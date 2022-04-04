Министр здравоохранения Виктор Ляшко пообщался со своим коллегой из Греции Атанасиосом Плеврисом, руководителем Детской больницы Святой Софии в Афинах доктором Манолисом Папасавасом и с министром здравоохранения Чешской Республики, профессором Властимилом Валеком.

Об этом сообщают в Минздраве, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что Греция готова принять детей вместе с их родителями на лечение, уже начато формирование пациентов первого рейса в страну. Более того, Греция рассмотрит возможность приема взрослых пациентов из Украины, которые из-за войны нуждаются в длительном лечении и реабилитации с последующим протезированием.

В Минздраве напомнили, что с момента полномасштабного российского вторжения Чехия приютила более 250 тыс. украинских беженцев и продолжает предоставлять убежище тем, кто в этом нуждается. На лечение в страну прибывает все больше детей, эвакуированных из украинских больниц.

Кроме этого, Украина и Чехия ведут переговоры по обмену профессиональным опытом для практикующих врачей и для тех медиков, которые только овладевают профессией.

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