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Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину з повітря, знищено нафтобазу, - керівник ОВА Резніченко
На Дніпропетровщині російські військові обстріляли з повітря нафтобазу, вона знищена.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч була тривожна і складна. Ворог атакував нашу область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів. Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне", - написав він.
Кількість постраждалих з’ясовується.
Топ коментарі
+12 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар06.04.2022 08:18
+7 Сірий
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+5 Павел Бортновский
показати весь коментар06.04.2022 08:09
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Скільки ще потрібно ударів, щоб чиновники підняли свої дупи?
На великих відстанях інерціальна система координування через накопичення похибки потребує корекції GPS/ГЛОНАСС
У роботу GPS можливе втручання - "у 2017...Міністерство оборони Норвегії публічно звинуватило Росію в причетності до збоїв у роботі GPS в районі Кольського півострова....":
https://universemagazine.com/borotba-za-koordynaty-globalni-navigaczijni-systemy-ta-yih-znachennya-u-suchasnyh-vijskovyh-konfliktah/
Уявіть те саме, тільки в районі Кримського півострова...
По ГЛОНАСС - минулого місяця (02.03.22) пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу
https://www.unian.ua/techno/hakeri-zlamali-sistemu-upravlinnya-suputnikami-roskosmosu-11725105.html
Места известны, количество тоже - спасибо товарищу Гетманцеву !
Так що не треба чіплятися до слів
На украинских нефтебазах, которые рашисты обстреливали с начала войны, почти не было топлива. Об этом в интервью BBC рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.
"На атакованных базах не было особых запасов нефтепродуктов. Украинский рынок давно работает с колес. На базах горели остатки топлива и пары", - отметил он.
Эксперт объяснил, что из-за того, что горючее было дорогое, никто не хотел замораживать большие оборотные средства на этих запасах, поэтому их не делали.
Кроме того, Куюн сказал, что рынок был готов к атаке на нефтебазы, назвав это классикой ведения боевых действий. По его словам, атака на нефтебазы не повлияет и на поставки горючего в будущем.
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