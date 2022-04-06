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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з повітря, знищено нафтобазу, - керівник ОВА Резніченко

дубно

На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, вона знищена.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав він.

Кількість постраждалих з’ясовується.

Також читайте: Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА

Автор: 

нафта (5491) обстріл (28274) пожежа (4313) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3682)


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Топ коментарі
+12
сотні спеців задовбалися писати, що паливо на нафтобазах зберігати не можна - його потрібно розподіляти по підприємствах, заправках, цистернах і т.д..

Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
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06.04.2022 08:18
+7
В асфальтованих та освітлених дорогах.
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06.04.2022 08:35
+5
Тож не треба було при першому влучанні у неї казати, що все гаразд і просто витік пального був. Справа часу, коли в вони спробували ще раз...
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06.04.2022 08:09
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Тож не треба було при першому влучанні у неї казати, що все гаразд і просто витік пального був. Справа часу, коли в вони спробували ще раз...
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06.04.2022 08:09 Відповісти
сотні спеців задовбалися писати, що паливо на нафтобазах зберігати не можна - його потрібно розподіляти по підприємствах, заправках, цистернах і т.д..

Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
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06.04.2022 08:18 Відповісти
Дупи треба піднімати з диванів нам, щоб чиновники піднімали свої
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06.04.2022 08:21 Відповісти
А чого ви берете,що там щось було?
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06.04.2022 08:22 Відповісти
а з чого ви взяли, що на нафтобазі зберігали сіно?
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06.04.2022 08:24 Відповісти
Яке сіно? Що ви мелете? Чи то у вас т9?
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06.04.2022 08:28 Відповісти
Ибо всем всё *****.
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06.04.2022 08:33 Відповісти
Ну як же це для вас, "спеців" просто.... Щоб розподіляти з великої ємності по малим, цих малих скільки треба мати? Чим возити, щоб все по бистрому розвезти?
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06.04.2022 09:50 Відповісти
Треба для помийки вирубити GPS та ГЛОНАСС - це значно знизить точність ураження цілей їх ракетами.
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
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06.04.2022 08:29 Відповісти
Втомив , давай кажи де той виключатель , виключимо.
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06.04.2022 09:39 Відповісти
Где ПВО?
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06.04.2022 08:32 Відповісти
В асфальтованих та освітлених дорогах.
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06.04.2022 08:35 Відповісти
А чого там було пальне?
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06.04.2022 08:34 Відповісти
А где оно должно быть ? На одном НПЗ ? На АЗС, согласно долбанных ДБНов, объёмы резервуаров ограничены, поэтому его хранят на н/базах и оттуда подвозят !
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06.04.2022 09:55 Відповісти
В цистернах вивезено в спеціальні місця.
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06.04.2022 10:08 Відповісти
Налоговое законодательство против ! Хранить надо только в местах, на которые получена лицензия и т.п.
Места известны, количество тоже - спасибо товарищу Гетманцеву !
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06.04.2022 10:19 Відповісти
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.
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06.04.2022 10:10 Відповісти
Але ж тоді ракети можуть падати у житлові квартали...
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06.04.2022 08:34 Відповісти
вони падаюять цілі міста, Мапіуполь
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06.04.2022 08:39 Відповісти
Ви не путайте коли вони цілеспрямованно цілять в житлові квартали і коли в нафтобазу в житловому кварталі. Та й узагальнювати тут недоречно якось
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06.04.2022 08:46 Відповісти
Нефтебазы не строят в жилых кварталах.
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06.04.2022 09:46 Відповісти
Ну а без GPS і ГЛОНАСС вони в житлові квартали полетіти можуть?
Так що не треба чіплятися до слів
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06.04.2022 10:19 Відповісти


На украинских нефтебазах, которые рашисты обстреливали с начала войны, почти не было топлива. Об этом в интервью BBC рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

"На атакованных базах не было особых запасов нефтепродуктов. Украинский рынок давно работает с колес. На базах горели остатки топлива и пары", - отметил он.

Эксперт объяснил, что из-за того, что горючее было дорогое, никто не хотел замораживать большие оборотные средства на этих запасах, поэтому их не делали.

Кроме того, Куюн сказал, что рынок был готов к атаке на нефтебазы, назвав это классикой ведения боевых действий. По его словам, атака на нефтебазы не повлияет и на поставки горючего в будущем.
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06.04.2022 08:38 Відповісти
***** віри нема, пусті цистерни не горять кілька діб!
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06.04.2022 11:24 Відповісти
Уважаемый редактор Цензора. Для поднятия настроения опубликуйте видео из Днепропетрощины, жесткого задержания СБУ криминального авторитета, смотрящего от Нарика ( которого некоторые форумчане хвалили) . Криминальная шелупонь избила ребят из теробороны Павлограда, ответка прилетела очень жесткая.
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06.04.2022 08:39 Відповісти
Дивився б і дивився...

shorturl.at/jCHV5
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06.04.2022 09:05 Відповісти
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06.04.2022 09:12 Відповісти
 
 