04.2022 23:18 Ответить
Кацапська метеослужба - прогноз погоди

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04.04.2022 23:20 Ответить
Нічого.Зато в медицині почнуть зновк лікуватись подорожником і тройним одеколоном.
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04.04.2022 23:22 Ответить
и это здорово. тяжелее оружие будет ваять.
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04.04.2022 23:27 Ответить
Виродки немають бути дотичними до цивілізації!
Яку,їм в ср...ку науку непарнокопитним!!!?
Протоплазмі наука непотрібна! Їм здихати...
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04.04.2022 23:29 Ответить
Жах! Яка ж трагедія! Головний планшет військ рассії - Орион-ПК-Э-210-08 АГРШ.466229.021.08 - не проеволюціонує!.. Воронєж точно у сраці!
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04.04.2022 23:32 Ответить
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04.04.2022 23:32 Ответить
А Соловей с Киселём им на х...я? Они всё им сами расскажут.
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04.04.2022 23:33 Ответить
...ну и хер с ними..
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04.04.2022 23:34 Ответить
Подозреваю, что только рискуют потерять. Найдутся какие немцы или орбаны которые скажут что нельзя лишать граждан кацапии прав на доступ к современной медицине. Дескать негуманно.
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04.04.2022 23:36 Ответить
Мировая наука этого даже не заметит. Кацапский сталактид из дерьма ученых мира не очень интересует.
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04.04.2022 23:59 Ответить
А надо 100%
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05.04.2022 00:01 Ответить
русня втратила 100% звязок з реальністю, а ви тут про якись знання
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05.04.2022 00:05 Ответить
Очень хорошо, но не достаточно. Надо ещё посадить на электрический стул всех их шпионов в западных научных центрах. Цель российской, как и советской науки только одна - хоть понять, что притащили шпионы. И почти больше никакого вклада в науку человечества.
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05.04.2022 00:23 Ответить
,,наука на кацапіі,, звучить також недоречно та неприродно як,, ямало нінецкий джаз,,
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05.04.2022 01:25 Ответить
кацапские ученые должны быть отрезаны не только от информации, но и от оборудования, Интернет должен быть отрублен от кацапии навсегда, все архивы уничтожены, все библиотеки уничтожены...
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05.04.2022 05:26 Ответить
Ну що за фігня! Як це можуть?! Вони повинні вже втратити!
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05.04.2022 06:08 Ответить
чем эти т.н. учёные отличаются от учёных фашистской германии?!ничем!
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05.04.2022 18:09 Ответить
 
 