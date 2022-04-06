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Новости Война
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Франция предоставит техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах, - Зеленский

макрон

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция поможет в расследовании преступлений российских оккупантов на территории Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил также сегодня с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, готовится новый пакет мощных санкций против России за то, что она наделала против граждан Украины.

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Зеленский Владимир (20246) Франция (3497) Буча (458) военные преступления (1428)


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Вже розшифрували скриньки зі збитого в Ірані боїнга?
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06.04.2022 00:59 Ответить
Не мають часу: треба ***** телефонувати.
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06.04.2022 01:11 Ответить
Нехай Франція, краще, надасть Україні ******* зброю та амуніцію.
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06.04.2022 01:16 Ответить
«Я не разделяю взгляды Путина, но всегда вел с ним диалог, несмотря на противоречия. То же я делал с начала войны, каждый раз по просьбе президента Украины Зеленского(!!!) Поскольку он считал сохранение такого диалога полезным» - сказал Макрон.
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06.04.2022 01:47 Ответить
ай да микрон... ай да говноступ-франция... египту - вертолетоносец, Украине - техническая и экспертная поддержка...
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06.04.2022 03:08 Ответить
жабоiд хренов.
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06.04.2022 13:04 Ответить
 
 