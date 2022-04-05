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Украина вернула контроль на участке границы в зоне отчуждения, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта покинули российские оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что расчистить территорию помогли сами оккупанты, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

"Что тут скажешь - "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!" Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко – нам тем более. Пусть каждый непрошенец поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", - говорится в сообщении.

Также читайте: РФ вывезла через Чернобыль примерно 10 тысяч единиц техники с высоким риском радиационного заражения, - глава ГАЗВ
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Це дуже добре!
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05.04.2022 14:35 Ответить
Замінувати кордон з бульбонедоноском радіокерованими мінами. І оркі не полізуть внаглу і контрбанді звіздєц.
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05.04.2022 14:42 Ответить
казапи вже продають награбоване
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05.04.2022 14:43 Ответить
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05.04.2022 14:49 Ответить
щоб їх покорчило і тих хто продає і тих хто купує.
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05.04.2022 14:56 Ответить
неужто и окопы никто не роет в Рыжем лесу?
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05.04.2022 15:19 Ответить
 
 