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В окупованому Мелітополі - мародерство і грабунки, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мелітополь

Окупований російськими військами Мелітополь заполонили мародерство і грабунки у великих масштабах.

Про це заявив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація досить тяжка, тому що услід за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – нестача продуктів харчування, медикаментів, палива) сьогодні ще й почався новий виток мародерства та грабунків, але уже у великих мастабах, якими керує самопроголошена міська голова Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів", – наголосив він.

За словами Федорова, грабунків та мародерства у Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи і бізнесмени.

"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Учора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни", – зазначив Федоров.

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Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".

Федоров зазначив, що наразі місто контролюється російськими військовими та представниками Росгвардії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
а це означає що кацапня розуміє що закріпитись на довго там не вдасться,а отже знову може бути террор проти мирних(((
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05.04.2022 22:21
+5
Це вірна ознака того, що лижі вже нагострені і скоро буде низький старт при першому ж пострілі.
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05.04.2022 22:24
+5
Азов в Маріуполі. Ти що з Кацапстана пишешь
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05.04.2022 22:35
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а це означає що кацапня розуміє що закріпитись на довго там не вдасться,а отже знову може бути террор проти мирних(((
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05.04.2022 22:21 Відповісти
Гвардія це очевидно кацапські мусора?
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05.04.2022 22:22 Відповісти
Росгвардія створена на базі внутрішніх військ, їх більш ніж 300 тисяч на рф Комадувач Золотов особистий екс-охоронець ***** повний дебіл, абсолютно тупий. Росгвардія створена для брротьби з протестами та оппозицією. Зараз зрозуміло, що цю хєрню створили для окупованих територій До речі соромно цього не знати, що ти робив усі 8 поків бухав та заліпав на ставках?
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05.04.2022 22:41 Відповісти
На кацапії все - мусор. І сама кацапія - великий мосорозбірник.
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05.04.2022 23:01 Відповісти
Це вірна ознака того, що лижі вже нагострені і скоро буде низький старт при першому ж пострілі.
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05.04.2022 22:24 Відповісти
Азов в Маріуполі. Ти що з Кацапстана пишешь
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05.04.2022 22:35 Відповісти
Не правильно прочитав назву міста, буває ввечері.
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05.04.2022 22:45 Відповісти
а з тобою що?з Азовом все ок!вони захисникам Укра1ни!
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05.04.2022 22:34 Відповісти
Українці на окупованих територіях, вам страшно і важко, ми знаємо! Вам треба вижити фізично і бути мужніми психологічно. Цей жах для вас і нас триває лише півтора місяця. А згадайте будь ласка що наші бабусі і дідусі жили під окупацією в 2гу світову 3-4 роки і вижили, інакше не було б нас. Вони виживали як могли, в скруті і брехні заради порятунку. Підтримуйте своїх, використовуйте рашистів і зрадників, терпіть і вірте в краще. Пам'ятайте хто ви! Все буде Україна! Ми не забули про вас, вас всіх в кожному куточку України!
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05.04.2022 22:50 Відповісти
і це добре.
коли орки грабують і мародерять
в той час вони не воюють
потім ще треба сховати награбоване
перевезти і тд
а поки воно в мріях про майбутне багате їх треба мочити
головне життя наших людей.
все остальне, наживне
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05.04.2022 23:08 Відповісти
Мелитополь -Украина💙💛❤️‼️Всегда был ,есть и БУДЕТ ‼️Рашисты ,пошли на х#й
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06.04.2022 00:07 Відповісти
 
 