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Россия планирует захватить полностью Донецкую и Луганскую области, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

Новый военный замысел РФ состоит в том, чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую области, развить наступление на юге Украины в направлении Херсона и Николаева, а также продолжать бомбардировки украинских городов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"На сегодняшнем этапе мы считаем, что Россия пересматривает свои военные действия. Она перемещает свои силы, чтобы сосредоточить их для наступательных операций на востоке и частично на юге Украины", - отметил он.

По его словам, Россия будет стремиться окружить украинские силы на востоке. Разведка сейчас наблюдает, как российское командование осуществляет перебрасывание сил с севера Украины в Донецкую и Луганскую области.

"Российские силы уже отходят от Киева в Беларусь, в то время как Россия, очевидно, готовится отправить десятки дополнительных батальонных тактических групп с десятками тысяч военных на линию столкновения на востоке Украины", - сказал он.

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Салливан отметил, что РФ сосредоточится на том, чтобы добиться преимущества над украинскими силами в Луганской и Донецкой областях и захватить значительно большую территорию, чем российские преспешники контролировали до февраля.

"Мы ожидаем, что Россия может расширить военные операции и присутствие на других территориях Украины, за пределами Луганской и Донецкой областей", - добавил советник Байдена.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
так США, дайте зброю нормальну, що б вся расія полягла
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05.04.2022 01:37
+12
🖕 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:28
+8
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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05.04.2022 01:29
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новость одна другой лучше...
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05.04.2022 01:27 Ответить
🖕 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:28 Ответить
Да мы ему только просмотров набираем. Я уже сотни раз на него жаловался. А толку? Такие каналы нужно банить как-то на высшем уровне, а не жалобами.
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05.04.2022 01:37 Ответить
Уже заблокирован на территории Украины.
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05.04.2022 08:00 Ответить
Вже! Бан!
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05.04.2022 08:01 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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05.04.2022 01:29 Ответить
Потрібно вивозити всіх людей у глиб країни, особливо дітей та жінок. Ми мусимо запобігти новим звірствам.
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05.04.2022 01:32 Ответить
так США, дайте зброю нормальну, що б вся расія полягла
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05.04.2022 01:37 Ответить
вот именно, а нам опять фигню впаривают...
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05.04.2022 02:45 Ответить
Так, з півдня обабіч Каховського водосховища в них дуже міцні позиції, з резервами. Наші їбашать їх артою і під Васильївкою, і під Любимівкою/Нововоронцовкою, а їх колони не закінчуються, таке враження. Хоча б принаймні вдається поки що стримати, але ні про який серьозний контрнаступ мова, нажаль, на даний момент ні там, ні там не йде...
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05.04.2022 03:16 Ответить
А шашликі?
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05.04.2022 01:41 Ответить
На дєнь, *****, пабєди!
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05.04.2022 04:18 Ответить
Спасибо, что уведомили. Чем помогите?
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05.04.2022 01:57 Ответить
оборонным оружием
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05.04.2022 02:46 Ответить
Украине нужно больше брони - танки и прочей брони. И нужно много РСЗО. И нужна авиация! Потому что Россия хочет взять в котел со стороны Харькова и со стороны Мариуполя, чтобы сделать котел ВСУ, которые ведут боевые действия в направлении Донбасса. Нельзя дать окружить и нужно много брони, чтобы продавливать силы России в обратном направлении!
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05.04.2022 02:08 Ответить
После вот этого- "России" ты идешь вслед за своим военным кораблем, лапоть..
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05.04.2022 02:34 Ответить
да это и был основной их план, отрезать нас от морей, захватит основные порты, вода и эл. в Крым, луганда им вся нужна т.к. там большие залежи газа... Киев был отвлечением, его атаковали в основному бомжами, тогда как подготовленные шли сразу с Крыма... Если бы вышло с Киевом, былбы нам массовый геноцид и захват всей территории, ну а раз не получилось - они особо не горюют т.к. это было "на авось" бонусом... сейчас переключились на основную цель на данном витке истории.... к Киеву они вернутся чуть позже, если в луганде получится сейчас...
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05.04.2022 05:04 Ответить
На авось, вони уже були в декількох кілометрах від Києва, якщо б не професіоналізм і героїзм ЗСУ, його б захопили🤦🤦🤦
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05.04.2022 05:17 Ответить
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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05.04.2022 07:01 Ответить
а еще лучше размещать вдоль дороги трупы кацапов на кольях с плакатиком "следующий пустой кол для тебя"
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05.04.2022 07:37 Ответить
**** тут очікувати чи прогнозувати, тут і довбойобу вже давно все зрозуміло а це чмо Саліван з розумним виглядом пресконференції роздає!
Взагалі цей гандон здається працює більше на кремль ніж на білий дім, всі його заяви або провокативні або спрямовані на те щоб переконати публіку що в України немає шансів виграти у цій війні, скоріше всього саме він ставить палки в колеса щоб не поставляти нам потужніше наступальне озброєння!
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05.04.2022 08:57 Ответить
Кацапи діють за схемою "випаленої землі": бомбитимуть і обстрілюватимуть наші міста до тих пір, поки нашим військовим не буде де в місті закріплюватись і вони будуть змушені відступити. А потім туди входитимуть кацапи . І так просуватимуться місто за містом, область за областю...
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05.04.2022 09:06 Ответить
Эта инфа и иак понятна. Оружие дайте хорошее.
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05.04.2022 10:16 Ответить
Белый дом просто капитан Америка Очевидность.
Надеюсь что наши все понимают и тоже что-нибудь подбросят на восток.
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05.04.2022 10:22 Ответить
Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные.

Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном сокрушении вооруженных сил противника

Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрость становится рядом с отвагой

Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника

Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение

Война ведется до победы и точка

Добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови, они вольны также думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты.

Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1 июля 1780, местечко Бург под Магдебургом - 16 ноября 1831, Вроцлав) - известный военный писатель
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05.04.2022 10:58 Ответить
А кого *бет, что они там планируют.... На их планы уже всем абсолютно насрать...
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05.04.2022 11:14 Ответить
 
 