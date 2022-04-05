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Латвія ухвалила рішення про відмову від російського газу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ,рф

Міністр економіки Латвії Яніс Вітенбергс підтвердив бажання республіки якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Латвія ухвалила чітке рішення про відмову від імпорту російського газу, тому країна розглядає постачання зрідженого природнього газу із США як дуже перспективну альтернативу російському газу.

Минулого тижня Вітенбергс вирушив із робочим візитом до США.

Також читайте: Латвія закриває 2 російських генконсульства та видворяє їхніх співробітників

Автор: Богдан Гуньковський
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Дякуємо справжнім друзям України...
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05.04.2022 19:38 Відповісти
Друг познаётся в беде. Предки вместе резали свинособак в сибирских лагерях, мощные гены у литовцев, уважение им!
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05.04.2022 19:39 Відповісти
200%... хорошо знаю историю ГУЛага (да и вообще историю)... лагеря начали работать системно в начале 30-хх... кацапы (стадо это понятно) молча это терпели, хотя заключенных в сотни/тысячи раз было больше охраны, сдыхали молча... и ПЕРВЫЕ восстания в ГУЛаге начались после 1945, когда туда попали лесные братья (прибалты) и наши.. т.е. это отвлеченная тема, но личшний раз показывает что кацап - это безмолвное животное... и про друзей (по теме газа) смотрим на Молдову, Грузию, Армению...
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05.04.2022 19:47 Відповісти
Пора бы понять в Латвии -латыши ,в Литве -литовцы,в России-кацапы!
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05.04.2022 19:50 Відповісти
Даже *нищая* Латвия может, а вонючие ФРИЦЫ НЕТ!
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05.04.2022 19:43 Відповісти
Шредеризация экономики.
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05.04.2022 19:48 Відповісти
А шпиц-майер уже другую песню запел. Боится, *****, стать токсичным.
Только вот я ему почему-то не верю...
Штайнмаер отрекся от россии
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05.04.2022 19:59 Відповісти
даже гулагах латыши и украинцы всегда находили общий язык..
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05.04.2022 19:52 Відповісти
У адекватных людей это никогда не было проблемой. Причём если враг один.
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05.04.2022 20:52 Відповісти
Mezdu normalnimi narodami vsegda budet normalnie otnashenie, pritom Latvija te vremena i seihas ochen horosho ponimaet Ukrainu, unas vsegda bil opshtiji vrag: *****-racija roZZija, teper i putin ***** i vse ivo *******...
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05.04.2022 20:58 Відповісти
дякуємо за підставлене плече, сестро!
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05.04.2022 19:57 Відповісти
Нам ещё терминал для принятия сжиженного газа надо построить. С литовским терминалом в Клайпеде теперь будет маловато. Но платить убийцам, которые у нас Украиной кстати общие, совсем не комильфо.
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05.04.2022 20:56 Відповісти
******** LNG 7 miljardov m3, dla Baltij kvataet.Vot truba ot ******** do Inčukalnsa malovato.
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05.04.2022 22:27 Відповісти
ЗАПАС *опу не ****! Литовцы литовцами, но и стратегически на всю Балтию один терминал плюс Инчукалнс маловато!
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06.04.2022 00:40 Відповісти
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05.04.2022 21:18 Відповісти
 
 