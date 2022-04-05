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Росія планує захопити повністю Донецьку та Луганську області, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Новий воєнний задум РФ полягає в тому, щоб захопити повністю Донецьку й Луганську області, розвинути наступ на півдні України в напрямку Херсона й Миколаєва, а також продовжувати бомбардування українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"На нинішньому етапі ми вважаємо, що Росія переглядає свої воєнні дії. Вона переміщує свої сили, щоб зосередити їх для наступальних операцій на сході та частково на півдні України", - зазначив він.

За його словами, Росія прагнутиме оточити українські сили на сході. Розвідка наразі спостерігає, як російське командування здійснює перекидання сил з півночі України до Донецької та Луганської областей.

"Російські сили вже відходять від Києва до Білорусі, в той час, як Росія, вочевидь, готується відправити десятки додаткових батальйонних тактичних груп з десятками тисяч військових на лінію зіткнення на сході України", - сказав він.

Салліван зазначив, що РФ зосередиться на тому, щоб добитися переваги над українськими силами в Луганській і Донецькій областях та захопити значно більшу територію, ніж російські маріонетки контролювали до лютого.

"Ми очікуємо, що Росія також може розширити військові операції й присутність на інших територіях України, за межами Луганської та Донецької областей", - додав радник Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лихі 90-ті здаватимуться росіянам ситими і спокійними, якщо їхнє керівництво не почне реально домовлятися про мир, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
так США, дайте зброю нормальну, що б вся расія полягла
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05.04.2022 01:37
+12
🖕 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:28
+8
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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05.04.2022 01:29
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05.04.2022 01:27 Відповісти
🖕 Все дружно заходим на канал ТЕРРОРИСТА Подоняки и баним его канал путем жалобы в Ютуб. https://youtu.be/umsFFgmug5U
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05.04.2022 01:28 Відповісти
Да мы ему только просмотров набираем. Я уже сотни раз на него жаловался. А толку? Такие каналы нужно банить как-то на высшем уровне, а не жалобами.
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05.04.2022 01:37 Відповісти
Уже заблокирован на территории Украины.
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05.04.2022 08:00 Відповісти
Вже! Бан!
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05.04.2022 08:01 Відповісти
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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05.04.2022 01:29 Відповісти
Потрібно вивозити всіх людей у глиб країни, особливо дітей та жінок. Ми мусимо запобігти новим звірствам.
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05.04.2022 01:32 Відповісти
так США, дайте зброю нормальну, що б вся расія полягла
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05.04.2022 01:37 Відповісти
вот именно, а нам опять фигню впаривают...
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05.04.2022 02:45 Відповісти
Так, з півдня обабіч Каховського водосховища в них дуже міцні позиції, з резервами. Наші їбашать їх артою і під Васильївкою, і під Любимівкою/Нововоронцовкою, а їх колони не закінчуються, таке враження. Хоча б принаймні вдається поки що стримати, але ні про який серьозний контрнаступ мова, нажаль, на даний момент ні там, ні там не йде...
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05.04.2022 03:16 Відповісти
А шашликі?
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05.04.2022 01:41 Відповісти
На дєнь, *****, пабєди!
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05.04.2022 04:18 Відповісти
Спасибо, что уведомили. Чем помогите?
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05.04.2022 01:57 Відповісти
оборонным оружием
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05.04.2022 02:46 Відповісти
Украине нужно больше брони - танки и прочей брони. И нужно много РСЗО. И нужна авиация! Потому что Россия хочет взять в котел со стороны Харькова и со стороны Мариуполя, чтобы сделать котел ВСУ, которые ведут боевые действия в направлении Донбасса. Нельзя дать окружить и нужно много брони, чтобы продавливать силы России в обратном направлении!
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05.04.2022 02:08 Відповісти
После вот этого- "России" ты идешь вслед за своим военным кораблем, лапоть..
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05.04.2022 02:34 Відповісти
да это и был основной их план, отрезать нас от морей, захватит основные порты, вода и эл. в Крым, луганда им вся нужна т.к. там большие залежи газа... Киев был отвлечением, его атаковали в основному бомжами, тогда как подготовленные шли сразу с Крыма... Если бы вышло с Киевом, былбы нам массовый геноцид и захват всей территории, ну а раз не получилось - они особо не горюют т.к. это было "на авось" бонусом... сейчас переключились на основную цель на данном витке истории.... к Киеву они вернутся чуть позже, если в луганде получится сейчас...
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05.04.2022 05:04 Відповісти
На авось, вони уже були в декількох кілометрах від Києва, якщо б не професіоналізм і героїзм ЗСУ, його б захопили🤦🤦🤦
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05.04.2022 05:17 Відповісти
Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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05.04.2022 07:01 Відповісти
а еще лучше размещать вдоль дороги трупы кацапов на кольях с плакатиком "следующий пустой кол для тебя"
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05.04.2022 07:37 Відповісти
**** тут очікувати чи прогнозувати, тут і довбойобу вже давно все зрозуміло а це чмо Саліван з розумним виглядом пресконференції роздає!
Взагалі цей гандон здається працює більше на кремль ніж на білий дім, всі його заяви або провокативні або спрямовані на те щоб переконати публіку що в України немає шансів виграти у цій війні, скоріше всього саме він ставить палки в колеса щоб не поставляти нам потужніше наступальне озброєння!
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05.04.2022 08:57 Відповісти
Кацапи діють за схемою "випаленої землі": бомбитимуть і обстрілюватимуть наші міста до тих пір, поки нашим військовим не буде де в місті закріплюватись і вони будуть змушені відступити. А потім туди входитимуть кацапи . І так просуватимуться місто за містом, область за областю...
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05.04.2022 09:06 Відповісти
Эта инфа и иак понятна. Оружие дайте хорошее.
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05.04.2022 10:16 Відповісти
Белый дом просто капитан Америка Очевидность.
Надеюсь что наши все понимают и тоже что-нибудь подбросят на восток.
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05.04.2022 10:22 Відповісти
Оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная. Но оборона - это негативное занятие, поскольку она заставляет сопротивляться намерениям врага вместо того, чтобы развивать свои собственные.

Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном сокрушении вооруженных сил противника

Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрость становится рядом с отвагой

Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника

Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение

Война ведется до победы и точка

Добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови, они вольны также думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты.

Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1 июля 1780, местечко Бург под Магдебургом - 16 ноября 1831, Вроцлав) - известный военный писатель
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05.04.2022 10:58 Відповісти
А кого *бет, что они там планируют.... На их планы уже всем абсолютно насрать...
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05.04.2022 11:14 Відповісти
 
 