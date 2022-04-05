Від співпраці з Росією відмовилися її адвокати у Міжнародному суді ООН
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Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшої співпраці з нею, зокрема й у справах проти РФ, які розпочала Україна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці.
"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає", – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.
За словами Джапарової, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака Росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством.
"Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - наголосила Джапарова.
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касабія- ісчадье ада
Фишка в том, что за игнорирование решения суда Оон, козлостан даже не исключат из СБ ООН, и даже не заберут право вето, даже по вопросам, по которым они решение суда игнорируют
1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...
2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...
На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
Она их не растоптала, она на них ложила и декларативно их не признаёт. Правда бывают случаи, когда она взывает к международному праву, но только в тех, когда выгодно ей. Когда пистит типа такого - "А у вас негров линчуют" и "нацики убивают мирных руцких асвабадителей".
Тільки треба вмовити єрмака, щоб відпустив таких "цінних" спеціалістів...
@zer0corruption_
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2 год
Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров?
За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти медведчуку і портнову, а також сину портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня.
Глотай!
Раньше ведь глотал...
Им вообще насрать.... Лишь бы бабло...