Греція готова прийняти дітей разом з їхніми батьками на лікування
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко поспілкувався зі своїм колегою із Греції Атанасіосом Плеврісом, керівником Дитячої лікарні Святої Софії в Афінах доктором Манолісом Папасавасом та з міністром охорони здоров’я Чеської Республіки, професором Властімілом Валеком.
Про це повідомляють у МОЗ, інформує Цензор.НЕТ
У повідомленні йдеться, що Греція готова прийняти дітей разом з їхніми батьками на лікування, вже розпочато формування пацієнтів першого рейсу до країни. Більше того, Греція розгляне можливість прийому дорослих пацієнтів з України, які через війну потребують довготривалого лікування та реабілітації з подальшим протезуванням.
У МОЗ нагадали, що з моменту повномасштабного російського вторгнення Чехія прихистила понад 250 тис. українських біженців і надалі продовжує надавати притулок тим, хто цього потребує. На лікування до країни прибуває все більше дітей, які були евакуйовані з українських лікарень.
Окрім цього, Україна і Чехія ведуть перемовини щодо обміну професійним досвідом для практикуючих лікарів та для тих медиків, які тільки опановують професію.
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