УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 817 0
Греція (350) МОЗ (3877) Україна (5237) Чехія (1005)

Греція готова прийняти дітей разом з їхніми батьками на лікування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моз,греція

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поспілкувався зі своїм колегою із Греції Атанасіосом Плеврісом, керівником Дитячої лікарні Святої Софії в Афінах доктором Манолісом Папасавасом та з міністром охорони здоров’я Чеської Республіки, професором Властімілом Валеком.

Про це повідомляють у МОЗ, інформує Цензор.НЕТ

У повідомленні йдеться, що Греція готова прийняти дітей разом з їхніми батьками на лікування, вже розпочато формування пацієнтів першого рейсу до країни. Більше того, Греція розгляне можливість прийому дорослих пацієнтів з України, які через війну потребують довготривалого лікування та реабілітації з подальшим протезуванням.

У МОЗ нагадали, що з моменту повномасштабного російського вторгнення Чехія прихистила понад 250 тис. українських біженців і надалі продовжує надавати притулок тим, хто цього потребує. На лікування до країни прибуває все більше дітей, які були евакуйовані з українських лікарень.

Окрім цього, Україна і Чехія ведуть перемовини щодо обміну професійним досвідом для практикуючих лікарів та для тих медиків, які тільки опановують професію.

Також читайте: Лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 