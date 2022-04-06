Франция предоставит техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция поможет в расследовании преступлений российских оккупантов на территории Украины.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил также сегодня с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - отметил Зеленский.
По словам Зеленского, готовится новый пакет мощных санкций против России за то, что она наделала против граждан Украины.
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