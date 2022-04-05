Росія планує захопити повністю Донецьку та Луганську області, - Білий дім

Новий воєнний задум РФ полягає в тому, щоб захопити повністю Донецьку й Луганську області, розвинути наступ на півдні України в напрямку Херсона й Миколаєва, а також продовжувати бомбардування українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"На нинішньому етапі ми вважаємо, що Росія переглядає свої воєнні дії. Вона переміщує свої сили, щоб зосередити їх для наступальних операцій на сході та частково на півдні України", - зазначив він.

За його словами, Росія прагнутиме оточити українські сили на сході. Розвідка наразі спостерігає, як російське командування здійснює перекидання сил з півночі України до Донецької та Луганської областей.

"Російські сили вже відходять від Києва до Білорусі, в той час, як Росія, вочевидь, готується відправити десятки додаткових батальйонних тактичних груп з десятками тисяч військових на лінію зіткнення на сході України", - сказав він.

Салліван зазначив, що РФ зосередиться на тому, щоб добитися переваги над українськими силами в Луганській і Донецькій областях та захопити значно більшу територію, ніж російські маріонетки контролювали до лютого.

"Ми очікуємо, що Росія також може розширити військові операції й присутність на інших територіях України, за межами Луганської та Донецької областей", - додав радник Байдена.

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