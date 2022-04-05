Евросоюз заморозит средства для помощи Венгрии, - Reuters

Еврокомиссия приступит к новой дисциплинарной процедуре блока против Венгрии. Этот шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

В знак натянутых отношений не многие в ЕС поздравили Орбана после того, как в минувшие выходные он одержал четвертую убедительную победу на национальных выборах.

Его победа пришлась на годы критики со стороны ЕС за то, что он подрывает либерально-демократические права и обвинений в том, что он использовал средства блока для обогащения своих соратников.

Один из источников сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о начале дисциплинарной процедуры, когда она выступит в Европейском парламенте.

По словам источника, потребуются месяцы, прежде чем комиссия завершит внутреннюю работу по этому вопросу и представит его национальным лидерам ЕС для принятия решения.

ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования общих расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.

Более богатые страны ЕС, способствующие общей казне блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.