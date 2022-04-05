В оккупированном Мелитополе – мародерство и грабежи, – мэр Федоров

Оккупированный российскими войсками Мелитополь охватили мародерство и грабежи в больших масштабах.

Об этом заявил мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ситуация довольно тяжелая, потому что вслед за теми гуманитарными проблемами, которые образовали оккупанты (это – нехватка продуктов питания, медикаментов, топлива), сегодня еще и начался новый виток мародерства и грабежей, но уже в больших масштабах, которыми руководит самопровозглашенная мэр Галина Викторовна Данильченко под охраной российских солдат", - подчеркнул он.

По словам Федорова, грабежи и мародерство в Мелитополе в первую очередь испытывают коммерческие учреждения и бизнесмены.

"Например, два дня назад они ограбили площадку сельхозтехники. Вчера они еще раз ограбили площадку, где находились части к сельхозтехнике, а также комбайны", - отметил Федоров.

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Он также добавил, что его команда пытается контролировать ситуацию в Мелитополе "насколько это возможно".

Федоров отметил, что в настоящее время город контролируется российскими военными и представителями Росгвардии.