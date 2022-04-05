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В оккупированном Мелитополе – мародерство и грабежи, – мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мелітополь

Оккупированный российскими войсками Мелитополь охватили мародерство и грабежи в больших масштабах.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ситуация довольно тяжелая, потому что вслед за теми гуманитарными проблемами, которые образовали оккупанты (это – нехватка продуктов питания, медикаментов, топлива), сегодня еще и начался новый виток мародерства и грабежей, но уже в больших масштабах, которыми руководит самопровозглашенная мэр Галина Викторовна Данильченко под охраной российских солдат", - подчеркнул он.

По словам Федорова, грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь испытывают коммерческие учреждения и бизнесмены.

"Например, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники. Вчера они еще раз ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны", - отметил Федоров.

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Он также добавил, что его команда пытается контролировать ситуацию в Мелитополе "насколько это возможно".

Федоров отметил, что в настоящее время город контролируется российскими военными и представителями Росгвардии.
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Топ комментарии
+10
а це означає що кацапня розуміє що закріпитись на довго там не вдасться,а отже знову може бути террор проти мирних(((
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05.04.2022 22:21
+5
Це вірна ознака того, що лижі вже нагострені і скоро буде низький старт при першому ж пострілі.
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05.04.2022 22:24
+5
Азов в Маріуполі. Ти що з Кацапстана пишешь
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05.04.2022 22:35
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а це означає що кацапня розуміє що закріпитись на довго там не вдасться,а отже знову може бути террор проти мирних(((
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05.04.2022 22:21 Ответить
Гвардія це очевидно кацапські мусора?
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05.04.2022 22:22 Ответить
Росгвардія створена на базі внутрішніх військ, їх більш ніж 300 тисяч на рф Комадувач Золотов особистий екс-охоронець ***** повний дебіл, абсолютно тупий. Росгвардія створена для брротьби з протестами та оппозицією. Зараз зрозуміло, що цю хєрню створили для окупованих територій До речі соромно цього не знати, що ти робив усі 8 поків бухав та заліпав на ставках?
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05.04.2022 22:41 Ответить
На кацапії все - мусор. І сама кацапія - великий мосорозбірник.
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05.04.2022 23:01 Ответить
Це вірна ознака того, що лижі вже нагострені і скоро буде низький старт при першому ж пострілі.
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05.04.2022 22:24 Ответить
Азов в Маріуполі. Ти що з Кацапстана пишешь
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05.04.2022 22:35 Ответить
Не правильно прочитав назву міста, буває ввечері.
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05.04.2022 22:45 Ответить
а з тобою що?з Азовом все ок!вони захисникам Укра1ни!
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05.04.2022 22:34 Ответить
Українці на окупованих територіях, вам страшно і важко, ми знаємо! Вам треба вижити фізично і бути мужніми психологічно. Цей жах для вас і нас триває лише півтора місяця. А згадайте будь ласка що наші бабусі і дідусі жили під окупацією в 2гу світову 3-4 роки і вижили, інакше не було б нас. Вони виживали як могли, в скруті і брехні заради порятунку. Підтримуйте своїх, використовуйте рашистів і зрадників, терпіть і вірте в краще. Пам'ятайте хто ви! Все буде Україна! Ми не забули про вас, вас всіх в кожному куточку України!
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05.04.2022 22:50 Ответить
і це добре.
коли орки грабують і мародерять
в той час вони не воюють
потім ще треба сховати награбоване
перевезти і тд
а поки воно в мріях про майбутне багате їх треба мочити
головне життя наших людей.
все остальне, наживне
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05.04.2022 23:08 Ответить
Мелитополь -Украина💙💛❤️‼️Всегда был ,есть и БУДЕТ ‼️Рашисты ,пошли на х#й
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06.04.2022 00:07 Ответить
 
 