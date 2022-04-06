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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину с воздуха, уничтожена нефтебаза, - руководитель ОВА Резниченко

дубно

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, она уничтожена.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с топливом уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", - написал он.

Количество пострадавших устанавливается.

Читайте: Пожар на обстрелянном оккупантами заводе на Днепропетровщине ликвидирован, - Резниченко

нефть (1917) обстрел (26961) пожар (5933) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3910)


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Топ комментарии
+12
сотні спеців задовбалися писати, що паливо на нафтобазах зберігати не можна - його потрібно розподіляти по підприємствах, заправках, цистернах і т.д..

Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
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06.04.2022 08:18
+7
В асфальтованих та освітлених дорогах.
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06.04.2022 08:35
+5
Тож не треба було при першому влучанні у неї казати, що все гаразд і просто витік пального був. Справа часу, коли в вони спробували ще раз...
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06.04.2022 08:09
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Тож не треба було при першому влучанні у неї казати, що все гаразд і просто витік пального був. Справа часу, коли в вони спробували ще раз...
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06.04.2022 08:09 Ответить
сотні спеців задовбалися писати, що паливо на нафтобазах зберігати не можна - його потрібно розподіляти по підприємствах, заправках, цистернах і т.д..

Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
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06.04.2022 08:18 Ответить
Дупи треба піднімати з диванів нам, щоб чиновники піднімали свої
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06.04.2022 08:21 Ответить
А чого ви берете,що там щось було?
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06.04.2022 08:22 Ответить
а з чого ви взяли, що на нафтобазі зберігали сіно?
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06.04.2022 08:24 Ответить
Яке сіно? Що ви мелете? Чи то у вас т9?
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06.04.2022 08:28 Ответить
Ибо всем всё *****.
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06.04.2022 08:33 Ответить
Ну як же це для вас, "спеців" просто.... Щоб розподіляти з великої ємності по малим, цих малих скільки треба мати? Чим возити, щоб все по бистрому розвезти?
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06.04.2022 09:50 Ответить
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
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06.04.2022 08:29 Ответить
Втомив , давай кажи де той виключатель , виключимо.
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06.04.2022 09:39 Ответить
Где ПВО?
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06.04.2022 08:32 Ответить
В асфальтованих та освітлених дорогах.
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06.04.2022 08:35 Ответить
А чого там було пальне?
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06.04.2022 08:34 Ответить
А где оно должно быть ? На одном НПЗ ? На АЗС, согласно долбанных ДБНов, объёмы резервуаров ограничены, поэтому его хранят на н/базах и оттуда подвозят !
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06.04.2022 09:55 Ответить
В цистернах вивезено в спеціальні місця.
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06.04.2022 10:08 Ответить
Налоговое законодательство против ! Хранить надо только в местах, на которые получена лицензия и т.п.
Места известны, количество тоже - спасибо товарищу Гетманцеву !
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06.04.2022 10:19 Ответить
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.
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06.04.2022 10:10 Ответить
Але ж тоді ракети можуть падати у житлові квартали...
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06.04.2022 08:34 Ответить
вони падаюять цілі міста, Мапіуполь
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06.04.2022 08:39 Ответить
Ви не путайте коли вони цілеспрямованно цілять в житлові квартали і коли в нафтобазу в житловому кварталі. Та й узагальнювати тут недоречно якось
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06.04.2022 08:46 Ответить
Нефтебазы не строят в жилых кварталах.
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06.04.2022 09:46 Ответить
Ну а без GPS і ГЛОНАСС вони в житлові квартали полетіти можуть?
Так що не треба чіплятися до слів
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06.04.2022 10:19 Ответить


На украинских нефтебазах, которые рашисты обстреливали с начала войны, почти не было топлива. Об этом в интервью BBC рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"На атакованных базах не было особых запасов нефтепродуктов. Украинский рынок давно работает с колес. На базах горели остатки топлива и пары", - отметил он.

Эксперт объяснил, что из-за того, что горючее было дорогое, никто не хотел замораживать большие оборотные средства на этих запасах, поэтому их не делали.

Кроме того, Куюн сказал, что рынок был готов к атаке на нефтебазы, назвав это классикой ведения боевых действий. По его словам, атака на нефтебазы не повлияет и на поставки горючего в будущем.
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06.04.2022 08:38 Ответить
***** віри нема, пусті цистерни не горять кілька діб!
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06.04.2022 11:24 Ответить
Уважаемый редактор Цензора. Для поднятия настроения опубликуйте видео из Днепропетрощины, жесткого задержания СБУ криминального авторитета, смотрящего от Нарика ( которого некоторые форумчане хвалили) . Криминальная шелупонь избила ребят из теробороны Павлограда, ответка прилетела очень жесткая.
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06.04.2022 08:39 Ответить
Дивився б і дивився...

shorturl.at/jCHV5
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06.04.2022 09:05 Ответить
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06.04.2022 09:12 Ответить
 
 