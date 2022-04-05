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Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Города Буча и Ирпень (Киевская область) полностью разрушены российскими оккупантами.

Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал, в каком состоянии находятся Буча и Ирпень после "русского мира".

Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 01
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 02
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 03
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 04
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 05
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 06
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 07
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 08
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 09
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 10

Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 11
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 12
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 13

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 14
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 15
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 16
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 17
Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+24
а можна, щоб цих уродів більше не брали у полон?

адже формула "всіх на всіх" може діяти при любих пропорціях, нє?
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05.04.2022 15:10
+7
Еще не похоронили всех тех, кого убили, разве можно садиться на переговоры с этими нелюдями. Какие переговоры хочет Зеленский, чтобы дальше сдать часть Украины и забыть за Донбасс и Крым. Украине таких переговоров не нужно. Необходимо перед смертельной опасностью для Украины мобилизовать все силы, провести мобилизацию, раздать всем оружие, кто может его держать в руках, кто хочет защищать Украину. Если бы в Буче, население было вооружено, то таких бы жертв не было. Почему не раздали оружие. А с Зеленского необходимо спросит почему украинская армия оказалась малочисленной и не готовой до войны
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05.04.2022 16:43
+4
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05.04.2022 15:29
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а можна, щоб цих уродів більше не брали у полон?

адже формула "всіх на всіх" може діяти при любих пропорціях, нє?
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05.04.2022 15:10 Ответить
Ошибаетесь.
Для них, собственные солдаты - это быдло мясо. И обмены работают только количественные. Одного ихнего можно поменять на много наших только если средние и высшие офицеры. Но таких у нас единицы. И, к сожалению, наши офицеры тоже у них в плену есть. Их обычно меняют один к одному. "Всех на всех" - это послевоенная формула.
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05.04.2022 15:36 Ответить
це не заважає мені хотіти, щоб вони здохли ВСІ
ОДНОМОМЕНТНО
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05.04.2022 15:42 Ответить
Тут я вас поддерживаю. Желать и хотеть этого не просто можно, но и нужно. Но приходится думать и о наших пленных.
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05.04.2022 15:51 Ответить
дилемма
пока оно не пленное из него не вьіковьірять, бьіл ли он в Буче или Ирпене или еще где под Киевом
а когда оно пленное его нельзя немного убить, даже если оно там бьіло...
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05.04.2022 15:56 Ответить
Що ті нелюди там робили ???
вєжлівиє люді
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05.04.2022 15:20 Ответить
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05.04.2022 15:29 Ответить
Похоже вместе с собирателями трофей придётся казнить и покупателей краденного. Пока перестанет покупать краденное.
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05.04.2022 15:47 Ответить
Срані заліссянські виродки... Сподіваюсь, ця їбана істота здохне в страшних муках, як і тисячі йому подібних.
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05.04.2022 16:51 Ответить
Русским мародёром начали поступать первые звонки
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05.04.2022 15:40 Ответить
Русским мародёром начали поступать первые звонки
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05.04.2022 15:41 Ответить
Вопрос ещё - а были ли это украинки. После развала СССР поклонников "культа 9 мая" во всех соседних стран России осталось достаточно.
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05.04.2022 15:50 Ответить
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!



ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
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05.04.2022 16:01 Ответить
Еще не похоронили всех тех, кого убили, разве можно садиться на переговоры с этими нелюдями. Какие переговоры хочет Зеленский, чтобы дальше сдать часть Украины и забыть за Донбасс и Крым. Украине таких переговоров не нужно. Необходимо перед смертельной опасностью для Украины мобилизовать все силы, провести мобилизацию, раздать всем оружие, кто может его держать в руках, кто хочет защищать Украину. Если бы в Буче, население было вооружено, то таких бы жертв не было. Почему не раздали оружие. А с Зеленского необходимо спросит почему украинская армия оказалась малочисленной и не готовой до войны
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05.04.2022 16:43 Ответить
Армія кацапів (касаб-м'ясник) дикуни, орки, насильники, мародери, використовують терор бо їх країна країна-терорист №1 у світі.
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти... . Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами, стариками, мирным населением. Примеров достаточно !
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05.04.2022 17:20 Ответить
Дивно, що при таких успіхах ЗСУ Зе проговорює 10-15 річну балаканини за Донбас та Крим, Арестович свистить за Херсон... Може краще промовчати з кілька місяців та працювати на ЗСУ? За 3 роки відосіків, "пєрєстать стрелять",.. Стало краще? Було б хоч 300 Нептунів, то ЧФ могло б перестати існувати... Хто зараз заважає попросити ЄС та США з виготовленням?
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06.04.2022 06:11 Ответить
 
 