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Оккупанты обстреляли химзавод в Донецкой области, - пресс-служба ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти

В понедельник, 4 апреля, оккупанты обстреляли Донбасс. При этом зафиксировано 7 попаданий в Фенольный завод, который размещается в пгт Нью-Йорк Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

При попадании в Фенольный завод были повреждены: 3 ректификационные колонны, 3 сборника товарной продукции, межэтажные перекрытия сооружения, материальные трубопроводы, вагон-цистерна и металлические сооружения.

Опасности для окружающей среды нет. Кроме того, враг обстрелял и пгт Нью-Йорк, повреждены 5 жилых домов.

В результате мощных обстрелов населенного пункта Северодонецк повреждены 4 объекта, в том числе склад запчастей, хозяйственные здания, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобиль.

Оккупанты также обстреляли и другие населенные пункты Донецкой области, среди которых Покровск, Новогородовка, Константиновка, Славянск, Новоселка, Георгиевка и Торецк.

Сейчас перебит газопровод в Северодонецке. В результате обстрелов также без газоснабжения остаются населенные пункты Новодружеск (1099 потребителей) и Малорязанцево (440 потребителей) Луганской области.

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В результате обстрелов оккупантами обесточены 13 населенных пунктов частично и 17 полностью, 95 938 потребителей остаются без света.

Без водоснабжения Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горская громада и Лисичанск. Без газоснабжения 36 населенных пунктов (131944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Автор: Анастасія Потіха
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От твари..Не нужно было 8 лет нам терпеть рашистов-толку бы всё равно не было.., а гумконвои надо было уничтожать ихние
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05.04.2022 07:43 Ответить
А, что мешает нашим сейчас жахнуть по складам с боеприпасами?
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05.04.2022 08:00 Ответить
Коли ці тварини стріляють по ядерних блоках АЕС, то по якомусь хімзаводу то фігня.
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05.04.2022 09:25 Ответить
пгт Нью-Йорк? Слабо Нью-Йорк (в США), вымещают свою ненависть и злобу (что жизнь не удалась, по причине собственной никчемности и жопорукости) на украинском "Нью-Йорке"!
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05.04.2022 10:10 Ответить
 
 