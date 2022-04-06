Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину с воздуха, уничтожена нефтебаза, - руководитель ОВА Резниченко

В Днепропетровской области российские военные обстреляли с воздуха нефтебазу, она уничтожена.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была тревожная и сложная. Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с топливом уничтожена. На заводе спасатели до сих пор укрощают пламя. Там сильный пожар. Горит горючее", - написал он.



Количество пострадавших устанавливается.

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