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Від співпраці з Росією відмовилися її адвокати у Міжнародному суді ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,кримінальний

Адвокати Росії у Міжнародному суді ООН відмовилися від подальшої співпраці з нею, зокрема й у справах проти РФ, які розпочала Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у фейсбуці.

"Неможливо представляти на майданчиках, присвячених застосуванню права, державу, яка так цинічно його зневажає", – написав науковець світового масштабу, професор міжнародного права Паризького університету Алан Пелле, який до 24 лютого 2022 року був адвокатом Росії у Міжнародному суді ООН.

За словами Джапарової, у своєму відкритому листі "російським друзям" професор Пелле заявив, що "смертоносна атака Росії … розтоптала" принципи міжнародного права, які визнаються усім цивілізованим співтовариством.

"Росія стала токсичною навіть для тих, хто попри все після 2014 року продовжував працювати на неї", - наголосила Джапарова.

Також читайте: Україна подала позов до суду ООН проти Росії як держави, а не її політичної верхівки. Кожний громадянин РФ має відчувати свою відповідальність за злочини, - Джапарова

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Топ коментарі
+34
навіть адвлкати що захищали таких нелюдів як гітлеровська камарілья -------і то відмовились
касабія- ісчадье ада
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05.04.2022 15:31
+20
Молодці!
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05.04.2022 15:32
+18
Арахамія та Єрмак "прикриють" тил рашки...
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05.04.2022 15:32
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навіть адвлкати що захищали таких нелюдів як гітлеровська камарілья -------і то відмовились
касабія- ісчадье ада
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05.04.2022 15:31 Відповісти
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05.04.2022 16:45 Відповісти
Молодці!
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05.04.2022 15:32 Відповісти
Арахамія та Єрмак "прикриють" тил рашки...
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05.04.2022 15:32 Відповісти
К чему данньій умняк ? К зраде , не иначе...
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05.04.2022 17:41 Відповісти
скорее всего отказались далеко не все, но тем кто отказался - спасибо
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05.04.2022 15:33 Відповісти
Кроме того при желании найдут других. Но сам факт тоже полезен!
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05.04.2022 15:46 Відповісти
Щурі біжать з корабля. Ашан спростовує своє закриття в нациків. Уйобки
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05.04.2022 15:33 Відповісти
Где информация?
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05.04.2022 17:25 Відповісти
Все таки йдуть здається.
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05.04.2022 17:58 Відповісти
Нашёл. Всё равно пока мало, лягушатники хотят зарабатывать на монополии. Как будто им мало
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06.04.2022 02:14 Відповісти
Я думаю після кадрів з Бородянки буде навіть ембарго на газ.
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06.04.2022 02:22 Відповісти
Візьміть за адвокатів, великих спеціалістів з племені чунгачанга.
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05.04.2022 15:36 Відповісти
І лише наше політичне керівництво готове співпрацювати з кацапами на переговорний майданчиках, даючи їм в руки потужний козир проти санкцій і міжнародної ізоляції.
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05.04.2022 15:37 Відповісти
Так а что там с решением суда оон, принявим постановление остановить агрессию? Все? Никакого наказания? Так зачем такой суд? Зачем такой оон?
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05.04.2022 15:38 Відповісти
насправді, таке рішення, передусім, для того, щоб на нього посилатися у інших ситуаціях чи судових процесах
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Судовые процессы возможны только после того, кск виновные окажутся на скамье подсудимых. У суда Оон не практикуется заочный процесс. А это возможно только после падения режима х*йла
Фишка в том, что за игнорирование решения суда Оон, козлостан даже не исключат из СБ ООН, и даже не заберут право вето, даже по вопросам, по которым они решение суда игнорируют
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05.04.2022 15:45 Відповісти
Немає механізму виконання такого рішення. А можна пропонувати?
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05.04.2022 15:48 Відповісти
То голосование полезно лишь тем, что дало список союзников/холуев рашки. Очень короткий список беларусь, кндр, сирия, эритрея .
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05.04.2022 15:45 Відповісти
Речь идет не о генасамблеи. Это вообще кружок по интересам, не имеющим никакого влияния на принятие решений оон. В ООН, кроме ассамблеи и сб, есть ещё и суд, о котором речь идет в этой статье. Он принял решение, обязывающее остановить агрессию. Погуглите...
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Там у них піськов, лавров з медведкою - хай відгавкуються, за адвокатів диявола будуть
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05.04.2022 15:38 Відповісти
країна 404
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05.04.2022 15:40 Відповісти
Новини расєйскАй культур-мультурки :

1. Встановленно їм"я головного вбивці й гвалтівника в Бучі - їм виявився житель дєрєвні Міхайловскоє Алєксандєр Сєргєєвіч Пушкін ...

2. Тако ж індентефікованна особистість пілота , який зкинув бомбу ФАБ-1000 на дитячий драмтеатр в Маріуполі це : ФьодАр МіхайлАвіч ДАстАєвский ...

На цьому ми бажаємо закінчити не тільки новини з культур-мультурою РФії , а вгагалом з розмовами про їх "вялікую" культур-мультурку" !
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05.04.2022 15:43 Відповісти
Руцкие не виноваты, есть харошие руцкие, а виноват путин
https://www.tiktok.com/@zelensky.ua1/video/7082267251138759941?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7079416337894114822
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05.04.2022 15:45 Відповісти
Зараз УНИАН-новости виклало відео де представник рф на засіданні ООН сказав правду про те, що "трупів в Бучі не було до приходу руських солдат".... Потім він, звичайно, поправив що "пока не ушли" Класична оговірка по Фрейду
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05.04.2022 15:47 Відповісти
Рішення суду ООН буде. Як його виконати?
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05.04.2022 15:51 Відповісти
Кожна людина планети гидує нелддю парашенською.
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05.04.2022 15:56 Відповісти
По словам Джапаровой, в своем открытом письме "русским друзьям" профессор Пелле заявил, что "смертоносная атака России... растоптала" принципы международного права, признаваемые всем цивилизованным сообществом".

Она их не растоптала, она на них ложила и декларативно их не признаёт. Правда бывают случаи, когда она взывает к международному праву, но только в тех, когда выгодно ей. Когда пистит типа такого - "А у вас негров линчуют" и "нацики убивают мирных руцких асвабадителей".
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05.04.2022 16:04 Відповісти
Можу порадити пару непоганих адвокатів: портнов і татаров!
Тільки треба вмовити єрмака, щоб відпустив таких "цінних" спеціалістів...
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05.04.2022 16:13 Відповісти
До речі і медаедчук зараз безробітний, тільки знайти не можемо
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05.04.2022 16:19 Відповісти
AntAc/ЦПК
@zer0corruption_
·
2 год
Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров?

За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти медведчуку і портнову, а також сину портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня.
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05.04.2022 16:57 Відповісти
Хмм, что, блевать хочется?
Глотай!
Раньше ведь глотал...
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05.04.2022 19:04 Відповісти
Совет для рашки.... Обратитесь к австрийским, французским, израильским, венгерским юр фирмам.....
Им вообще насрать.... Лишь бы бабло...
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05.04.2022 23:51 Відповісти
 
 