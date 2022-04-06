Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з повітря, знищено нафтобазу, - керівник ОВА Резніченко

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, вона знищена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав він.



Кількість постраждалих з’ясовується.

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