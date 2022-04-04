Вчені РФ ризикують втратити доступ до 97% світової наукової інформації
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Росію чекає науково-інформаційна блокада внаслідок якої місцеві вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації.
Про це у своєму Telegram зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ
"Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. рф чекає науково-інформаційна блокада. На території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Петро Воля
показати весь коментар04.04.2022 22:55
+11 Peter Nikolsky
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+11 Елена Корнейчук c0dc6967
показати весь коментар04.04.2022 23:04
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Будь ласка, зачекайте...
Нічого доброго для світу, в цій вигрібній ямі, винайти не здатні.
P.S. Матрьошку, до речі, кацапи з японської ляльки фукурума вкрали.
У друга неватнувшийся экс-коллега в Казанском универе работает - он в ****, пишет, что 80% профессуры и преподов офашистились и zигуют.
По расчетам, воздушный подрыв нейтронной бомбы мощностью в одну килотонну вызывает разрушения на расстоянии 300 метров от эпицентра, зато все живое будет уничтожено в радиусе 2,5 километра. Опасная для жизни радиация исчезает через 12 часов, поскольку нейтронный поток порождает изотопы с коротким периодом распада. Для сравнения, водородная бомба той же мощности создает долговременное радиоактивное загрязнение в радиусе семи километров. Все эти соблазнительные для военных факторы отлились в детском стишке: "...Город стоит, а в нем - никого".
"В ссср избрели и испытали новую антинейтронную бомбу!
Это какую?
Мы есть,а ничего нет!"
Суть нейтронной описана верно. Заражение территории меньше за счет меньшей мощности заряда (меньшей массы), но никак не за счет быстрого распада изотопов!
Учите матчасть.
За остані кілька років "мізкі" з самої рф воліють (в більшості) працювати ЗА теренами фашистської імперії і "голосують ногами". Вони розуміють небезпеку їхнього існуваня при такому режимі. Погано,для країн в яки вони їдуть те,що вони за собою везуть купу лайна у вигляді неадекватних родичів!
Яку,їм в ср...ку науку непарнокопитним!!!?
Протоплазмі наука непотрібна! Їм здихати...