Ученые РФ рискуют лишиться доступа к 97% мировой научной информации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россию ждет научно-информационная блокада, вследствие которой местные ученые могут потерять доступ к 97% научной информации.
Об этом в своем Telegram отмечает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Российские ученые могут потерять доступ к 97% научной информации. РФ ждет научно-информационная блокада. На территории России скоро будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus", - говорится в сообщении.
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Нічого доброго для світу, в цій вигрібній ямі, винайти не здатні.
P.S. Матрьошку, до речі, кацапи з японської ляльки фукурума вкрали.
У друга неватнувшийся экс-коллега в Казанском универе работает - он в ****, пишет, что 80% профессуры и преподов офашистились и zигуют.
По расчетам, воздушный подрыв нейтронной бомбы мощностью в одну килотонну вызывает разрушения на расстоянии 300 метров от эпицентра, зато все живое будет уничтожено в радиусе 2,5 километра. Опасная для жизни радиация исчезает через 12 часов, поскольку нейтронный поток порождает изотопы с коротким периодом распада. Для сравнения, водородная бомба той же мощности создает долговременное радиоактивное загрязнение в радиусе семи километров. Все эти соблазнительные для военных факторы отлились в детском стишке: "...Город стоит, а в нем - никого".
"В ссср избрели и испытали новую антинейтронную бомбу!
Это какую?
Мы есть,а ничего нет!"
Суть нейтронной описана верно. Заражение территории меньше за счет меньшей мощности заряда (меньшей массы), но никак не за счет быстрого распада изотопов!
Учите матчасть.
За остані кілька років "мізкі" з самої рф воліють (в більшості) працювати ЗА теренами фашистської імперії і "голосують ногами". Вони розуміють небезпеку їхнього існуваня при такому режимі. Погано,для країн в яки вони їдуть те,що вони за собою везуть купу лайна у вигляді неадекватних родичів!
Яку,їм в ср...ку науку непарнокопитним!!!?
Протоплазмі наука непотрібна! Їм здихати...