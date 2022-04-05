Россия планирует захватить полностью Донецкую и Луганскую области, - Белый дом

Новый военный замысел РФ состоит в том, чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую области, развить наступление на юге Украины в направлении Херсона и Николаева, а также продолжать бомбардировки украинских городов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"На сегодняшнем этапе мы считаем, что Россия пересматривает свои военные действия. Она перемещает свои силы, чтобы сосредоточить их для наступательных операций на востоке и частично на юге Украины", - отметил он.

По его словам, Россия будет стремиться окружить украинские силы на востоке. Разведка сейчас наблюдает, как российское командование осуществляет перебрасывание сил с севера Украины в Донецкую и Луганскую области.

"Российские силы уже отходят от Киева в Беларусь, в то время как Россия, очевидно, готовится отправить десятки дополнительных батальонных тактических групп с десятками тысяч военных на линию столкновения на востоке Украины", - сказал он.

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Салливан отметил, что РФ сосредоточится на том, чтобы добиться преимущества над украинскими силами в Луганской и Донецкой областях и захватить значительно большую территорию, чем российские преспешники контролировали до февраля.

"Мы ожидаем, что Россия может расширить военные операции и присутствие на других территориях Украины, за пределами Луганской и Донецкой областей", - добавил советник Байдена.