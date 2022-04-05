Братские могилы, расстрелянные авто, разграбленные магазины и разрушенные дома: последствия российской оккупации Бучи и Ирпеня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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Города Буча и Ирпень (Киевская область) полностью разрушены российскими оккупантами.
Фотокорреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал, в каком состоянии находятся Буча и Ирпень после "русского мира".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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адже формула "всіх на всіх" може діяти при любих пропорціях, нє?
Для них, собственные солдаты - это быдло мясо. И обмены работают только количественные. Одного ихнего можно поменять на много наших только если средние и высшие офицеры. Но таких у нас единицы. И, к сожалению, наши офицеры тоже у них в плену есть. Их обычно меняют один к одному. "Всех на всех" - это послевоенная формула.
ОДНОМОМЕНТНО
пока оно не пленное из него не вьіковьірять, бьіл ли он в Буче или Ирпене или еще где под Киевом
а когда оно пленное его нельзя немного убить, даже если оно там бьіло...
вєжлівиє люді
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ...!!!
ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЗІЙТИ З РУК…!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
Погрожує цивілізації ядерною зброєю, здійснює теракти... . Нет никаких русских военных ! Это орки-дикари, мародеры, уроды, без чести и совести, насильники воюющие с детьми, женщинами, стариками, мирным населением. Примеров достаточно !