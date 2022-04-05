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Новости Война в Украине
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От сотрудничества с Россией отказались ее адвокаты в Международном суде ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,кримінальний

Адвокаты России в Международном суде ООН отказались от дальнейшего сотрудничества с ней, в том числе и по делам против РФ, начатых Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова в фейсбуке.

"Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, так цинично его попирающее государство", – написал ученый мирового масштаба, профессор международного права Парижского университета Алан Пелле, который до 24 февраля 2022 года был адвокатом России в Международном суде ООН.

По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России... растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом.

"Россия стала токсичной даже для тех, кто, несмотря на все, после 2014 года продолжал работать на нее", - подчеркнула Джапарова.

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Топ комментарии
+34
навіть адвлкати що захищали таких нелюдів як гітлеровська камарілья -------і то відмовились
касабія- ісчадье ада
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05.04.2022 15:31
+20
Молодці!
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05.04.2022 15:32
+18
Арахамія та Єрмак "прикриють" тил рашки...
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05.04.2022 15:32
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навіть адвлкати що захищали таких нелюдів як гітлеровська камарілья -------і то відмовились
касабія- ісчадье ада
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05.04.2022 15:31 Ответить
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05.04.2022 16:45 Ответить
Молодці!
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05.04.2022 15:32 Ответить
Арахамія та Єрмак "прикриють" тил рашки...
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05.04.2022 15:32 Ответить
К чему данньій умняк ? К зраде , не иначе...
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05.04.2022 17:41 Ответить
скорее всего отказались далеко не все, но тем кто отказался - спасибо
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05.04.2022 15:33 Ответить
Кроме того при желании найдут других. Но сам факт тоже полезен!
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05.04.2022 15:46 Ответить
Щурі біжать з корабля. Ашан спростовує своє закриття в нациків. Уйобки
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05.04.2022 15:33 Ответить
Где информация?
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05.04.2022 17:25 Ответить
Все таки йдуть здається.
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05.04.2022 17:58 Ответить
Нашёл. Всё равно пока мало, лягушатники хотят зарабатывать на монополии. Как будто им мало
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06.04.2022 02:14 Ответить
Я думаю після кадрів з Бородянки буде навіть ембарго на газ.
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06.04.2022 02:22 Ответить
Візьміть за адвокатів, великих спеціалістів з племені чунгачанга.
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05.04.2022 15:36 Ответить
І лише наше політичне керівництво готове співпрацювати з кацапами на переговорний майданчиках, даючи їм в руки потужний козир проти санкцій і міжнародної ізоляції.
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05.04.2022 15:37 Ответить
Так а что там с решением суда оон, принявим постановление остановить агрессию? Все? Никакого наказания? Так зачем такой суд? Зачем такой оон?
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05.04.2022 15:38 Ответить
насправді, таке рішення, передусім, для того, щоб на нього посилатися у інших ситуаціях чи судових процесах
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05.04.2022 15:40 Ответить
Судовые процессы возможны только после того, кск виновные окажутся на скамье подсудимых. У суда Оон не практикуется заочный процесс. А это возможно только после падения режима х*йла
Фишка в том, что за игнорирование решения суда Оон, козлостан даже не исключат из СБ ООН, и даже не заберут право вето, даже по вопросам, по которым они решение суда игнорируют
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05.04.2022 15:45 Ответить
Немає механізму виконання такого рішення. А можна пропонувати?
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05.04.2022 15:48 Ответить
То голосование полезно лишь тем, что дало список союзников/холуев рашки. Очень короткий список беларусь, кндр, сирия, эритрея .
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05.04.2022 15:45 Ответить
Речь идет не о генасамблеи. Это вообще кружок по интересам, не имеющим никакого влияния на принятие решений оон. В ООН, кроме ассамблеи и сб, есть ещё и суд, о котором речь идет в этой статье. Он принял решение, обязывающее остановить агрессию. Погуглите...
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05.04.2022 15:47 Ответить
Там у них піськов, лавров з медведкою - хай відгавкуються, за адвокатів диявола будуть
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05.04.2022 15:38 Ответить
країна 404
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05.04.2022 15:40 Ответить
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 15:43 Ответить
Руцкие не виноваты, есть харошие руцкие, а виноват путин
https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
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05.04.2022 15:45 Ответить
Зараз УНИАН-новости виклало відео де представник рф на засіданні ООН сказав правду про те, що "трупів в Бучі не було до приходу руських солдат".... Потім він, звичайно, поправив що "пока не ушли" Класична оговірка по Фрейду
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05.04.2022 15:47 Ответить
Рішення суду ООН буде. Як його виконати?
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05.04.2022 15:51 Ответить
Кожна людина планети гидує нелддю парашенською.
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05.04.2022 15:56 Ответить
По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России... растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом".

Она их не растоптала, она на них ложила и декларативно их не признаёт. Правда бывают случаи, когда она взывает к международному праву, но только в тех, когда выгодно ей. Когда пистит типа такого - "А у вас негров линчуют" и "нацики убивают мирных руцких асвабадителей".
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05.04.2022 16:04 Ответить
Можу порадити пару непоганих адвокатів: портнов і татаров!
Тільки треба вмовити єрмака, щоб відпустив таких "цінних" спеціалістів...
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05.04.2022 16:13 Ответить
До речі і медаедчук зараз безробітний, тільки знайти не можемо
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05.04.2022 16:19 Ответить
AntAc/ЦПК
@zer0corruption_
·
2 год
Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров?

За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти медведчуку і портнову, а також сину портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня.
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05.04.2022 16:57 Ответить
Хмм, что, блевать хочется?
Глотай!
Раньше ведь глотал...
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05.04.2022 19:04 Ответить
Совет для рашки.... Обратитесь к австрийским, французским, израильским, венгерским юр фирмам.....
Им вообще насрать.... Лишь бы бабло...
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05.04.2022 23:51 Ответить
 
 