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Угорщина (1356) Єврокомісія (949) Віктор Орбан (283)

Євросоюз заморозить кошти для допомоги Угорщині, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,орбан

Єврокомісія розпочне нову дисциплінарну процедуру блоку проти Угорщини. Цей крок може призвести до заморожування фінансування уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

На знак натягнутих відносин мало хто в ЄС привітав Орбана після того, як в минулі вихідні він здобув четверту переконливу перемогу на національних виборах.

Його перемога припала на роки критики з боку ЄС за те, що він підриває ліберально-демократичні права, і звинувачень у тому, що він використовував засоби блоку для збагачення своїх соратників.

Одне джерело повідомило, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про початок дисциплінарної процедури, коли вона виступить в Європейському парламенті.

За словами джерела, будуть потрібні місяці, перш ніж комісія завершить внутрішню роботу з цього питання і представить його національним лідерам ЄС для прийняття рішення.

ЄС вперше випробує свій новий інструмент, призначений для запобігання нецільового використання спільних витрат. Його узгодили всі 27 лідерів ЄС наприкінці 2020 року, незважаючи на опір Орбана і правлячої партії Польщі.

Багатші країни ЄС, які сприяють спільній скарбниці блоку, з яких Варшава та Будапешт є чистими бенефіціарами, відмовилися продовжувати платити без більш суворих гарантій, які гарантують, що їхні гроші не підуть на користь тим, хто підриває демократію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Угорщини Орбан, партія якого перемагає на виборах, назвав своїми опонентами Сороса, Зеленського та "бюрократію Брюсселя"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+63
Давно пора
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05.04.2022 20:38
+45
Давно пора уже было поставить на место этого хитросделанного клоуна. Все за, Баба Яга против. Забыли венгры 1956-й, деньги глазки замылили
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05.04.2022 20:40
+39
пускай им теперь кремль помогает
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05.04.2022 20:39
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Давно пора
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05.04.2022 20:38 Відповісти
пускай им теперь кремль помогает
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05.04.2022 20:39 Відповісти
У кремля вистачає хіба на Орбана особисто і на верхівку "Фідес". 😊 На всю Угорщину, навіть таку маленьку у пуцина грошей вже не вистачить. Хоча на місці Євросоюзу я б ту Укюгорщину зі своїх рядів викинув, раз не поділяє його цінності.
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05.04.2022 20:49 Відповісти
думаю там все і так нормально(
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05.04.2022 20:50 Відповісти
- Зоставити тебе самого? - здивувався Водічка. - Погано ти знаєш мадярів. Я тобі про це весь час товкмачу і товкмачу. З ними, брат, обережніше треба. Я його як лясну!

- Цього б тільки бракувало, - розпалився Водічка, - щоб якийсь мадяр кидав нам щось у голову. Я його впіймаю за карк і швиргону з другого поверху вниз по сходах, аж полетить, як шрапнель. На ці мадярські пики йти треба тільки напролом. Нема чого з ними панькатися.
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05.04.2022 21:00 Відповісти
Єврозоюзу-респект...
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05.04.2022 20:39 Відповісти
какой респект...год будут только расследование проводить, и еще год замораживать...придурки
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05.04.2022 23:11 Відповісти
Давно пора уже было поставить на место этого хитросделанного клоуна. Все за, Баба Яга против. Забыли венгры 1956-й, деньги глазки замылили
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05.04.2022 20:40 Відповісти
Наступний крок-викинути цю шваль з ЄС
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05.04.2022 20:40 Відповісти
і з НАТО. Якого хєра їм такий привілей? Чим вони заслужили???
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05.04.2022 20:43 Відповісти
і в нас буде шанс збільшити Закарпатську область до кордонів з Австрією
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05.04.2022 20:46 Відповісти
Ні. не хочу бути подібним до москаля.
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05.04.2022 20:52 Відповісти
100%
Нам чужого не треба.
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06.04.2022 00:27 Відповісти
такое г*но как венгры, "нам и даром не нать, и с деньгами не нать"
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05.04.2022 23:12 Відповісти
Із НАТО їх не можна викидувати, бо тоді там зявляться російські бази, і буде в нас іще один сухопутний кордон з рашистами на самому заході країни!
Треба деколи і головою думати!
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05.04.2022 21:03 Відповісти
усього цього не знадобиться. зараз ми будемо спостерігати чудеса перевзування у повітрі від орбана з сіяртом
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Орбана на пляшку разом з педиком сіяртою.
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05.04.2022 20:40 Відповісти
теперь орбану в ********* токо по канатной дороге?
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05.04.2022 20:40 Відповісти
А над чем ту канатку прокладать буде? Ще шо придумаєте, хер їм.
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05.04.2022 21:36 Відповісти
Та їх взагалі треба вигнать з ЄС і НАТО.
Нехай єднаються з козлами в тайожному союзі.
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05.04.2022 20:40 Відповісти
Якби вони не були в ЕС і НАТО, вони б вже намагалися завоювати Україну разом з Ху#лом.... Це вже не раз було в історіі України...
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05.04.2022 20:53 Відповісти
і з Європи теж вигнати. хай пензлюють на Урал, звілки й прилізли у Європу
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05.04.2022 21:08 Відповісти
для чого було приймати в Євросоюз?
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05.04.2022 20:40 Відповісти
Потрібно щоб ряд країн ЕС подали позов перевірки чи Угорщина відповідає принципам ЕС і сповідує права людини на свободу і незалежність і багато інших цікавих фактів і порушити питання виключення з ЕС та НАТО.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Вот почему выгодно вступить в ЕС и НАТО - Извечная проблема Украины это предатели. ЕС и НАТО не позволят такой публике оккупировать Украину.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Жаль в НАТО нет статьи об исключении из состава блока за несоответствие евроатлантическим ценностям. Поставили вопрос на повестку дня и Витек сразу стал бы шелковым. А то венегерскому шакалью так нравится любить россию, находясь в НАТО и прикрываясь Украиной как щитом.
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05.04.2022 20:41 Відповісти
А що заважає НАТО у світлі останніх подій внести зміни у свій статут ?
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05.04.2022 20:51 Відповісти
К сожалению не знаю.
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05.04.2022 20:55 Відповісти
Те що їм доведеться викинути Туреччину
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05.04.2022 20:58 Відповісти
З якого дива ?
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05.04.2022 22:54 Відповісти
заважає одностайність затвердження рішення - мад'яри будуть проти
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Ну коли ******* туди приймали , то вони ж за себе не голосували - голосували інші - ті хто їх приймав , так що одностайність палиця з двома кінцями (( Не допускаєте такого варіанту що в НАТО можуть залишитися одні угорці , а решта членів перейдуть у ОТАН ?((
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05.04.2022 22:57 Відповісти
и на эти зміни венгрия наложит вето
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05.04.2022 23:14 Відповісти
Невдовзі на ******* покладуть те що культурно зветься пенісом , до того іде після дурнуватого виступу їхнього головного дегенерата після виборів (( не думаю що Євросоюз йому цей вибрик пробачить
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05.04.2022 23:21 Відповісти
Форінт тепер не просто папір

