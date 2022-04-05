Евросоюз заморозит средства для помощи Венгрии, - Reuters
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Еврокомиссия приступит к новой дисциплинарной процедуре блока против Венгрии. Этот шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В знак натянутых отношений не многие в ЕС поздравили Орбана после того, как в минувшие выходные он одержал четвертую убедительную победу на национальных выборах.
Его победа пришлась на годы критики со стороны ЕС за то, что он подрывает либерально-демократические права и обвинений в том, что он использовал средства блока для обогащения своих соратников.
Один из источников сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о начале дисциплинарной процедуры, когда она выступит в Европейском парламенте.
По словам источника, потребуются месяцы, прежде чем комиссия завершит внутреннюю работу по этому вопросу и представит его национальным лидерам ЕС для принятия решения.
ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования общих расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.
Более богатые страны ЕС, способствующие общей казне блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.
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- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ними панькатися.
Нам чужого не треба.
Треба деколи і головою думати!
Нехай єднаються з козлами в тайожному союзі.
А туалетний папір
Нехай хумгари в ОДКБ біжуть , коли їм олігофрен й колишній комсорг Орбан крайщий вибір
Можливо забули як сказано було - мадьяр в плен не брать!!!
мадяри, починайте плакать: ето нє ми, ето наше правітєльство. тільки от нестиковочка, вибори щойно пройшли