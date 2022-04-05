Латвія ухвалила рішення про відмову від російського газу
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Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс підтвердив бажання республіки якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, Латвія ухвалила чітке рішення про відмову від імпорту російського газу, тому країна розглядає постачання зрідженого природнього газу із США як дуже перспективну альтернативу російському газу.
Минулого тижня Вітенбергс вирушив із робочим візитом до США.
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Только вот я ему почему-то не верю...
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