А туалетний папір
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05.04.2022 20:41 Відповісти
Суки. Венгры. Память короткая. Совковые танки на улицах Будапешта 1956. Все кацапский кровавые деньги затмили. И этот еще старый пердун Орбан, который на деньги Сороса поднялся/получил образование, а теперь гонит на соплеменника, еще одна тварь неблагодарная...
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05.04.2022 20:42 Відповісти
ну нарешті ******* прилитіло...
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05.04.2022 20:42 Відповісти
Міцний союз ціх славетних народів, нам допоможе знищити кацапських уродів. Україна + Польща + Англія. Славнозвісне УПА. Слава Україні. Слава нації. Смерть Москві
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05.04.2022 20:42 Відповісти
За кацапов и их шавок взялись по настоящему. Если кто-то думает, что через некоторое время все вернется как в старые "добрые", то крупно ошибается. Запад очень медленный, неповоротливый, "тяжелый", но если уже взял курс, то его ничто не остановит, так как на планете не существует силы, которая даже в теории могла бы противостоять цивилизованным странам планеты.
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05.04.2022 20:42 Відповісти
Ха-ха-ха. Бери вітя у дружбана в рублях
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05.04.2022 20:43 Відповісти
Нарешті, ще й викинути б з НАТО й Шенгену й буде, для початку, достатньо.
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05.04.2022 20:44 Відповісти
********** ОРБАН
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05.04.2022 20:44 Відповісти
Крайще би з НАТО їх поперти ...
Нехай хумгари в ОДКБ біжуть , коли їм олігофрен й колишній комсорг Орбан крайщий вибір
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05.04.2022 20:45 Відповісти
Выгнать из НАТО и ЕС,какие проблемы,зачем там эти цигане
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05.04.2022 20:45 Відповісти
это угры, они не относятся ни к романской, ни к германской, ни к славянской группе народов - они реально в Европе изгои. Кстати, во 2 мировую войну именно венгры отличались крайней жестокостью.
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05.04.2022 21:03 Відповісти
Мадяри ще за Корюківську масакру не огребли, але час настане.
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05.04.2022 20:46 Відповісти
Невже мудяри санкції відчують?

