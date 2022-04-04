Вчені РФ ризикують втратити доступ до 97% світової наукової інформації

Росію чекає науково-інформаційна блокада внаслідок якої місцеві вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації.

Про це у своєму Telegram зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Російські вчені можуть втратити доступ до 97% наукової інформації. рф чекає науково-інформаційна блокада. На території рф незабаром буде припинено легальний доступ до найбільших повнотекстових колекцій статей видавництв Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers та інших, а також до реферативних баз даних Web of Science та Scopus", - йдеться у повідомленні.

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