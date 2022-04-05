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Латвия приняла решение об отказе от российского газа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

газ,рф

Министр экономики Латвии Янис Виттенбергс подтвердил желание республики как можно быстрее отказаться от импорта российского газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, Латвия приняла четкое решение об отказе от импорта российского газа, поэтому страна рассматривает поставки сжиженного природного газа из США как очень перспективную альтернативу российскому газу.

На прошлой неделе Виттенбергс отправился с рабочим визитом в США.

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Дякуємо справжнім друзям України...
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05.04.2022 19:38 Ответить
Друг познаётся в беде. Предки вместе резали свинособак в сибирских лагерях, мощные гены у литовцев, уважение им!
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05.04.2022 19:39 Ответить
200%... хорошо знаю историю ГУЛага (да и вообще историю)... лагеря начали работать системно в начале 30-хх... кацапы (стадо это понятно) молча это терпели, хотя заключенных в сотни/тысячи раз было больше охраны, сдыхали молча... и ПЕРВЫЕ восстания в ГУЛаге начались после 1945, когда туда попали лесные братья (прибалты) и наши.. т.е. это отвлеченная тема, но личшний раз показывает что кацап - это безмолвное животное... и про друзей (по теме газа) смотрим на Молдову, Грузию, Армению...
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05.04.2022 19:47 Ответить
Пора бы понять в Латвии -латыши ,в Литве -литовцы,в России-кацапы!
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05.04.2022 19:50 Ответить
Даже *нищая* Латвия может, а вонючие ФРИЦЫ НЕТ!
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05.04.2022 19:43 Ответить
Шредеризация экономики.
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05.04.2022 19:48 Ответить
А шпиц-майер уже другую песню запел. Боится, *****, стать токсичным.
Только вот я ему почему-то не верю...
Штайнмаер отрекся от россии
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05.04.2022 19:59 Ответить
даже гулагах латыши и украинцы всегда находили общий язык..
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05.04.2022 19:52 Ответить
У адекватных людей это никогда не было проблемой. Причём если враг один.
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05.04.2022 20:52 Ответить
Mezdu normalnimi narodami vsegda budet normalnie otnashenie, pritom Latvija te vremena i seihas ochen horosho ponimaet Ukrainu, unas vsegda bil opshtiji vrag: *****-racija roZZija, teper i putin ***** i vse ivo *******...
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05.04.2022 20:58 Ответить
дякуємо за підставлене плече, сестро!
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05.04.2022 19:57 Ответить
Нам ещё терминал для принятия сжиженного газа надо построить. С литовским терминалом в Клайпеде теперь будет маловато. Но платить убийцам, которые у нас Украиной кстати общие, совсем не комильфо.
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05.04.2022 20:56 Ответить
******** LNG 7 miljardov m3, dla Baltij kvataet.Vot truba ot ******** do Inčukalnsa malovato.
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05.04.2022 22:27 Ответить
ЗАПАС *опу не ****! Литовцы литовцами, но и стратегически на всю Балтию один терминал плюс Инчукалнс маловато!
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06.04.2022 00:40 Ответить
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05.04.2022 21:18 Ответить
 
 