Можливо забули як сказано було - мадьяр в плен не брать!!!
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05.04.2022 20:48 Відповісти
Кремлевский упыреныш тонет в поток гамна вместе со своими приспешниками.
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05.04.2022 20:48 Відповісти
ой, як невдобно.
мадяри, починайте плакать: ето нє ми, ето наше правітєльство. тільки от нестиковочка, вибори щойно пройшли
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05.04.2022 20:48 Відповісти
Ага... Але хтось таки написав чотири мільйона доно... хтось таки їх обрав, саме їх. Самостійно. І цьому радів.
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05.04.2022 21:02 Відповісти
форінти змінять на фуфлі
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05.04.2022 20:49 Відповісти
Ой кидорга сиярто щас прямо закоротит от таких новостей. у орбана пиструн упадёт под сияртом
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05.04.2022 20:50 Відповісти
Угорці забули, як їх танками давили.
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05.04.2022 20:52 Відповісти
Достатньо було б хоча б одному вагомому політику з ЄС натякнути про можливе виключення ******* з ЄС і НАТО, і відразу усі угорці заверещали б як скажені пси, бо найголовніше зрозуміли б, що таке перетин кордону на КПП, черги, візи, мита і т.д. Вони свого орбана живцем поховають ! А як інакше ? Є ж така штука -- колективна відповідальність ! Хоча б тільки натякнули . Дуже хочеться подивитися на реакцію.
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05.04.2022 20:59 Відповісти
почему эти недобитые фашисты до сих пор в ЕС и НАТО? простой вопрос
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05.04.2022 21:00 Відповісти
Чем на это ответят товаричи орбан и сиярто? Вступят в Евразийский экономический союз?
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05.04.2022 21:01 Відповісти
Краще дайте Україні. Наша армія зараз виконує роботу за все НАТО,
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05.04.2022 21:03 Відповісти
хай їм пуйло допоможе.
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Це ті ще нацики, як їх друзі рашисти.
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05.04.2022 21:05 Відповісти
Надо было вообще выкинуть их из ЕС😡
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05.04.2022 21:07 Відповісти
Чесно не могу понять как может быть страна членом ЕС и НАТО и абсолютно идти против их политики блокировать их решения и поддерживать рашистов? Да выгоните их нах... себе ведь дороже.
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05.04.2022 21:10 Відповісти
Я ще більше не можу зрозуміти чому у мадяроти безвіз зі США...
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05.04.2022 21:22 Відповісти
Мразі, країна-підарас, яка сидить на дотаціях і в своїй переможній промові це ******** орбан каже, що йому довелось воювати з президентом України.
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05.04.2022 21:16 Відповісти
Мадяроту давно пора зняти з підсосу ЄС а ще дати підсрачника з НАТО...
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05.04.2022 21:18 Відповісти
Венгрия хочет полезных санкций?
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05.04.2022 21:20 Відповісти
Йовбиков будут ставить в стойло. Они уже даже Европу ****@ли.
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05.04.2022 21:29 Відповісти
Панове, знаєте до чого я докумекав? Угорщина це можливе майбутнє усієї Європи якщо не стримувати *****, те на що вона може перетворитися в цілому. Тобто куплені політики, поступова настирна пропаганда і одебілення народу. Так би прибрав усю Європу а потім Америку. Вдалося ж вже Трампа пропихнути. Але тут поперек горла стала Україна, вірніше сам український народ. Бо нинішню владу в Україні йому теж вдалося пропихнути. Ось в чому справжня причина нападу, Україна несподівано стала на шляху до реваншу у холодній війні, тому що бронила ті європейські цінності, які почали хиріти в самій Європі. Тому ***** так люто її ненавидить, він не може продовжувати експансію в Європі маючи під боком справжнє вільне європейське суспільство.
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05.04.2022 21:35 Відповісти
Ура! Яка чудова новина! Давіть зі всіх боків цих угорських виродків! Українці- низький старт! Буде нам і ЄС і НАТО! Ну доля в нас так весь час з виродками битися, де б вони не були! Слава Україні! Нарощуємо власну силу і гідно продовжуємо боротьбу, воїни світла!
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Я пару тижнів назад казав, що Угорщина буде першою країною яка з тріском вилетить з ЄС та НАТО.
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05.04.2022 21:43 Відповісти
Вообще не понятно что Венгрия делает в ЕС. Какая-то Анти-НАТО, анти-европейская, анти-ЕС страна. Какой вообще ее вклад в строительство ЕС? Что она полезного привнесла? Но деньги с ЕС сосет регулярно.
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05.04.2022 21:49 Відповісти
І взагалі я не розумію, що той кріт угорщина в Євросоюзі робить.
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05.04.2022 21:55 Відповісти
Возвращайся на ковёр в бункер и не забудь на коленях заработать на новый кредит
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05.04.2022 22:20 Відповісти
Допи...дівся.
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05.04.2022 22:27 Відповісти
Мадяри, чмокайте кацапського пісюна.
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05.04.2022 22:28 Відповісти
Мадяри не звикли жити за принципом хоть камні с нєба, але в багатьох з цих ******* паталогічна ненависть до українців і це добре, це їх і поховає
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05.04.2022 23:21 Відповісти
орбан "запропонував" будапештський формат переговорів між Україною і ******, але щоб в форматі не було ні британців, ні США, ні Польщі, гі країн Балтії
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06.04.2022 17:33 Відповісти
 
 