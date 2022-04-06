Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину с воздуха, уничтожена нефтебаза, - руководитель ОВА Резниченко
В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, она уничтожена.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с топливом уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", - написал он.
Количество пострадавших устанавливается.
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+12 Volodymyr Volodymyr #490180
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Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
Места известны, количество тоже - спасибо товарищу Гетманцеву !
Так що не треба чіплятися до слів
На украинских нефтебазах, которые рашисты обстреливали с начала войны, почти не было топлива. Об этом в интервью BBC рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.
"На атакованных базах не было особых запасов нефтепродуктов. Украинский рынок давно работает с колес. На базах горели остатки топлива и пары", - отметил он.
Эксперт объяснил, что из-за того, что горючее было дорогое, никто не хотел замораживать большие оборотные средства на этих запасах, поэтому их не делали.
Кроме того, Куюн сказал, что рынок был готов к атаке на нефтебазы, назвав это классикой ведения боевых действий. По его словам, атака на нефтебазы не повлияет и на поставки горючего в будущем.
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