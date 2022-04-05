В оккупированном Мелитополе – мародерство и грабежи, – мэр Федоров
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Оккупированный российскими войсками Мелитополь охватили мародерство и грабежи в больших масштабах.
Об этом заявил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Ситуация довольно тяжелая, потому что вслед за теми гуманитарными проблемами, которые образовали оккупанты (это – нехватка продуктов питания, медикаментов, топлива), сегодня еще и начался новый виток мародерства и грабежей, но уже в больших масштабах, которыми руководит самопровозглашенная мэр Галина Викторовна Данильченко под охраной российских солдат", - подчеркнул он.
По словам Федорова, грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь испытывают коммерческие учреждения и бизнесмены.
"Например, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники. Вчера они еще раз ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны", - отметил Федоров.
Он также добавил, что его команда пытается контролировать ситуацию в Мелитополе "насколько это возможно".
Федоров отметил, что в настоящее время город контролируется российскими военными и представителями Росгвардии.
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коли орки грабують і мародерять
в той час вони не воюють
потім ще треба сховати награбоване
перевезти і тд
а поки воно в мріях про майбутне багате їх треба мочити
головне життя наших людей.
все остальне, наживне