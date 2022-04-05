Россия планирует захватить полностью Донецкую и Луганскую области, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Новый военный замысел РФ состоит в том, чтобы захватить полностью Донецкую и Луганскую области, развить наступление на юге Украины в направлении Херсона и Николаева, а также продолжать бомбардировки украинских городов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"На сегодняшнем этапе мы считаем, что Россия пересматривает свои военные действия. Она перемещает свои силы, чтобы сосредоточить их для наступательных операций на востоке и частично на юге Украины", - отметил он.
По его словам, Россия будет стремиться окружить украинские силы на востоке. Разведка сейчас наблюдает, как российское командование осуществляет перебрасывание сил с севера Украины в Донецкую и Луганскую области.
"Российские силы уже отходят от Киева в Беларусь, в то время как Россия, очевидно, готовится отправить десятки дополнительных батальонных тактических групп с десятками тысяч военных на линию столкновения на востоке Украины", - сказал он.
Салливан отметил, что РФ сосредоточится на том, чтобы добиться преимущества над украинскими силами в Луганской и Донецкой областях и захватить значительно большую территорию, чем российские преспешники контролировали до февраля.
"Мы ожидаем, что Россия может расширить военные операции и присутствие на других территориях Украины, за пределами Луганской и Донецкой областей", - добавил советник Байдена.
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Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Взагалі цей гандон здається працює більше на кремль ніж на білий дім, всі його заяви або провокативні або спрямовані на те щоб переконати публіку що в України немає шансів виграти у цій війні, скоріше всього саме він ставить палки в колеса щоб не поставляти нам потужніше наступальне озброєння!
АмерикаОчевидность.
Надеюсь что наши все понимают и тоже что-нибудь подбросят на восток.
Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном сокрушении вооруженных сил противника
Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрость становится рядом с отвагой
Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника
Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение
Война ведется до победы и точка
Добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови, они вольны также думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты.
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1 июля 1780, местечко Бург под Магдебургом - 16 ноября 1831, Вроцлав) - известный военный писатель