Франция предоставит техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Франция поможет в расследовании преступлений российских оккупантов на территории Украины.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил также сегодня с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция предоставит необходимую техническую и экспертную поддержку в расследовании преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, готовится новый пакет мощных санкций против России за то, что она наделала против граждан Украины.

Читайте: Изнасилование во время войны – тоже военное преступление, - в офисе ГПУ провели спецсовещание по расследованию половых преступлений