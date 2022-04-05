Росія планує захопити повністю Донецьку та Луганську області, - Білий дім
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Новий воєнний задум РФ полягає в тому, щоб захопити повністю Донецьку й Луганську області, розвинути наступ на півдні України в напрямку Херсона й Миколаєва, а також продовжувати бомбардування українських міст.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
"На нинішньому етапі ми вважаємо, що Росія переглядає свої воєнні дії. Вона переміщує свої сили, щоб зосередити їх для наступальних операцій на сході та частково на півдні України", - зазначив він.
За його словами, Росія прагнутиме оточити українські сили на сході. Розвідка наразі спостерігає, як російське командування здійснює перекидання сил з півночі України до Донецької та Луганської областей.
"Російські сили вже відходять від Києва до Білорусі, в той час, як Росія, вочевидь, готується відправити десятки додаткових батальйонних тактичних груп з десятками тисяч військових на лінію зіткнення на сході України", - сказав він.
Салліван зазначив, що РФ зосередиться на тому, щоб добитися переваги над українськими силами в Луганській і Донецькій областях та захопити значно більшу територію, ніж російські маріонетки контролювали до лютого.
"Ми очікуємо, що Росія також може розширити військові операції й присутність на інших територіях України, за межами Луганської та Донецької областей", - додав радник Байдена.
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Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Взагалі цей гандон здається працює більше на кремль ніж на білий дім, всі його заяви або провокативні або спрямовані на те щоб переконати публіку що в України немає шансів виграти у цій війні, скоріше всього саме він ставить палки в колеса щоб не поставляти нам потужніше наступальне озброєння!
АмерикаОчевидность.
Надеюсь что наши все понимают и тоже что-нибудь подбросят на восток.
Победа заключается не просто в захвате поля сражения, а в физическом и моральном сокрушении вооруженных сил противника
Чем положение безвыходнее, чем более все сводится к одному отчаянному удару, тем охотнее хитрость становится рядом с отвагой
Если хотите одержать победу, бейте в самое сердце противника
Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение
Война ведется до победы и точка
Добросердечные люди могут, конечно, полагать, что существует некий оригинальный способ обезоруживать и побеждать противника без пролития большого количества крови, они вольны также думать, что именно в этом и заключаются подлинные достижения искусства воевать. Звучит это привлекательно, но на деле является обманом, который необходимо открыть. Война есть крайне опасное дело, в котором наихудшие ошибки происходят от доброты.
Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц (1 июля 1780, местечко Бург под Магдебургом - 16 ноября 1831, Вроцлав) - известный военный писатель