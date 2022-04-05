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Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

буча,війна

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он  указал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".

"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - подчеркнул Салливан.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
зебил? зеЛеного чмыря за 4 месяца до войны говорили.что будет война!а он свой быдло-электорат к шашлыкам готовил!
как раз таки из-за бездействия упыря зеЛи Бучу и другие городоа киев-области и захватили как и Херсон и тд
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05.04.2022 03:13
+34
Джон Сміт

глава ЦРУ ще в січні таємно відвідав Зеленського і передав йому детальні дані про напрямки удару на Київ. Розвідка США не тільки вскрила в загальних обрисах російський план, американці виявилися праві навіть в деталях: "Глава ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт Антонов у Гостомелі і використовувати його як ключовий плацдарм для атаки на Київ." - Wall Street Journal.

Але Зеленський ці дані проігнорував.

На нас працювала вся розвідка США. З усіма супутниками, агентурою в Москві, з аналітичними відділами і суперкомп'ютерами. Так щастить раз у житті.
Натомість в нас був Арахамія з розповідями, що CNN i WSJ - гірші за Скабєєву, і Зеленський - про шашлики, бо в нас "теж є розвідка".

От тільки Буданов за своїм рівнем ніякий не глава розвідки. Він не пройшов всі необхідні кар'єрні щаблі для такої посади. Точно, як і Хомчак перескочив купу сходинок до НГШ. Голова розвідки це не героїчний спецпризначенець, він має вміти мислити стратегічно, а головне - незалежно. Замість цього Буданов ходив на мотузочці по зелених шоу на каналі Коломойського і заперечував дані США. Тупо як ЛОМ подоляка відпрацьовував темники Банкової про "погану опозицію", яку "Росія намагається розпалити антиурядові настрої через "Вагнергейт""(с).

Як бачимо, ніякі протести РФ не розпалила, а просто в тупу поперла на Гостомель з Білорусі. Як і казали американці.

Сам же Буданов на своїх картах удар з Білорусі на Київ проспав. Цей напрямок в його прогнозах був відсутній, а тому був відсутній в планах оборони.

Скажу більше. Ми маємо очевидне агентурне проникнення на рівень голови ГУР. Буданов жив в одному домі з громаданином РФ, ФСБшним Гогілашвілі, а Зеленський цьому не протидіяв, бо Гогілашвілі - його дружбан, і навіть попри скандал і викриття Буданов продовжував розповідати, що Гогілашвілі йому друг. Асолютно не дивує, що він і зараз продовжує постити свої казки в фб про "замах на путіна".

Якби ми просто повірили главі ЦРУ і розмістили під Гостомелем хоча б до важкого механізованого батальону, російський десант легкої піхоти ми розчавили б за 1 годину. Якби Гостомель прикрили хоча б 20 одиницями ПЗРК, а не так, що НГУшники збивали російські вертольоти з чого попало (і то збили 3 вертушки), з 30 вертольотів ми б мінімум третину пустили на дно Дніпра. А залишки були б деморалізовані і був би полон сотень російських десантників.

Замість цього влада інфантильно заперечувала бабайку.

Не американські ЗМІ були гірші за скабєєву. Ні. Наташа мосєйчук була гірша за Скабєєву. Це ЗМІ Коломойського вели проти нас інформаційну війну, щоб пиляти бабос на дорогах до останнього дня перед вторгненням, і розповідали, що американці руйнують нашу економіку.

Тих нещасних в Бучі, Ірпіні, Гостомелі розстрілював звісно не Зеленський. Цих мирних людей вбило звірьйо за наказом їхнього утирка гітлера. Але це Зеленський проігнорував дані розвідки США. Якби ми просто розгорнули рубежі на північ Київа, ці люди могли б жити. А так, єдиним, хто подумав про напрям Прип'ять-Гостомель, виявився опльований Пашинський, який взагалі ніхто в нинішній системі влади.

Буча, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Херсон - повністю на совісті Зеленського.

Дай Бог нам, щоб ми хоча б колись змогли віддячити американцям і британцям. Ці люди за океаном зберегли нам тисячі життів. Але ми могли б зберегти ще більше, якби не Єрмак із Зеленським.
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05.04.2022 03:54
+32
Поедь, расскажи это Бучанцам.
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05.04.2022 03:30
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Про ці ескалацію війни та заплановані касапами звірства в її ході той самий Сергейцев проголошував ще в травні минулого року (можу помилитися місяцем; але минулою весною). Таке собі попередження; але, для стратегічно мислячих - це було суттєвим доказом.
Тільки проблема в тому, що до влади на Банкову прийшли уроди з головкою ЄрЗе. Вони стратегічно мислити відмовляються.
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05.04.2022 09:46 Ответить
українська влада все знала, тому після новорічних канікул влаштувала ще канікули на 2 тижні для того, щоб відправити свої сім'ї далеко
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05.04.2022 09:51 Ответить
"Россия рулит!"
-----------------
Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.

























1616
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05.04.2022 10:06 Ответить
"Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское населениe."
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как я понимаю США предупреждали не какого нибудь васю пупкина, а президента Украини Зеленского. и что же он и его администрация сделали чтобы обезопасить жизни людей?
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05.04.2022 10:19 Ответить
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