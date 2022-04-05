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Новости За рубежом
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Венгрия (1566) Еврокомиссия (1323) Виктор Орбан (237)

Евросоюз заморозит средства для помощи Венгрии, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,орбан

Еврокомиссия приступит к новой дисциплинарной процедуре блока против Венгрии. Этот шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В знак натянутых отношений не многие в ЕС поздравили Орбана после того, как в минувшие выходные он одержал четвертую убедительную победу на национальных выборах.

Его победа пришлась на годы критики со стороны ЕС за то, что он подрывает либерально-демократические права и обвинений в том, что он использовал средства блока для обогащения своих соратников.

Один из источников сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о начале дисциплинарной процедуры, когда она выступит в Европейском парламенте.

По словам источника, потребуются месяцы, прежде чем комиссия завершит внутреннюю работу по этому вопросу и представит его национальным лидерам ЕС для принятия решения.

ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования общих расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.

Более богатые страны ЕС, способствующие общей казне блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.
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Топ комментарии
+63
Давно пора
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05.04.2022 20:38
+45
Давно пора уже было поставить на место этого хитросделанного клоуна. Все за, Баба Яга против. Забыли венгры 1956-й, деньги глазки замылили
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05.04.2022 20:40
+39
пускай им теперь кремль помогает
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05.04.2022 20:39
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Давно пора
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05.04.2022 20:38 Ответить
пускай им теперь кремль помогает
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05.04.2022 20:39 Ответить
У кремля вистачає хіба на Орбана особисто і на верхівку "Фідес". 😊 На всю Угорщину, навіть таку маленьку у пуцина грошей вже не вистачить. Хоча на місці Євросоюзу я б ту Укюгорщину зі своїх рядів викинув, раз не поділяє його цінності.
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05.04.2022 20:49 Ответить
думаю там все і так нормально(
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05.04.2022 20:50 Ответить
- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!

- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ними панькатися.
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05.04.2022 21:00 Ответить
Єврозоюзу-респект...
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05.04.2022 20:39 Ответить
какой респект...год будут только расследование проводить, и еще год замораживать...придурки
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05.04.2022 23:11 Ответить
Давно пора уже было поставить на место этого хитросделанного клоуна. Все за, Баба Яга против. Забыли венгры 1956-й, деньги глазки замылили
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05.04.2022 20:40 Ответить
Наступний крок-викинути цю шваль з ЄС
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05.04.2022 20:40 Ответить
і з НАТО. Якого хєра їм такий привілей? Чим вони заслужили???
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05.04.2022 20:43 Ответить
і в нас буде шанс збільшити Закарпатську область до кордонів з Австрією
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05.04.2022 20:46 Ответить
Ні. не хочу бути подібним до москаля.
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05.04.2022 20:52 Ответить
100%
Нам чужого не треба.
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06.04.2022 00:27 Ответить
такое г*но как венгры, "нам и даром не нать, и с деньгами не нать"
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05.04.2022 23:12 Ответить
Із НАТО їх не можна викидувати, бо тоді там зявляться російські бази, і буде в нас іще один сухопутний кордон з рашистами на самому заході країни!
Треба деколи і головою думати!
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05.04.2022 21:03 Ответить
усього цього не знадобиться. зараз ми будемо спостерігати чудеса перевзування у повітрі від орбана з сіяртом
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05.04.2022 20:50 Ответить
Орбана на пляшку разом з педиком сіяртою.
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05.04.2022 20:40 Ответить
теперь орбану в ********* токо по канатной дороге?
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05.04.2022 20:40 Ответить
А над чем ту канатку прокладать буде? Ще шо придумаєте, хер їм.
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05.04.2022 21:36 Ответить
Та їх взагалі треба вигнать з ЄС і НАТО.
Нехай єднаються з козлами в тайожному союзі.
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05.04.2022 20:40 Ответить
Якби вони не були в ЕС і НАТО, вони б вже намагалися завоювати Україну разом з Ху#лом.... Це вже не раз було в історіі України...
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05.04.2022 20:53 Ответить
і з Європи теж вигнати. хай пензлюють на Урал, звілки й прилізли у Європу
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05.04.2022 21:08 Ответить
для чого було приймати в Євросоюз?
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05.04.2022 20:40 Ответить
Потрібно щоб ряд країн ЕС подали позов перевірки чи Угорщина відповідає принципам ЕС і сповідує права людини на свободу і незалежність і багато інших цікавих фактів і порушити питання виключення з ЕС та НАТО.
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05.04.2022 20:41 Ответить
Вот почему выгодно вступить в ЕС и НАТО - Извечная проблема Украины это предатели. ЕС и НАТО не позволят такой публике оккупировать Украину.
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05.04.2022 20:41 Ответить
Жаль в НАТО нет статьи об исключении из состава блока за несоответствие евроатлантическим ценностям. Поставили вопрос на повестку дня и Витек сразу стал бы шелковым. А то венегерскому шакалью так нравится любить россию, находясь в НАТО и прикрываясь Украиной как щитом.
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05.04.2022 20:41 Ответить
А що заважає НАТО у світлі останніх подій внести зміни у свій статут ?
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05.04.2022 20:51 Ответить
К сожалению не знаю.
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05.04.2022 20:55 Ответить
Те що їм доведеться викинути Туреччину
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05.04.2022 20:58 Ответить
З якого дива ?
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05.04.2022 22:54 Ответить
заважає одностайність затвердження рішення - мад'яри будуть проти
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05.04.2022 21:05 Ответить
Ну коли ******* туди приймали , то вони ж за себе не голосували - голосували інші - ті хто їх приймав , так що одностайність палиця з двома кінцями (( Не допускаєте такого варіанту що в НАТО можуть залишитися одні угорці , а решта членів перейдуть у ОТАН ?((
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05.04.2022 22:57 Ответить
и на эти зміни венгрия наложит вето
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05.04.2022 23:14 Ответить
Невдовзі на ******* покладуть те що культурно зветься пенісом , до того іде після дурнуватого виступу їхнього головного дегенерата після виборів (( не думаю що Євросоюз йому цей вибрик пробачить
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05.04.2022 23:21 Ответить
Форінт тепер не просто папір

