От сотрудничества с Россией отказались ее адвокаты в Международном суде ООН
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе и по делам против РФ, начатых Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в фейсбуке.
"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство", – написал ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом России в Международном суде ООН.
По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России... растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.
"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", - подчеркнула Джапарова.
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касабія- ісчадье ада
Фишка в том, что за игнорирование решения суда Оон, козлостан даже не исключат из СБ ООН, и даже не заберут право вето, даже по вопросам, по которым они решение суда игнорируют
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
Она их не растоптала, она на них ложила и декларативно их не признаёт. Правда бывают случаи, когда она взывает к международному праву, но только в тех, когда выгодно ей. Когда пистит типа такого - "А у вас негров линчуют" и "нацики убивают мирных руцких асвабадителей".
Тільки треба вмовити єрмака, щоб відпустив таких "цінних" спеціалістів...
@zer0corruption_
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2 год
Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров?
За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти медведчуку і портнову, а також сину портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня.
Глотай!
Раньше ведь глотал...
Им вообще насрать.... Лишь бы бабло...