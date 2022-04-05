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Белый дом о зверствах РФ в Буче: "Это было частью плана"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Белый дом предупреждал, что Россия будет устраивать террор и убивать гражданское население.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос о том, могли ли убийства в Буче совершаться по приказу Путина, он указал, что еще до вторжения Вашингтон предупреждал, что Россия намерена "в этой войне убивать диссидентов" и "навязывать господство террора на оккупированных территориях в Украине".
"Поэтому нет, мы не считаем, что это случайность. Мы считаем, что это было частью плана", - подчеркнул Салливан.
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Пожалуйста, подождите...
Тільки проблема в тому, що до влади на Банкову прийшли уроди з головкою ЄрЗе. Вони стратегічно мислити відмовляються.
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Павло Шатохін 04.04.2022
Воєнних злочинців ідентифіковано. Величезна подяка тим, хто поширив історію про військових рф, які відправляли в росію награбоване майно українців - живих та вбитих ними.
Зробімо їх відомими. Можете зателефонувати їм або написати в вайбер/телеграм/whatsapp. Якщо знайдете їх в російських соцмережах, напишіть пару слів їм або їхнім друзям.
UPD. Ось тут вже подзвонили:
fb.com/zoya.yarosh/videos/1349386018874818
Ті, хто надіслав найбільше.
м. Рубцовськ (Алтайський край):
Коваленко Евгений Евгеньевич (450 кг)
Лазарев Артем Петрович отправил (255 кг)
Николаев Павел Александрович (205 кг)
Сердцев Андрей Николаевич (150 кг)
Валиев Георгий Муратович (150 кг)
Канболатов Эльдар Арсланович (140 кг)
Жуковский Роман Александрович (130 кг)
Чучалин Евгений Викторович (100 кг)
Волощук Иван Иванович (95 кг)
Дацюк Иван Андреевич (60 кг)
Кузьмин Игорь Сергеевич (50 кг)
Степанов Николай Николаевич (140 кг в Усурійськ)
Колоцей Сергей Александрович (90 кг в Ульянівськ)
Юшин Владимир Сергеевич (85 кг в Чіту)
Шулайкин Николай Николаевич (60 кг в Біробіджан)
Григорян Артур Ашотович (60 кг в м. Горняк, Алтайський край)
Їхні контакти тут:
https://motolko.help/.../belaruski-*****-opublikoval.../
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Російські солдати вкрали у людей зерно, коли відступали. Порізали мішки й порозсипали, щоб нікому не дісталось.
Це не нагадує вам 1932-33 роки?
Джерело: Правда ТУТ NEWS
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Olga Kovalevskaya 01.04.2022
Русскіе вбили всіх корів "Агромолу" під Харковом.
Не для того, щоб їх їсти...
Ви ж розумієте, що блокування портів, знищення і викрадення стратегічних запасів зерна, спалення нафтобаз перед посівною, крадiжки в оселях украiiнцiв - це не просто так.
Геноцид - улюблена забава русскіх.
1616
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как я понимаю США предупреждали не какого нибудь васю пупкина, а президента Украини Зеленского. и что же он и его администрация сделали чтобы обезопасить жизни людей?