А туалетний папір
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05.04.2022 20:41 Ответить
Суки. Венгры. Память короткая. Совковые танки на улицах Будапешта 1956. Все кацапский кровавые деньги затмили. И этот еще старый пердун Орбан, который на деньги Сороса поднялся/получил образование, а теперь гонит на соплеменника, еще одна тварь неблагодарная...
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05.04.2022 20:42 Ответить
ну нарешті ******* прилитіло...
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05.04.2022 20:42 Ответить
Міцний союз ціх славетних народів, нам допоможе знищити кацапських уродів. Україна + Польща + Англія. Славнозвісне УПА. Слава Україні. Слава нації. Смерть Москві
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05.04.2022 20:42 Ответить
За кацапов и их шавок взялись по настоящему. Если кто-то думает, что через некоторое время все вернется как в старые "добрые", то крупно ошибается. Запад очень медленный, неповоротливый, "тяжелый", но если уже взял курс, то его ничто не остановит, так как на планете не существует силы, которая даже в теории могла бы противостоять цивилизованным странам планеты.
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05.04.2022 20:42 Ответить
Ха-ха-ха. Бери вітя у дружбана в рублях
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05.04.2022 20:43 Ответить
Нарешті, ще й викинути б з НАТО й Шенгену й буде, для початку, достатньо.
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05.04.2022 20:44 Ответить
********** ОРБАН
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05.04.2022 20:44 Ответить
Крайще би з НАТО їх поперти ...
Нехай хумгари в ОДКБ біжуть , коли їм олігофрен й колишній комсорг Орбан крайщий вибір
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05.04.2022 20:45 Ответить
Выгнать из НАТО и ЕС,какие проблемы,зачем там эти цигане
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05.04.2022 20:45 Ответить
это угры, они не относятся ни к романской, ни к германской, ни к славянской группе народов - они реально в Европе изгои. Кстати, во 2 мировую войну именно венгры отличались крайней жестокостью.
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05.04.2022 21:03 Ответить
Мадяри ще за Корюківську масакру не огребли, але час настане.
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05.04.2022 20:46 Ответить
Невже мудяри санкції відчують?

Можливо забули як сказано було - мадьяр в плен не брать!!!
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05.04.2022 20:48 Ответить
Кремлевский упыреныш тонет в поток гамна вместе со своими приспешниками.
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05.04.2022 20:48 Ответить
ой, як невдобно.
мадяри, починайте плакать: ето нє ми, ето наше правітєльство. тільки от нестиковочка, вибори щойно пройшли
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05.04.2022 20:48 Ответить
Ага... Але хтось таки написав чотири мільйона доно... хтось таки їх обрав, саме їх. Самостійно. І цьому радів.
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05.04.2022 21:02 Ответить
форінти змінять на фуфлі
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05.04.2022 20:49 Ответить
Ой кидорга сиярто щас прямо закоротит от таких новостей. у орбана пиструн упадёт под сияртом
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05.04.2022 20:50 Ответить
Угорці забули, як їх танками давили.
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05.04.2022 20:52 Ответить
Достатньо було б хоча б одному вагомому політику з ЄС натякнути про можливе виключення ******* з ЄС і НАТО, і відразу усі угорці заверещали б як скажені пси, бо найголовніше зрозуміли б, що таке перетин кордону на КПП, черги, візи, мита і т.д. Вони свого орбана живцем поховають ! А як інакше ? Є ж така штука -- колективна відповідальність ! Хоча б тільки натякнули . Дуже хочеться подивитися на реакцію.
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05.04.2022 20:59 Ответить
почему эти недобитые фашисты до сих пор в ЕС и НАТО? простой вопрос
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05.04.2022 21:00 Ответить
Чем на это ответят товаричи орбан и сиярто? Вступят в Евразийский экономический союз?
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05.04.2022 21:01 Ответить
Краще дайте Україні. Наша армія зараз виконує роботу за все НАТО,
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05.04.2022 21:03 Ответить
хай їм пуйло допоможе.
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05.04.2022 21:05 Ответить
Це ті ще нацики, як їх друзі рашисти.
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05.04.2022 21:05 Ответить
Надо было вообще выкинуть их из ЕС😡
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05.04.2022 21:07 Ответить
Чесно не могу понять как может быть страна членом ЕС и НАТО и абсолютно идти против их политики блокировать их решения и поддерживать рашистов? Да выгоните их нах... себе ведь дороже.
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05.04.2022 21:10 Ответить
Я ще більше не можу зрозуміти чому у мадяроти безвіз зі США...
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05.04.2022 21:22 Ответить
Мразі, країна-підарас, яка сидить на дотаціях і в своїй переможній промові це ******** орбан каже, що йому довелось воювати з президентом України.
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05.04.2022 21:16 Ответить
Мадяроту давно пора зняти з підсосу ЄС а ще дати підсрачника з НАТО...
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05.04.2022 21:18 Ответить
Венгрия хочет полезных санкций?
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05.04.2022 21:20 Ответить
Йовбиков будут ставить в стойло. Они уже даже Европу ****@ли.
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05.04.2022 21:29 Ответить
Панове, знаєте до чого я докумекав? Угорщина це можливе майбутнє усієї Європи якщо не стримувати *****, те на що вона може перетворитися в цілому. Тобто куплені політики, поступова настирна пропаганда і одебілення народу. Так би прибрав усю Європу а потім Америку. Вдалося ж вже Трампа пропихнути. Але тут поперек горла стала Україна, вірніше сам український народ. Бо нинішню владу в Україні йому теж вдалося пропихнути. Ось в чому справжня причина нападу, Україна несподівано стала на шляху до реваншу у холодній війні, тому що бронила ті європейські цінності, які почали хиріти в самій Європі. Тому ***** так люто її ненавидить, він не може продовжувати експансію в Європі маючи під боком справжнє вільне європейське суспільство.
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05.04.2022 21:35 Ответить
Ура! Яка чудова новина! Давіть зі всіх боків цих угорських виродків! Українці- низький старт! Буде нам і ЄС і НАТО! Ну доля в нас так весь час з виродками битися, де б вони не були! Слава Україні! Нарощуємо власну силу і гідно продовжуємо боротьбу, воїни світла!
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05.04.2022 21:43 Ответить
Я пару тижнів назад казав, що Угорщина буде першою країною яка з тріском вилетить з ЄС та НАТО.
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05.04.2022 21:43 Ответить
Вообще не понятно что Венгрия делает в ЕС. Какая-то Анти-НАТО, анти-европейская, анти-ЕС страна. Какой вообще ее вклад в строительство ЕС? Что она полезного привнесла? Но деньги с ЕС сосет регулярно.
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05.04.2022 21:49 Ответить
І взагалі я не розумію, що той кріт угорщина в Євросоюзі робить.
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05.04.2022 21:55 Ответить
Возвращайся на ковёр в бункер и не забудь на коленях заработать на новый кредит
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05.04.2022 22:20 Ответить
Допи...дівся.
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05.04.2022 22:27 Ответить
Мадяри, чмокайте кацапського пісюна.
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05.04.2022 22:28 Ответить
Мадяри не звикли жити за принципом хоть камні с нєба, але в багатьох з цих ******* паталогічна ненависть до українців і це добре, це їх і поховає
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05.04.2022 23:21 Ответить
орбан "запропонував" будапештський формат переговорів між Україною і ******, але щоб в форматі не було ні британців, ні США, ні Польщі, гі країн Балтії
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06.04.2022 17:33 Ответить
 
 